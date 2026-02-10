Kasowitz и Mishcon de Reya комментируют год заключения мэра Тираны Эриона Велиая: уже 365 дней (и эта ситуация продолжается) мэр Велиай лишен права на справедливое судебное разбирательство и подвергается явному политическому преследованию

ТИРАНА, Албания, 11 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня исполняется год со дня несправедливого и незаконного заключения под стражу мэра Тираны Эриона Велиая (Erion Veliaj) Специальной структурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («SPAK») в Албании. За последние 365 дней дело мэра Велиая стало ярким примером злоупотребления Албанией мерой пресечения в виде досудебного содержания под стражей. Мэр Велиай был заключен под стражу, несмотря на явное отсутствие доказательств того, что он может скрыться, воспрепятствовать правосудию или повторно совершить инкриминируемые ему преступления.

В прошлом году дело мэра Велиая стало наглядным свидетельством тому, как в странах с зарождающейся демократией, подобных Албании, могут попираться основные права человека, в том числе право на справедливое судебное разбирательство, из-за необоснованного политического преследования.

С февраля по июль прошлого года мэр Велиай содержался под стражей, однако ему даже не было предъявлено обвинение в совершении преступлений, за которые он был задержан.

В сентябре задержание Велиая было использовано Муниципальным советом Тираны как основание для отстранения его от должности мэра – маневр, очевидно направленный на лишение избирательных прав жителей Тираны, которые отдавали за него свои голоса на протяжении трех избирательных циклов.

В прошлом месяце мэру Велиаю, который решил самостоятельно защищаться от обвинений SPAK, было полностью отказано в доступе к более чем 60.000 страниц материалов дела, на основе которых он может подготовить и представить аргументы в свою защиту в суде.

Недавно прокуроры SPAK заявили, что дальнейшее содержание мэра Велиая в тюрьме оправдано, поскольку он обратился за помощью к адвокату из США, когда стало очевидно, что он не способен организовать свою защиту самостоятельно. Это нарушение процессуальных норм фактически является наказанием за отстаивание своей позиции и вопиющим попранием права гражданина на самозащиту.

«Это дело с самого начала было политическим преследованием, усугубленным возмутительным нарушением процессуальных правил. Сегодня исполняется ровно год этой продолжающейся несправедливости, — заявил Даниэль Дж. Феттерман (Daniel J. Fetterman), партнер юридической фирмы Kasowitz и один из международных адвокатов мэра Велиая. — Дело мэра Велиая имеет все признаки политического показательного судебного процесса, и отношение к нему не достигает нижней планки любых приемлемых американских и европейских стандартов справедливости, надлежащего судебного разбирательства и правосудия».

Однако есть признаки того, что происходящее с мэром Велиаем не остается незамеченным. В ноябре прошлого года Конституционный суд отклонил попытку муниципального совета отстранить мэра Велиая от должности, подтвердив его мандат и гарантировав, что он останется мэром до 2027 года. Албанские СМИ определили подход SPAK к делу мэра Велиаю как карательный, назвав его проявлением «репрессивного менталитета», сродни «новой китайской революции», которая опирается на проплаченную пропаганду для оправдания нарушений гражданских прав. Иностранные СМИ, такие как EU Reporter, выразили аналогичные мнения, отметив «постепенный распад системы правосудия Албании» в деле, которое «демонстрирует явные признаки политической мотивации» и явно не соответствует «европейским стандартам». А в декабре албанский омбудсмен – народный адвокат – опубликовал доклад, в котором говорится, что меры безопасности, примененные к мэру Велиаю во время оказания ему медицинской помощи в период его содержания под стражей, были необоснованными и нарушали его право на неприкосновенность частной жизни.

Примечательно, что международное сообщество публично признало неправомерность продолжающегося досудебного содержания мэра Велиая под стражей. 76 мэров и представителей «Сети балканских городов B40», объединяющей разные политические партии и идеологические течения, выступили с совместным заявлением, осуждающим задержание мэра Велиая. Они согласились с выводом в Докладе Венецианской комиссии Совета Европы за 2025 год о том, что «применение досудебного содержания под стражей в отношении действующих мэров представляет собой серьезную угрозу для демократического правления», поскольку оно «фактически лишает граждан права голоса, отстраняя от власти избранных ими представителей без надлежащего судебного разбирательства».

Содержание мэра Велиая под страже должно быть прекращено. Продолжение содержания мэра Велиая под стражей и лишение его основных процессуальных прав, таких как возможность ознакомиться с доказательствами против него, противоречит демократическим обязательствам Албании, ставит под серьезное сомнение прогресс ее реформ и может поставить под угрозу ее цели по вступлению в ЕС.

Мировые лидеры, демократические организации и средства массовой информации должны продолжать привлекать внимание к этой несправедливости и требовать немедленного освобождения Эриона Велиая из-под стражи.

Контакты: Шеннон О 'Рейли (Shannon O'Reilly), (212-547-1290, [email protected])

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2725717/Kasowitz_RGB_Logo.jpg