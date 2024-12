Les AppGallery Editors' Choice Awards 2024 de Huawei fêtent cinq ans d'innovation et de design mobile

LONDRES, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei marque la cinquième édition des AppGallery Editors' Choice Awards, qui récompensent les applications et les jeux pionniers de l'année pour leur innovation et leur créativité.

Les équipes de rédacteurs de Huawei Europe ont sélectionné ces applications pour leur impact significatif sur les utilisateurs et leur succès dans le cadre des partenariats stratégiques de Huawei, en les évaluant sur la base de six critères clés : les téléchargements, l'innovation, l'expérience utilisateur, la narration, la conception et l'accessibilité.

Huawei’s AppGallery Editors’ Choice Awards 2024

« Le temps passe vite alors que nous soufflons la cinquième (!) bougie des AppGallery Editors' Choice Awards, qui récompensent la communauté exceptionnelle des développeurs d'applications et de jeux. Ce prix reflète notre engagement continu à mettre en valeur le meilleur contenu mobile pour nos millions d'utilisateurs », déclare Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services en Europe. « Les applications mobiles ont transformé notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir, améliorant la qualité de vie dans le monde entier. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux visionnaires à l'origine de ces applications exceptionnelles, en reconnaissant leur passion et leur travail acharné, alors que nous nous tournons vers l'avenir de l'innovation mobile pour une société meilleure ».

Summoners War a été couronné meilleur jeu de 2024 pour son gameplay captivant et stratégique qui mêle collecte de monstres et batailles intenses, ce qui en fait un titre exceptionnel qui offre des heures de divertissement. PUBG a remporté le prix du meilleur jeu d'action pour sa mécanique pionnière de battle royale, qui séduit les joueurs du monde entier.

Revolut, Tinder et Adidas Running ont été reconnues parmi les meilleures applications cette année. Revolut a été félicité pour ses fonctions de gestion financière et d'investissement, Tinder a impressionné par la convivialité de sa géolocalisation, et Adidas Running a été salué pour l'intégration avancée de ses applications de fitness ainsi que pour ses capacités de suivi précis de la course.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants des AppGallery Editors' Choice Awards 2024 :

Les meilleures applications de 2024

Meilleures applications Revolut Tinder Adidas Running

Meilleures applications sociales et de communication Telegram Badoo Opera

Meilleures applications de sport et de divertissement Flashscore VLC pour Android

Meilleures applications pour le transport et la mobilité Bolt Moovit

Meilleures applications financières Curve Capital.com

Meilleures applications de shopping Shein Temu AliExpress

Meilleures applications à la mode Rakuten Viber Messenger Trip.com Ochama



Les meilleurs jeux de 2024

Meilleur jeu Summoners War - Com2uS

Meilleur jeu d'action PUBG MOBILE

Meilleurs RPG Hero Wars: Alliance – NEXTERS GLOBAL LTD Epic Seven – Smilegate

Meilleurs SLG Evony: The King's Return – Top Games Inc. World of Tanks Blitz – Wargaming

Meilleurs jeux pour la famille Candy Crush Saga - King Digital Entertainment Plc. Gardenscapes – Playrix

Les meilleurs jeux à la mode Mecha Domination: Rampage – 37 Interactive Entertainment Tokyo Ghoul: Break the Chains



Pour plus d'informations sur les prix, veuillez consulter le site : https://bit.ly/3W70tn9

