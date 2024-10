Juniper Square erwirbt Forstone Luxemburg und erweitert damit seine globale Präsenz in der Fondsverwaltung

SAN FRANCISCO, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Juniper Square, der führende Anbieter innovativer Fondssoftware und -verwaltungslösungen für die privaten Märkte, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Forstone Luxembourg, einem Geschäftsbereich der Forstone Group, bekannt, um seine globale Präsenz im Bereich Fondsverwaltung und -dienstleistungen zu erweitern. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Forstone Luxembourg wurde 2021 gegründet und bietet Fondsverwaltung, Transferagentur und andere Fondsdienstleistungen in Luxemburg an. Die strategische Akquisition von Forstone Luxembourg bringt zusätzliches Fachwissen und eine etablierte Präsenz auf dem europäischen Markt mit sich, was das Engagement von Juniper Square unterstreicht, seinen Kunden ein globales und umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Komplexität grenzüberschreitender Geschäfte einfacher und effizienter bewältigen können.

Alex Robinson, Geschäftsführer und Mitbegründer von Juniper Square, sagte: „Diese Übernahme ist das Ergebnis unseres Ansatzes, den wir seit dem ersten Tag verfolgen: Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und neue, innovative Wege zu finden, sie zu unterstützen. Unsere globalen Expansionsbemühungen, die Anfang des Jahres in Indien begonnen haben, werden durch diese Übernahme weiter verstärkt. Wir freuen uns sehr, das Team von Forstone Luxemburg bei Juniper Square begrüßen zu dürfen und unseren Kunden ihr fundiertes Wissen und ihre Erfahrung auf dem luxemburgischen Markt zur Verfügung zu stellen." Robinson fügte hinzu: „Als wir Forstone Luxemburg kennenlernten, wurde klar, dass sie unsere Werte, unsere Leidenschaft und unsere Vision für die Umgestaltung der privaten Märkte teilen, und wir freuen uns, sie in der Juniper Square Familie willkommen zu heißen."

Arnaud Brive, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Forstone Luxemburg, sagte: „Juniper Square hat einen enormen Einfluss auf die privaten Märkte und ihr innovativer Ansatz hebt sie von der Branche ab. Wir freuen uns, unsere Kräfte zu bündeln und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden."

Christine Egbert, Geschäftsführerin für Fondsadministration bei Juniper Square, wird die Integration des Teams von Forstone Luxemburg, des bestehenden Kundenstamms und des Technologie-Stacks in die Juniper Square-Umgebung beaufsichtigen: „Ich bin zu Juniper Square gekommen, um bei der Skalierung einer erstklassigen Serviceorganisation zu helfen, die ihren Kunden eine wirklich moderne Lösung bietet. Mit der Übernahme von Forstone Luxemburg können wir unseren Kunden nun auch Verwaltungsdienstleistungen in Luxemburg anbieten – ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen."

Der Übergang steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, wonach Forstone Luxemburg als Juniper Square Luxemburg firmieren wird. Die Forstone Group wird weiterhin ihre Strategie umsetzen, den luxemburgischen Markt zu bedienen, indem sie ihre Expertise im Privatmarkt und im Immobiliensektor durch Kerndienstleistungen wie traditionelle Buchhaltung und Beratung nutzt.

Juniper Square ist der führende Anbieter von innovativer Fondssoftware und Verwaltungslösungen für den privaten Markt und unterstützt GPs und LPs bei der nahtlosen Verbindung und Kommunikation in jeder Phase des Investitionslebenszyklus. Vom Fundraising und Onboarding bis hin zum Investorenmanagement und der Fondsverwaltung ermöglicht Juniper Square Investmentmanagern, das Fundraising zu beschleunigen, den Betrieb effizient zu skalieren und die Zufriedenheit der Investoren zu verbessern. Mit mehr als 2.000 GPs, die sich auf die Plattform verlassen, um mehr als 38.000 Investmentgesellschaften, 600.000 LP-Konten und 1 Billion US-Dollar an Investorengeldern zu verwalten, investiert Juniper Square weiterhin in Spitzentechnologie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beherrschung des Datenmanagements und den Einsatz moderner Lösungen, die sowohl für Fondsmanager als auch für ihre LPs eine überzeugende und nahtlose Erfahrung bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.junipersquare.com/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/749157/Juniper_Square___Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2531696/Forstone_HD.jpg