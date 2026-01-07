- KEENON Robotics presenta un robot humanoide en CES 2026 por primera vez y presenta el primer cortacésped robótico, expandiendo sus servicios robóticos a nuevos ámbitos

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En el CES 2026, KEENON Robotics, líder mundial en robots de servicio, lanzó hoy su último producto: el cortacésped robótico totalmente autónomo KEENMOW. También presentó su robot humanoide estrella XMAN-R1 junto con otros robots de servicio emblemáticos, demostrando una amplia innovación tecnológica y logros de comercialización, desde aplicaciones especializadas hasta aplicaciones de uso general, y desde aplicaciones comerciales hasta aplicaciones domésticas.

CES KEENMOW_K1

El producto más novedoso, KEENMOW K1, se maniobra con flexibilidad alrededor de obstáculos en un área de jardín simulada y su excelente capacidad para evitar obstáculos atrae mucha atención.

Esta capacidad se deriva del sistema de percepción de fusión 3D LiDAR-Vision de KEENMOW, que le permite crear de forma autónoma un mapa 3D de alta precisión del jardín. Permite una navegación y un corte totalmente autónomos y sin límites, identificando y evitando obstáculos de forma inteligente. Gracias a su 3D LiDAR-Vision y a su control de movimiento de alta precisión, KEENMOW puede navegar por pasillos estrechos de hasta 0,8 metros con mínima intervención manual. Además, su planificación inteligente de rutas garantiza una cobertura completa en múltiples zonas, sin dejar ninguna zona sin cortar. Con una cobertura de corte completa y uniforme, y una autonomía operativa, ofrece una experiencia de cuidado del césped sencilla y sin complicaciones.

Como actor global líder en robótica humanoide, el XMAN-R1 de KEENON ya se ha hecho famoso en todo el mundo por sus funciones, desde preparar palomitas hasta servir bebidas. Este versátil robot estrella también está presente, saludando a los asistentes y ofreciendo dulces, convirtiéndose en el centro de atención. No solo demuestra su potencial para comprender y ejecutar tareas complejas, sino que también conecta con el público con interacciones dinámicas, repartiendo dulces con destreza y realizando gestos antropomórficos como hacer un corazón o saludar, mostrando el potencial de la interacción natural y amigable en los futuros robots de servicio. Mientras tanto, los robots de limpieza C40 y C55 recorren el stand, demostrando su limpieza autónoma en diversas superficies, y el robot de reparto T10 se mueve ágilmente, sirviendo bebidas activamente a los visitantes.

Fundada en 2010 e impulsada por un sistema tecnológico patentado integral, KEENON ha implementado sus productos y soluciones en más de 600 ciudades y regiones de todo el mundo, con envíos globales que superan las 100.000 unidades. Según IDC, KEENON ocupa el primer puesto en envíos globales de robots de servicio comercial. Esta presentación en el CES no solo demuestra su liderazgo en sectores comerciales como la restauración, la hostelería y la salud, sino que también marca la exitosa expansión de su tecnología innovadora en el ámbito de los hogares inteligentes, impulsando continuamente su misión de impulsar una mejor calidad de vida a nivel mundial mediante la robótica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855711/CES.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855347/KEENMOW_K1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg