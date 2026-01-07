KEENON Robotics présente pour la première fois un robot humanoïde à CES 2026 et dévoile la première tondeuse à gazon robotisée, étendant la gamme de ses services robotisés à de nouveaux domaines

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de CES 2026, KEENON Robotics, leader mondial des robots de service, a lancé aujourd'hui son dernier produit, la tondeuse à gazon robotisée entièrement autonome KEENMOW. La société a également présenté son robot humanoïde vedette XMAN-R1 ainsi que d'autres robots de service phares, démontrant une innovation technologique complète et des réalisations en matière de commercialisation, des applications spécialisées aux applications générales et des applications commerciales aux applications domestiques.

CES KEENMOW_K1

Le nouveau produit phare, KEENMOW K1, se déplace avec agilité autour des obstacles dans un jardin simulé et son excellente capacité d'évitement des obstacles a attiré l'attention.

Cette capacité découle du système de perception 3D LiDAR-Vision de KEENMOW, qui permet de créer de manière autonome une carte 3D de haute précision du jardin. Le système permet une navigation et une tonte sans limites et entièrement autonomes, en identifiant et en évitant intelligemment les obstacles. Grâce à sa vision LiDAR 3D et à son contrôle de mouvement extrêmement précis, KEENMOW peut évoluer dans des passages étroits de 0,8 mètre avec une intervention manuelle minimale. De plus, sa planification intelligente des trajectoires assure une couverture complète sur plusieurs zones, ne laissant aucune zone non tondue. Avec une couverture de tonte complète et uniforme et une autonomie de fonctionnement, le robot permet une tonte du gazon véritablement automatique et sans aucun problème.

Robot humanoïde de premier plan, le XMAN-R1 de KEENON est déjà connu dans le monde entier pour des tâches allant de la préparation de pop-corn au versement de boissons. Ce robot vedette polyvalent est également présent sur scène, accueillant les participants et leur offrant des bonbons, devenant ainsi un point de mire. Il démontre non seulement sa capacité à comprendre et à exécuter des tâches complexes, mais aussi à interagir avec la foule en distribuant habilement des bonbons et en effectuant des gestes anthropomorphiques tels que dessiner un cœur ou faire un signe de la main, montrant ainsi le potentiel d'interaction naturelle et amicale des futurs robots de service. De leur côté, les robots nettoyeurs C40 et C55 naviguent dans le stand, faisant la démonstration d'un nettoyage autonome sur différentes surfaces de sol, et le robot livreur T10 se déplace avec agilité, servant activement des boissons aux visiteurs.

Fondée en 2010 et s'appuyant sur un système technologique propriétaire complet, KEENON a déployé ses produits et solutions dans plus de 600 villes et régions du monde, avec des livraisons mondiales dépassant les 100 000 unités. Selon IDC, KEENON occupe la première place dans les livraisons mondiales de robots de service commercial. Cette présentation au CES démontre non seulement son leadership dans des secteurs commerciaux tels que la restauration, l'hôtellerie et les soins de santé, mais marque également l'expansion réussie de sa technologie innovante dans le domaine de la maison intelligente, faisant continuellement progresser sa mission d'améliorer les conditions de vie dans le monde entier grâce à la robotique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855711/CES.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855347/KEENMOW_K1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg