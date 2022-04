KAROL G BRILHA NO COACHELLA ENCANTANDO MILHARES DE PESSOAS COM UMA APRESENTAÇÃO IMPACTANTE E EMPOLGANTE

Ao subir no palco, Karol G foi recebida calorosamente pelo público, que dançou euforicamente ao ritmo de suas músicas. Com uma produção de alto nível repleta de cores, shows de luzes e coreografias encantadoras, a artista não só elevou o astral no festival, mas também se conectou intimamente com todo o público presente. O palco proporcionou uma experiência imersiva que transportou os fãs para as ruas de um bairro latino, que foi criado em homenagem à cultura latina e acompanhado por uma banda com instrumentos tradicionais da música latina.

Durante a apresentação, Karol G conduziu o público em uma viagem por alguns de seus maiores sucessos, como "El Makinón", "Mi Cama", "Bichota", "Ahora Me Llama", "El Barco" e "200 Copas". Em seu tributo à cultura latina, ela também apresentou um medley envolvente de alguns dos clássicos mais icônicos da música latina, incluindo "La Bamba," "Como La Flor," "Maria," "Macarena," "La Vida Es Un Carnaval," "Gasolina," "Hips Don't Lie," "Despacito" e "Mi Gente". Elevando ainda mais seu espetáculo, ela recebeu Tiësto no palco para cantar "Don't Be Shy" e, depois, convidou a artista ganhadora de vários discos de platina Becky G para apresentar sua mais recente colaboração, "MAMIII". Por fim, ela encerrou seu show com chave de ouro, apresentando seu sucesso global "Tusa".

Sem dúvida, a participação de Karol G no Coachella representa um marco extremamente importante para sua carreira, o que demonstra ainda mais sua ascensão artística. Além disso, por meio de sua apresentação, a artista transmitiu uma mensagem inspiradora que homenageou os latinos e o público internacional unido, independentemente das diferenças culturais e linguísticas. Agora, Karol G se prepara para sua segunda apresentação no Coachella, que acontecerá no próximo domingo, 24 de abril.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1799335/KAROL_G_COACHELLA_PERFORMANCE.jpg

FONTE Universal Music Latin Entertainment

