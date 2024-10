Juniper Square acquiert Forstone Luxembourg et étend sa présence sur le marché mondial de l'administration de fonds.

SAN FRANCISCO, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Juniper Square, le principal fournisseur de logiciels et de solutions innovants pour l'administration de fonds des marchés privés, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Forstone Luxembourg, une division de Forstone Group, afin d'étendre sa présence mondiale en matière d'administration de fonds et de services de fonds. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Fondée en 2021, Forstone Luxembourg fournit des services d'administration de fonds, d'agence de transfert et d'autres services de fonds au Luxembourg. L'acquisition stratégique de Forstone Luxembourg apporte une expertise supplémentaire et une présence établie sur le marché européen, ce qui renforce l'engagement de Juniper Square à fournir une gamme mondiale et complète de prestations à ses clients, leur permettant de naviguer les complexités des opérations transfrontalières avec plus de facilité et d'efficacité.

Alex Robinson, PDG et cofondateur de Juniper Square, a déclaré : « Cette acquisition découle de l'approche que nous avons adoptée dès le premier jour : travailler en étroite collaboration avec nos clients pour bien comprendre leurs besoins et identifier des moyens nouveaux et innovants de les aider. Nos efforts d'expansion mondiale, qui ont commencé au début de l'année en Inde, sont renforcés encore plus par cette acquisition. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Forstone Luxembourg au sein de Juniper Square et d'offrir à nos clients sa connaissance et son expertise approfondies du marché luxembourgeois. » M. Robinson a ajouté : « Au fur et à mesure que nous avons appris à connaître l'équipe de Forstone Luxembourg, il est devenu évident qu'elle partageait nos valeurs, notre passion et notre vision de la transformation des marchés privés, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la famille Juniper Square. »

Arnaud Brive, cofondateur et associé gérant de Forstone Luxembourg, a déclaré : « Juniper Square a un impact considérable sur les marchés privés et son approche innovante lui permet de se distinguer dans l'industrie. Nous sommes ravis d'unir nos forces et sommes convaincus qu'ensemble, nous accomplirons de grandes choses. »

Christine Egbert, General Manager for Fund Administration chez Juniper Square, qui supervisera l'intégration de l'équipe de Forstone Luxembourg, de la base de clients existante et de la pile technologique dans l'environnement de Juniper Square, a commenté : « J'ai rejoint Juniper Square pour aider à développer une organisation de services de classe mondiale qui fournit une solution vraiment moderne à ses clients. Avec l'acquisition de Forstone Luxembourg, nous pouvons désormais offrir à nos clients des services administratifs basés au Luxembourg, ce qui constitue une étape importante pour notre société. »

La transition est soumise à l'approbation finale des autorités réglementaires, après quoi Forstone Luxembourg exercera ses activités sous le nom de Juniper Square Luxembourg. Le groupe Forstone continuera à mettre en œuvre sa stratégie visant à desservir le marché luxembourgeois en tirant parti de son expertise dans le secteur des marchés privés et de l'immobilier par le biais de services de base tels que la comptabilité traditionnelle et le conseil.

Juniper Square est le principal fournisseur de logiciels et de solutions d'administration de fonds innovants pour les marchés privés, aidant les commandités et les commanditaires à se connecter et à communiquer de manière transparente à chaque étape du cycle de vie de l'investissement. De la collecte de fonds et de l'intégration à la gestion des investisseurs et à l'administration des fonds, Juniper Square permet aux gestionnaires d'investissement d'accélérer la collecte de fonds, de développer efficacement leurs opérations et d'améliorer la satisfaction des investisseurs. Avec plus de 2 000 commandités qui s'appuient sur sa plateforme pour gérer plus de 38 000 entités d'investissement, 600 000 comptes de commanditaires et 1 000 billion de dollars de fonds propres, Juniper Square continue d'investir dans des technologies de pointe. L'accent mis par la société sur la maîtrise de la gestion des données et l'utilisation de solutions modernes permet aux gestionnaires de fonds et à leurs commanditaires de bénéficier d'une expérience convaincante et transparente. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.junipersquare.com/.

