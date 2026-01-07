KEENON Robotics po raz pierwszy prezentuje humanoidalnego robota na targach elektroniki użytkowej CES 2026 i przedstawia pierwszą robotyczną kosiarkę, poszerzając zakres swoich usług robotycznych o nowe obszary

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów elektroniki użytkowej CES 2026 firma KEENON Robotics, światowy lider w dziedzinie robotów usługowych, przedstawiła dziś swój najnowszy produkt - w pełni autonomiczną kosiarkę KEENMOW. Zaprezentowała również swojego flagowego robota humanoidalnego XMAN-R1 wraz z innymi flagowymi robotami usługowymi, demonstrując kompleksowe osiągnięcia w zakresie innowacji technologicznych i komercjalizacji, od zastosowań specjalistycznych po ogólne, od komercyjnych po domowe.

CES KEENMOW_K1

Najważniejszy nowy produkt, kosiarka KEENMOW K1, elastycznie omija przeszkody w symulowanym ogrodzie i przyciąga uwagę wyjątkową zdolnością do unikania przeszkód.

Ta zdolność wynika z systemu percepcji KEENMOW wykorzystującego technologię 3D LiDAR-Vision, który pozwala mu samodzielnie tworzyć precyzyjną mapę 3D ogrodu. Dzięki temu może on poruszać się i kosić trawnik w sposób całkowicie autonomiczny, bez ograniczeń, inteligentnie identyfikując i omijając przeszkody. Dzięki technologii 3D LiDAR-Vision i bardzo precyzyjnej kontroli ruchu, KEENMOW może poruszać się po wąskich przejściach o szerokości zaledwie 0,8 metra przy minimalnej interwencji ręcznej. Co więcej, dzięki inteligentnemu planowaniu trasy urządzenie zapewnia pełne pokrycie wielu stref, nie pozostawiając żadnych nieskoszonych obszarów. Dzięki dokładnemu, równomiernemu koszeniu i autonomii działania zapewnia ono prawdziwie bezproblemową pielęgnację trawnika, bez konieczności ciągłego nadzorowania.

Jako główny gracz na światowym rynku robotyki humanoidalnej, KEENON XMAN-R1 zdobył już światową sławę dzięki wykonywaniu różnych zadań, od przygotowywania popcornu po nalewanie napojów. Ten wszechstronny robot-gwiazda jest również w centrum uwagi - wita uczestników i rozdaje cukierki, przyciągając uwagę wszystkich. Nie tylko demonstruje on potencjał w zakresie rozumienia i wykonywania złożonych zadań, ale także angażuje tłum dzięki żywym interakcjom - zręcznie rozdając cukierki i wykonując antropomorficzne gesty, takie jak tworzenie kształtu serca lub machanie, pokazując potencjał naturalnej, przyjaznej interakcji w przyszłych robotach usługowych. W międzyczasie roboty sprzątające C40 i C55 poruszają się po stoisku, demonstrując autonomiczne sprzątanie na różnych powierzchniach podłogowych, a robot dostawczy T10 porusza się zwinnie, aktywnie serwując napoje odwiedzającym.

Założona w 2010 roku i oparta na własnym systemie technologicznym typu full-stack firma KEENON wdrożyła swoje produkty i rozwiązania w ponad 600 miastach i regionach na całym świecie, a globalna sprzedaż przekroczyła 100 000 sztuk. Według IDC firma KEENON zajmuje czołową pozycję w globalnej sprzedaży robotów usługowych. Prezentacja na targach CES nie tylko potwierdza jej wiodącą pozycję w sektorach komercyjnych, takich jak gastronomia, hotelarstwo i opieka zdrowotna, ale także stanowi znak pomyślnej ekspansji jej innowacyjnej technologii w dziedzinie inteligentnych domów, nieustannie realizując misję poprawy jakości życia na całym świecie dzięki robotyce.

