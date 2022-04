KAROL G BRILLE À COACHELLA EN CAPTIVANT DES MILLIERS DE PERSONNES LORS D'UNE PRÉSENTATION PERCUTANTE ET EUPHORIQUE

En montant sur scène, Karol G a été accueillie chaleureusement par les participants qui ont dansé de façon euphorique au rythme de ses chansons. Avec une production de haut calibre, pleine de couleurs, de jeux de lumière et de chorégraphies éblouissantes, l'artiste a non seulement fait monter l'énergie du festival, mais a également établi un lien intime avec toutes les personnes présentes. La scène a offert une expérience immersive qui a transporté les fans dans les rues d'un quartier latin, qui a été créé comme un hommage à la culture latine et a été accompagné par un groupe avec des instruments traditionnels de la musique latine.

Au cours de son spectacle, Karol G a fait voyager les spectateurs à travers ses plus grands succès, tels que « El Makinón », « Mi Cama », « Bichota » et « Ahora Me Llama », ainsi que « El Barco » et « 200 Copas ». Dans le cadre de son hommage à la culture latine, elle a également présenté un mélange captivant de certains des titres classiques les plus emblématiques de la musique latine, notamment « La Bamba », « Como La Flor », « Maria », « Macarena », « La Vida Es Un Carnaval », « Gasolina », « Hips Don't Lie », « Despacito » et « Mi Gente ». Pour rehausser encore son spectacle, elle a accueilli Tiësto sur scène pour chanter « Don't Be Shy », puis a invité l'artiste multi-platine Becky G à interpréter leur dernière collaboration, « MAMIII ». Enfin, elle a clôturé son spectacle en beauté en présentant son succès mondial, « Tusa ».

La participation de Karol G à Coachella représente sans aucun doute une étape extrêmement importante pour sa carrière, qui témoigne encore de son évolution artistique. En outre, à travers sa présentation, l'artiste a délivré un message inspirant qui a célébré les Latinos et uni les publics internationaux, quelles que soient les différences culturelles et linguistiques. Pendant ce temps, Karol G continue de se préparer pour sa deuxième prestation à Coachella qui aura lieu dimanche prochain, le 24 avril.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1799109/KAROL_G_COACHELLA_PERFORMANCE.jpg

SOURCE Universal Music Latin Entertainment