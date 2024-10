Juniper Square neemt Forstone Luxembourg over en breidt wereldwijde fondsenadministratie uit

SAN FRANCISCO, 16 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Juniper Square, de toonaangevende leverancier van innovatieve fondssoftware en -administratieoplossingen voor de particuliere markten, heeft vandaag een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van Forstone Luxembourg, een divisie van Forstone Group. Hiermee wil het zijn wereldwijde aanwezigheid op het gebied van fondsenadministratie en -diensten uitbreiden. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van regelgevende instanties.

Forstone Luxembourg werd opgericht in 2021 en biedt fondsenadministratie, transferagentschap en andere fondsendiensten aan in Luxemburg. De strategische overname van Forstone Luxembourg zorgt voor extra expertise en een vaste aanwezigheid op de Europese markt. Juniper Square zal hiermee zijn inzet nog verder kracht bijzetten om een wereldwijd en uitgebreid dienstenpakket aan te bieden aan zijn klanten, om hen te helpen gemakkelijk en efficiënt de complexiteit van grensoverschrijdende transacties te overwinnen.

Alex Robinson, CEO en medeoprichter van Juniper Square: "Deze overname komt voort uit de aanpak die we vanaf dag één hebben gehanteerd: nauw samenwerken met onze klanten om hun behoeften goed te begrijpen en nieuwe, innovatieve manieren te vinden om hen te ondersteunen. De wereldwijde expansie die wij eerder dit jaar in India begonnen wordt hiermee nog verder versterkt. Wij heten het team van Forstone Luxembourg bij Juniper Square hartelijk welkom en zijn enthousiast over hun diepgaande kennis en expertise van de Luxemburgse markt die zij naar onze klanten zullen uitdragen." Robinson voegt eraan toe: "Toen we Forstone Luxembourg leerden kennen, werd het duidelijk dat zij onze waarden, passie en visie voor de transformatie van de particuliere markten delen. We zijn verheugd hen te verwelkomen in de Juniper Square-familie."

Arnaud Brive, medeoprichter en Managing Partner van Forstone Luxembourg: "Juniper Square heeft een enorme impact op de particuliere markten en onderscheidt zich in de sector door zijn innovatieve aanpak. Wij vinden het heel spannend om onze krachten te bundelen en hebben er alle vertrouwen in dat we samen grootse dingen zullen bereiken."

Christine Egbert, General Manager voor Fund Administration bij Juniper Square zal toezicht houden op de integratie van het team, het bestaande klantenbestand en de technologie van Forstone Luxembourg in de Juniper Square-omgeving, en zegt: "Ik ben bij Juniper Square gekomen om een serviceorganisatie van wereldklasse te helpen opschalen die een echt moderne oplossing aan zijn klanten levert. Met de overname van Forstone Luxembourg kunnen we nu in Luxemburg gevestigde administratiediensten aan onze klanten aanbieden, een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf."

De overgang is onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de regelgevende instanties, waarna Forstone Luxembourg zal opereren als Juniper Square Luxembourg. De Forstone Group zal zijn strategie om de Luxemburgse markt te bedienen blijven uitvoeren door gebruik te maken van zijn expertise in de privémarkten en de vastgoedsector via kerndiensten zoals traditionele boekhouding en consulting.

Juniper Square is de toonaangevende leverancier van innovatieve fondssoftware en administratieoplossingen voor de privémarkten, die fondsbeheerders (GP's) en investeerders (LP's) helpen om naadloos aan te sluiten en te communiceren in elke fase van de investeringscyclus. Juniper Square stelt beleggingsbeheerders in staat om fondsenwerving te versnellen, activiteiten efficiënt te schalen en de tevredenheid van beleggers te verbeteren, zowel voor fondsenwerving en onboarding als voor beleggersbeheer en fondsenadministratie. Met meer dan 2.000 GP's die vertrouwen op het platform voor het beheer van meer dan 38.000 beleggingsentiteiten, 600.000 LP-rekeningen en $ 1 biljoen aan beleggersvermogen, blijft Juniper Square investeren in geavanceerde technologie. De focus van het bedrijf op gegevensbeheer en het gebruik van moderne oplossingen zorgt voor een aantrekkelijke en naadloze ervaring voor zowel fondsbeheerders als hun LP's. Meer informatie op https://www.junipersquare.com/.

