Już po raz piąty przyznano wyróżnienia w ramach Huawei AppGallery Editors' Choice Awards w uznaniu dla mobilnych innowacji i jakości projektu

LONDYN, 19 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei już po raz piąty przyznała nagrody AppGallery Editors' Choice Awards dla pionierskich aplikacji i gier, doceniając ich innowacyjny i kreatywny charakter.

Zespoły redakcyjne Huawei Europe dokonały wyboru zwycięskich aplikacji na podstawie ich znaczącego wpływu na użytkowników i sukcesu osiągniętego dzięki strategicznym partnerstwom Huawei. Aplikacje oceniono w oparciu o sześć kluczowych kryteriów, takich jak: liczba pobrań, innowacyjny charakter, doświadczenia użytkowników, historia związana z ich powstaniem, jakość projektu i dostępność.

Huawei’s AppGallery Editors’ Choice Awards 2024

„Czas szybko biegnie i świętujemy już piątą (!) rocznicę uruchomienia nagród AppGallery Editors' Choice Awards, stworzonych z myślą o wyjątkowej społeczności twórców aplikacji i gier. Nagroda ta odzwierciedla nasze nieustające zaangażowanie w wyróżnianie najlepszych treści mobilnych z myślą o milionach naszych użytkowników" – powiedział Jaime Gonzalo, wiceprezes Huawei Mobile Services w Europie. „Aplikacje mobilne zmieniły sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i korzystamy z rozrywki, poprawiając jakość życia na całym świecie. Dziś doceniamy wizjonerów stojących za wyjątkowymi aplikacjami, dostrzegając ich pasję i ciężką pracę oraz patrząc w przyszłość innowacji mobilnych pozwalających budować lepszy świat".

Za najlepszą grę roku 2024 uznano Summoners War. Jest to wciągająca gra strategiczna, która łączy w sobie imponującą kolekcję potworów z intensywnymi bitwami, co czyni ją wyjątkowym tytułem zapewniającym wiele godzin rozrywki. Tytuł „Najlepszej Gry Akcji" przypadł PUBG z uwagi na pionierski mechanizm rozgrywki wieloosobowej „battle royale", który przypadł do gustu graczom na całym świecie.

Revolut, Tinder i Adidas Running zostały uznane za najlepsze aplikacje tego roku. Aplikacja Revolut zdobyła uznanie za płynne funkcje zarządzania finansami i inwestycjami. Tinder zaimponował przyjaznym dla użytkownika dopasowaniem opartym na lokalizacji. Aplikację Adidas Running doceniono z kolei za zaawansowaną integrację funkcji fitness, a także możliwości dokładnego śledzenia biegu.

Poniżej znajduje się pełna lista laureatów tegorocznej nagrody AppGallery Editors' Choice Awards:

Najlepsze aplikacje 2024 roku

• Najlepsze aplikacje

• Revolut

• Tinder

• Adidas Running

• Najlepsze aplikacje społecznościowe i komunikacyjne

• Telegram

• Badoo

• Opera

• Najlepsze aplikacje w dziedzinie sportu i rozrywki

• Flashscore

• VLC dla systemu Android

• Najlepsze aplikacje w dziedzinie transportu i mobilności

• Bolt

• Moovit

• Najlepsze aplikacje finansowe

• Curve

• Capital.com

• Najlepsze aplikacje zakupowe

• Shein

• Temu

• AliExpress

• Najlepsze aplikacje w kategorii trendów

• Rakuten Viber Messenger

• Trip.com

• Ochama

Najlepsze gry 2024 roku

• Najlepsza gra

• Summoners War – Com2uS

• Najlepsza gra akcji

• PUBG MOBILE

• Najlepsze gry RPG

• Hero Wars: Alliance – NEXTERS GLOBAL LTD

• Epic Seven – Smilegate

• Najlepsze gry SLG

• Evony: The King's Return – Top Games Inc.

• World of Tanks Blitz – Wargaming

• Najlepsze gry rodzinne

• Candy Crush Saga – King Digital Entertainment Plc.

• Gardenscapes – Playrix

• Najlepsze gry w kategorii trendów

• Mecha Domination: Rampage – 37 Interactive Entertainment

• Tokyo Ghoul: Break the Chains

AppGallery

Jako jedna z trzech wiodących platform dystrybucji aplikacji na świecie, AppGallery oferuje szeroką gamę globalnych i lokalnych aplikacji. Jest ona dostępna w ponad 170 krajach i regionach świata z ponad 580 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie i 6 milionami zarejestrowanych programistów.

