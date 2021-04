KEHUA auf Platz 8 im weltweiten PCS-Marktanteil

KEHUA verfügt über eine umfassende Energiespeicherlösung, die sowohl die Erzeugungsseite als auch die Übertragungs- und Verteilungsseite sowie den Bereich hinter dem Zähler abdeckt. Mit einer reichhaltigen und vollständigen Produktpalette an führenden Energiespeichern kann KEHUA seinen Kunden qualitativ hochwertige Produktlösungen entsprechend den lokalen Bedingungen anbieten. Aufgrund der Sicherheit, Zuverlässigkeit, Energieeinsparung und Flexibilität der KEHUA-Produkte hat KEHUA das Vertrauen vieler Länder gewonnen, wie z. B. mit unserem jüngsten Energiespeicherprojekt in Malaysia, das im Bundesstaat Johor läuft. KEHUA installierte für dieses Projekt Hinter-dem-Zähler-Energiespeicher-Wechselrichter. Bei voller Ausnutzung der malaysischen NEM-Vorzugspolitik für Photovoltaik reduziert dieses Schema den Stromverbrauch der Anlage. Außerdem kann sich die Investition in nur etwa drei Jahren amortisieren. Es ist eine Lösung, die sich auf grüne Energie + grüne Fabrik konzentriert, und sie kann die Kohlenstoffemissionen effektiv reduzieren.