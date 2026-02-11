Právnici Kasowitz a Mishcon de Reya sa vyjadrili k roku väznenia starostu Tirany Eriona Veliaja: Starosta Veliaj trpí už 365 dní odopieraním práv na riadny proces a zjavným politickým prenasledovaním.
Feb 11, 2026, 11:33 ET
TIRANA, Albánsko, 11. február 2026 /PRNewswire/ -- Dnes ubehol jeden rok od nespravodlivého a nezákonného zadržania starostu Eriona Veliaja albánskou Špeciálnou štruktúrou proti korupcii a organizovanému zločinu („SPAK"). Za posledných 365 dní sa prípad starostu Veliaja stal ukážkovým príkladom nadmerného využívania a zneužívania vyšetrovacej väzby v Albánsku. Starosta Veliaj bol zadržaný napriek jasnej absencii dôkazov o tom, že by mohol utiecť, že by maril spravodlivosť alebo že by sa mohol znovu dopustiť trestných činov, z ktorých bol obvinený.
Za uplynulý rok sa prípad starostu Veliaja stal do očí bijúcim príkladom toho, ako môžu rodiace sa demokracie, akou je tá albánska, šliapať po základných právach jednotlivca na riadny proces prostredníctvom chybného politického prenasledovania.
- Od februára do júla minulého roka bol starosta Veliaj zadržaný bez toho, aby ho obvinili zo skutočných trestných činov, za ktoré bol držaný vo väzbe.
- V septembri Mestská rada Tirany uviedla jeho zadržanie ako dôvod pre odvolanie z funkcie starostu. Cieľom tohto manévru bolo zjavne zbaviť volebného práva voličov v Tirane, ktorí ho zvolili na tri funkčné obdobia.
- Len minulý mesiac bol starostovi Veliajovi, ktorý sa rozhodol obhajovať proti obvineniam SPAKu sám, úplne odopretý prístup k viac ako 60 000 stranám dôkazov, z ktorých by si mohol pripraviť a zostaviť obhajobu na súde.
Prokurátori SPAK nedávno argumentovali, že zadržiavanie starostu Veliaja vo väzení je opodstatnené, pretože sa spoliehal na obhajobu amerického právneho zástupcu, keď sa ukázalo, že je preňho nereálne obhajovať sa sám. Toto nie je riadny proces; ide o trest za obhajobu a do očí bijúce porušenie jeho práva na obhajobu.
„Tento prípad bol od prvého dňa politickým prenasledovaním poznačeným nehoráznym porušovaním riadneho procesu. Dnes ubehol celý jeden rok, čo táto nespravodlivosť trvá," uviedol Daniel J. Fetterman, partner v advokátskej kancelárii Kasowitz a jeden z medzinárodných právnych zástupcov starostu Veliaja. „Prípad starostu Veliaja má všetky znaky politického monštruózneho procesu a zaobchádzanie s ním je hlboko pod úrovňou akýchkoľvek prijateľných amerických a európskych noriem férovosti, riadneho procesu a spravodlivosti."
Existujú však náznaky, že zaobchádzanie so starostom Veliajom neostáva bez povšimnutia. V novembri minulého roka Ústavný súd zamietol pokus mestského zastupiteľstva odvolať starostu Veliaja z funkcie, potvrdil jeho mandát a zaistil tak, aby zostal vo funkcii starostu do roku 2027. Albánske médiá označili prístup SPAKu voči starostovi Veliajovi za trestný a označili ho za „represívnu mentalitu" pripomínajúcu „novú čínsku revolúciu", ktorá sa spolieha na sponzorovanú propagandu zameranú na ospravedlňovanie porušovania občianskych práv. Zahraničné médiá, ako napríklad EU Reporter, vyjadrili podobné postoje a upozornili na „pomalý rozpad albánskeho systému spravodlivosti" v prípade, ktorý „jasne vykazuje známky politickej motivácie" a „zďaleka nespĺňa európske štandardy". V decembri vydal albánsky ombudsman – obhajca ľudu – správu, v ktorej zistil, že bezpečnostné opatrenia upravujúce lekársku starostlivosť o starostu Veliaja vo väzbe boli neprimerané a porušovali jeho súkromie.
Treba poznamenať, že medzinárodné spoločenstvo verejne uznalo nedostatky v prebiehajúcej vyšetrovacej väzbe starostu Veliaja. 76 starostov a zástupcov „Siete balkánskych miest B40" – ktorí pochádzajú z politických strán a zázemia naprieč ideologickým spektrom – vydalo spoločný list odsudzujúci zadržanie starostu Veliaja. Stotožnili sa so zistením uvedeným v správe Benátskej komisie Rady Európy z roku 2025, že „využívanie väzby voči úradujúcim starostom predstavuje vážne riziko pre demokratickú správu vecí verejných", pretože „v skutočnosti zbavuje občanov volebného práva tým, že odsúva ich zvolených zástupcov na vedľajšiu koľaj bez riadneho procesu".
Väzba starostu Veliaja sa musí skončiť. Ďalšie väznenie primátora Veliaja a odopieranie mu základných procesných práv, ako je možnosť preskúmať dôkazy proti nemu, je zradou demokratického prísľubu Albánska, vrhá vážne pochybnosti na pokrok v jeho reformách a môže ohroziť ciele v oblasti vstupu do EÚ.
Globálni lídri, demokratické organizácie a médiá by mali naďalej upriamovať pozornosť na túto nespravodlivosť a požadovať okamžité prepustenie Eriona Veliaja z väzby.
