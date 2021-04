KEHUA se classe en 8e position pour ce qui est de la part de marché mondiale des convertisseurs d'énergie

XIAMEN, Chine, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Selon IHS Markit, un spécialiste mondial de l'information qui emploie plus de 5 000 analystes, scientifiques des données et experts financiers et de l'industrie, KEHUA TECH (002335.SZ) s'est classée en 8e position pour ce qui est de la part de marché mondiale des convertisseurs de stockage d'énergie (systèmes de conversion d'énergie) et a conservé sa 7e place pour ce qui est de la part de marché mondiale des convertisseurs de stockage d'énergie (>10 kW) en 2019. Entre-temps, KEHUA a terminé en 2e place pour ce qui est de la part de marché des convertisseurs de stockage d'énergie en Chine en 2019, représentant 21,9 % du pays. KEHUA est un fournisseur de classe mondiale de solutions de protection et de conservation de l'énergie. Disposant d'un système complet de solutions de stockage d'énergie standard, KEHUA peut fournir en toute flexibilité une solution intégrée adaptée au scénario et à la logique de contrôle.