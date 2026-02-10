Kasowitz et Mishcon de Reya commentent l'année de détention du maire de Tirana, Erion Veliaj : Depuis 365 jours, le maire Veliaj est privé de ses droits à une procédure régulière et fait l'objet d'une apparente persécution politique.

TIRANA, Albanie, 10 fév. 2026 /PRNewswire/ -- Ce jour marque le premier anniversaire de la détention injuste et illégale du maire Erion Veliaj par la Structure spéciale de lutte contre la corruption et le crime organisé (« SPAK ») en Albanie. Au cours des 365 derniers jours, l'affaire du maire Veliaj est devenue le principal exemple de l'utilisation excessive et abusive de la détention provisoire en Albanie. Le maire Veliaj a été placé en détention en dépit de l'absence manifeste de preuves indiquant qu'il risquait de s'enfuir, de faire obstruction à la justice ou de commettre à nouveau les crimes dont il était accusé.

Au cours de l'année écoulée, l'affaire du maire Veliaj est apparue comme un exemple flagrant de la manière dont des démocraties naissantes comme l'Albanie peuvent bafouer les droits fondamentaux d'un individu à une procédure régulière par le biais d'une persécution politique imparfaite.

De février à juillet de l'année dernière, le maire Veliaj a été détenu sans même avoir été inculpé des crimes pour lesquels il a été placé en détention.

En septembre, le conseil municipal de Tirana a invoqué sa détention pour tenter de le démettre de ses fonctions de maire, une manœuvre visant apparemment à priver de leurs droits les électeurs de Tirana qui l'avaient élu pour trois mandats.

Le mois dernier, le maire Veliaj, qui a choisi de se défendre contre les accusations de la SPAK, s'est vu refuser l'accès à plus de 60 000 pages de preuves qui lui permettraient de préparer sa défense lors du procès.

Récemment, les procureurs de la SPAK ont fait valoir que le maintien en prison du maire Veliaj était justifié parce qu'il s'était appuyé sur un avocat américain pour le défendre lorsqu'il était devenu évident qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Il ne s'agit pas d'une procédure régulière, mais d'une punition pour avoir défendu une cause et d'une violation flagrante de son droit à se défendre.

« Depuis le premier jour, cette affaire est une persécution politique entachée d'abus scandaleux des droits de la défense. Aujourd'hui, cela fait un an que cette injustice perdure », a déclaré Daniel J. Fetterman, associé du cabinet d'avocats Kasowitz et l'un des conseillers internationaux du maire Veliaj. « L'affaire du maire Veliaj présente toutes les caractéristiques d'un simulacre de procès politique et le traitement qui lui a été réservé est bien en deçà des normes américaines et européennes acceptables en matière d'équité, de respect des procédures et de justice. »

Mais certains signes montrent que le traitement du maire Veliaj ne passe pas inaperçu. En novembre dernier, la Cour constitutionnelle a rejeté la tentative du conseil municipal de démettre le maire Veliaj de ses fonctions, confirmant son mandat et garantissant qu'il restera maire jusqu'en 2027. Les médias albanais ont mis en évidence la nature punitive de l'approche de la SPAK à l'égard du maire de Veliaj, la qualifiant de « mentalité répressive » proche d'une « nouvelle révolution chinoise » qui s'appuie sur une propagande sponsorisée pour justifier les violations des droits civils. Des médias étrangers, comme EU Reporter, se sont fait l'écho de sentiments similaires, observant le « lent détricotage du système judiciaire albanais » dans une affaire qui « montre des signes évidents de motivation politique » et qui est « bien en deçà des normes européennes. » En décembre, le médiateur albanais - l'avocat du peuple - a publié un rapport estimant que les mesures de sécurité régissant le traitement médical du maire Veliaj en détention étaient déraisonnables et portaient atteinte à sa vie privée.

La communauté internationale a notamment reconnu publiquement les lacunes de la détention provisoire du maire Veliaj. 76 maires et représentants du « Réseau B40 des villes des Balkans » - issus de partis politiques et de milieux divers - ont publié une lettre commune dénonçant la détention du maire Veliaj. Ils ont adopté une conclusion du rapport de 2025 de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe selon laquelle « le recours à la détention provisoire contre des maires en exercice constitue un risque sérieux pour la gouvernance démocratique » parce qu'il « prive effectivement les citoyens de leurs droits en mettant à l'écart les représentants qu'ils ont choisis sans procédure régulière. »

La détention du maire Veliaj doit cesser. Le maintien en détention du maire Veliaj et le refus de lui accorder les droits fondamentaux d'une procédure régulière, comme la possibilité d'examiner les preuves retenues contre lui, trahissent la promesse démocratique de l'Albanie, jettent de sérieux doutes sur l'avancement de ses réformes et risquent de compromettre ses objectifs d'adhésion à l'UE.

Les dirigeants mondiaux, les organisations démocratiques et les médias doivent continuer à braquer les projecteurs sur cette injustice et exiger la libération immédiate d'Erion Veliaj de sa détention provisoire.

Contact : Shannon O'Reilly, (212-547-1290, [email protected])

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725717/Kasowitz_RGB_Logo.jpg