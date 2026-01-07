KEENON Robotics впервые демонстрирует робота-гуманоида на выставке CES 2026 и представляет первую роботизированную газонокосилку, расширяя линейку роботизированных услуг

ЛАС-ВЕГАС, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке CES 2026 компания KEENON Robotics, один из мировых лидеров в области сервисных роботов, сегодня представила свой новейший продукт — полностью автономную роботизированную газонокосилку KEENMOW. Компания также показала своего звездного робота-гуманоида XMAN-R1 наряду с другими флагманскими сервисными роботами, продемонстрировав комплексные технологические инновации и достижения в коммерциализации, пройдя путь от специализированного до универсального применения и от коммерческого до бытового использования.

CES KEENMOW_K1

Представленный новый продукт, газонокосилка KEENMOW K1, гибко маневрирует между препятствиями в симуляции садовой зоны, а ее великолепные возможности в обхождении препятствий привлекают особое внимание.

Такой результат стал возможным благодаря системе комплексного восприятия 3D LiDAR-Vision от KEENMOW, которая позволяет автономно создавать высокоточную 3D-карту сада. Она обеспечивает безграничную, полностью автономную навигацию и стрижку газона, интеллектуально идентифицируя препятствия и избегая их. Благодаря 3D LiDAR-Vision и высокоточному управлению движением, KEENMOW может проходить узкие места шириной всего 0,8 метра при минимальной ручной корректировке. Кроме того, интеллектуальное планирование траектории обеспечивает полное покрытие нескольких зон, не пропуская ни одну из них. Благодаря тщательной равномерной стрижке газона и эксплуатационной автономии она работает по принципу «настрой и забудь» и обеспечивает по-настоящему беспроблемный уход за газоном.

KEENON, один из крупных глобальных игроков в области роботов-гуманоидов, представила XMAN-R1, который уже получил известность во всем мире благодаря выполнению таких задач, как приготовление попкорна и наливание напитков. Этот универсальный звездный робот также присутствует на мероприятии, приветствуя посетителей и предлагая им конфеты, являясь центром внимания аудитории. Он не только демонстрирует потенциал в понимании и выполнении сложных задач, но и привлекает своим ярким взаимодействием с людьми, ловко раздавая конфеты и повторяя свойственные человеку действия, такие как показать «сердечко» или помахать рукой, демонстрируя потенциал для естественного дружеского взаимодействия будущих сервисных роботов. Между тем, роботы-уборщики C40 и C55 перемещаются по стенду, демонстрируя автономную уборку пола с разными покрытиями, а робот-доставщик T10 ловко перемещается, активно подавая напитки посетителям.

Компания KEENON, основанная в 2010 году и работающая на основе комплексной запатентованной технологической системы, развернула свои продукты и решения в более чем 600 городах и регионах по всему миру, а глобальные поставки превысили 100 000 единиц. По данным IDC, KEENON занимает лидирующие позиции в глобальных поставках коммерческих сервисных роботов. Стенд компании на выставке CES не только демонстрирует ее лидирующие позиции в таких коммерческих секторах, как рестораны, гостиничный бизнес и здравоохранение, но и знаменует собой успешное внедрение инновационных технологий в сферу умного дома, постоянно продвигая миссию по расширению возможностей для улучшения жизни во всем мире с помощью робототехники.

