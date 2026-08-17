Klub Wrexham AFC jmenuje RBC oficiálním bankovním partnerem a sponzorem na zadní straně dresů
News provided byRoyal Bank of Canada; RBC
Aug 17, 2026, 09:48 ET
TORONTO a WREXHAM, Wales, 17. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Klub Wrexham AFC a RBC, jedna z deseti největších bank na světě podle tržní kapitalizace, dnes oznámily, že se RBC stává novým sponzorem na zadní straně dresů, oficiálním bankovním partnerem a oficiálním partnerem v oblasti správy majetku klubu na sezónu 2026/27.
Logo RBC, které se dnes poprvé objeví při úvodním zápase klubu Wrexham AFC proti Cardiff City, bude umístěno na zadní straně dresů nad jménem a číslem hráče na domácích, venkovních i náhradních dresech mužského i ženského týmu klubu.
Společnost RBC, která patří již 20 let za sebou mezi 100 nejcennějších značek světa a je nejcennější značkou Kanady, je dlouholetým podporovatelem globálního sportu a zábavy. Díky sponzorskému portfoliu, které zahrnuje živou hudbu, mezinárodní film a všechny úrovně sportu – od mládežnického a amatérského až po nejvyšší profesionální úroveň –, má RBC za sebou dlouhou historii proměňování každého partnerství v platformu s významným dopadem.
Partnerství s klubem Wrexham AFC prohlubuje globální angažovanost RBC a rozšiřuje investice banky do komunit po celé Evropě. V rámci tohoto partnerství bude RBC podporovat nadaci Wrexham AFC Foundation, která využívá sílu fotbalu a klubu k pozitivní změně životů dětí a mladých lidí ve Wrexhamu a severním Walesu.
Prezident a generální ředitel RBC Dave McKay k tomuto oznámení uvedl:
„V RBC věříme v důležitost silných a prosperujících komunit, ve kterých žijeme a pracujeme. Wrexham AFC je toho důkazem. To, co začalo jako odvážný nápad, se proměnilo v jeden z nejpozoruhodnějších příběhů ve sportu – tři postupy za tři sezóny, komunita v samém srdci klubu a pozornost celého světa. Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s klubem, který sdílí naši víru v sílu komunity, a fandíme mu při psaní další kapitoly jeho historie."
Rob Mac a Ryan Reynolds, spolupředsedové klubu Wrexham AFC, uvedli:
„Jsme nadšeni, že můžeme ve Wrexhamu přivítat RBC. Jeden z nás si otevřel svůj první bankovní účet právě u Royal Bank of Canada… Necháme vás hádat, který z nás to byl. Je to pro nás tedy osobní záležitost. Těšíme se na to, že budeme lidem přibližovat globální působnost RBC, zatímco Wrexham bude pokračovat ve svém tažení za světovou fotbalovou slávou."
Generální ředitel klubu Wrexham AFC Michael Williamson řekl:
„Jsem potěšen, že mohu přivítat Royal Bank of Canada v rodině klubu Wrexham AFC jako oficiální banku a oficiálního partnera klubu v oblasti správy majetku. Ve Wrexhamu klademe velký důraz na naše poslání, kterým je být pýchou naší komunity, a proto má partnerství s Royal Bank of Canada, která ve své globální komunitě uplatňuje přístup ‚klient na prvním místě', mimořádný smysl. Těšíme se na spolupráci s RBC a na vytváření nových zážitků pro naše fanoušky, a to jak ve Wrexhamu, tak na celém světě, a také pro její mezinárodní klienty."
O Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada je globální finanční instituce, která se při dosahování špičkových výsledků řídí jasným posláním a pevnými zásadami. Náš úspěch je dílem více než 101 000 zaměstnanců, kteří díky své kreativitě a vhledu uvádějí do života naši vizi, hodnoty a strategii, abychom mohli pomáhat našim klientům v rozvoji a komunitám v prosperitě. Jako největší kanadská banka a jedna z největších na světě z hlediska tržní kapitalizace máme diverzifikovaný obchodní model se zaměřením na inovace a poskytování výjimečných zážitků našim více než 19 milionům klientů v Kanadě, USA a dalších 27 zemích. Více se dozvíte na rbc.com.
Jsme hrdí na to, že podporujeme širokou škálu komunitních iniciativ prostřednictvím darů, investic do komunity a dobrovolnických aktivit našich zaměstnanců. Podívejte se, jak to děláme, na rbc.com/peopleandplanet.
O klubu Wrexham AFC
Fotbalový klub Wrexham Association Football Club sídlí ve městě Wrexham v severním Walesu a po historické sérii tří postupů v řadě, která překonala dosavadní rekordy, nyní hraje v EFL Championship, druhé nejvyšší soutěži anglické fotbalové ligové pyramidy. Klub byl založen v roce 1864 a je nejstarším ve Walesu a třetím nejstarším profesionálním týmem na světě. Wrexham zaznamenal rekordních 23 vítězství ve Velšském poháru a porazil některé z největších klubů v Anglickém poháru i v Poháru vítězů pohárů UEFA. Cae Ras, domovský stadion klubu Wrexham AFC, je nejstarším mezinárodním stadionem na světě, na kterém se i nadále hrají mezinárodní zápasy.
Majiteli klubu Wrexham AFC jsou Rob Mac a Ryan Reynolds. Cílem nových majitelů je rozvíjet tým a etablovat Wrexham AFC jako klub Premier League (nejvyšší anglické fotbalové soutěže) před rostoucí návštěvností a na zmodernizovaném stadionu, a zároveň pozitivně ovlivňovat širší komunitu ve Wrexhamu.
Kontakty pro média:
Fiona Anderson, RBC, [email protected]
Colin Henrys, Wrexham AFC, [email protected]
Sarah Pressler, Maximum Effort, [email protected]
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