KEENON Robotics po prvý krát predstavuje humanoidného robota na CES 2026 a prináša svoju prvú robotickú kosačku, čím rozširuje svoje robotické služby do nových sfér
Jan 07, 2026, 05:38 ET
LAS VEGAS, 7. január 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu CES 2026 dnes spoločnosť KEENON Robotics, globálny líder v oblasti servisných robotov, predstavila svoj najnovší produkt, plne autonómnu robotickú kosačku na trávu KEENMOW. Taktiež odprezentovala svojho hviezdneho humanoidného robota XMAN-R1 spolu s ďalšími vlajkovými servisnými robotmi, čím demonštrovala komplexné technologické inovácie a úspechy v komercializácii od špecializovaných až po všeobecné použitie a od komerčných až po domáce uplatnenie.
Hlavným novým produktom je kosačka KEENMOW K1, ktorá flexibilne manévruje okolo prekážok v simulovanej záhrade, pričom jej vynikajúce vyhýbanie sa prekážkam pritiahlo značnú pozornosť.
Táto schopnosť vychádza zo systému fúzie obrazu 3D LiDAR-Vision od KEENMOW, ktorý umožňuje autonómne vytvárať vysoko presnú 3D mapu záhrady. Umožňuje tak plne autonómnu navigáciu a kosenie bez vyznačenia hraníc, pričom inteligentne identifikuje prekážky a vyhýba sa im. Vďaka 3D LiDAR-Vision a vysoko presnému riadeniu pohybu dokáže KEENMOW prechádzať úzkymi priechodmi so šírkou do 0,8 metra s minimálnym manuálnym zásahom. Jej inteligentné plánovanie trasy navyše zaisťuje úplné pokrytie viacerých zón – žiadna oblasť nezostane nepokosená. Vďaka dôkladnému a rovnomernému koseniu a prevádzkovej autonómii poskytuje skutočne bezproblémovú starostlivosť o trávnik, ktorá funguje maximálne jednoducho.
Ako významný globálny hráč v oblasti humanoidnej robotiky si KEENON XMAN-R1 už získal celosvetovú slávu vďaka úlohám od výroby popcornu až po servírovanie nápojov. Tento všestranný hviezdny robot pracuje aj na veľtrhu, víta účastníkov a ponúka sladkosti, vďaka čomu sa stáva ústredným bodom. Nielenže demonštruje potenciál pre pochopenie a vykonávanie zložitých úloh, ale tiež zapája dav do živých interakcií – obratne rozdáva cukríky a vykonáva antropomorfné gestá, ako je znak srdca alebo mávanie, čím ukazuje potenciál pre prirodzenú a priateľskú interakciu u budúcich servisných robotov. Medzitým sa v stánku pohybujú čistiace roboty C40 a C55, ktoré predvádzajú autonómne čistenie rôznych podlahových povrchov, a donáškový robot T10 obratne a aktívne podáva nápoje návštevníkom.
Spoločnosť KEENON bola založená v roku 2010 a využíva komplexný patentovaný technologický systém. Svoje produkty a riešenia nasadila už vo viac ako 600 mestách a regiónoch po celom svete s celosvetovými dodávkami presahujúcimi 100 000 kusov. Podľa IDC zastáva KEENON popredné miesto v globálnych dodávkach komerčných servisných robotov. Táto prezentácia na veľtrhu CES nielenže demonštruje jej vedúce postavenie v komerčných sektoroch, ako je stravovanie, pohostinstvo a zdravotníctvo, ale tiež predstavuje úspešné rozšírenie jej inovatívnej technológie do oblasti inteligentných domácností. Neustále tak napreduje vo svojom poslaní podporovať prostredníctvom robotiky lepší život na celom svete.
