Wrexham AFC ogłasza Royal Bank of Canada (RBC) oficjalnym partnerem bankowym i sponsorem promującym się na plecach koszulek

TORONTO i WREXHAM, Walia, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Wrexham AFC i RBC, jeden z dziesięciu największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, ogłosiły dziś, że w sezonie 2026/27 RBC zostanie nowym sponsorem klubu promującym się na plecach koszulek, jego oficjalnym partnerem bankowym oraz oficjalnym partnerem w zakresie zarządzania majątkiem.

Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor

Począwszy od dzisiejszego meczu otwarcia sezonu Wrexham AFC przeciwko Cardiff City, logo RBC w formie tarczy będzie umieszczane na plecach koszulki meczowej, nad nazwiskiem i numerem zawodnika, na domowych, wyjazdowych i trzecich kompletach strojów męskiej i kobiecej drużyny klubu.

RBC od 20 kolejnych lat znajduje się w gronie 100 najcenniejszych marek świata, a zarazem jest najcenniejszą marką Kanady. Bank od dawna wspiera sport i rozrywkę na całym świecie. Portfolio sponsoringowe RBC obejmuje muzykę na żywo, międzynarodowe kino oraz sport na każdym poziomie - od inicjatyw lokalnych i sportu amatorskiego po najwyższy szczebel zawodowy. RBC ma wieloletnie doświadczenie w przekształcaniu każdego partnerstwa w platformę wywierającą realny wpływ.

Partnerstwo z Wrexham AFC pogłębia globalne zaangażowanie RBC i rozszerza inwestycje banku w społeczności w całej Europie. W ramach partnerstwa RBC będzie wspierać fundację Wrexham AFC Foundation,, która wykorzystuje siłę piłki nożnej i klubu, aby pozytywnie wpływać na życie dzieci i młodzieży w Wrexham i północnej Walii.

Komentując ogłoszenie, Dave McKay, prezes i dyrektor generalny RBC, powiedział:

„W RBC wierzymy w znaczenie silnych, dobrze prosperujących społeczności w miejscach, w których żyjemy i pracujemy. Wrexham AFC jest tego najlepszym przykładem. To, co zaczęło się jako odważny pomysł, przerodziło się w jedną z najbardziej niezwykłych historii w świecie sportu - trzy awanse w trzy sezony, społeczność w samym centrum tego przedsięwzięcia i cały świat śledzący jego rozwój. Jesteśmy dumni z partnerstwa z klubem, który podziela naszą wiarę w siłę społeczności, i kibicujemy mu, gdy pisze kolejny rozdział swojej historii".

Rob Mac i Ryan Reynolds, współprezesi Wrexham AFC, powiedzieli:

„Z ogromną radością witamy RBC w Wrexham. Jeden z nas otworzył swoje pierwsze konto bankowe właśnie w Royal Bank of Canada... Pozostawimy wam zgadywanie, który. Dlatego to partnerstwo ma dla nas osobiste znaczenie. Cieszymy się na możliwość pokazania ludziom globalnego zasięgu RBC, podczas gdy Wrexham kontynuuje swój marsz ku światowej sławie w piłce nożnej".

Michael Williamson, dyrektor generalny Wrexham AFC, powiedział:

„Z ogromną radością witam Royal Bank of Canada w rodzinie Wrexham AFC jako oficjalnego partnera bankowego oraz oficjalnego partnera klubu w zakresie zarządzania majątkiem. W Wrexham przywiązujemy ogromną wagę do naszej misji, którą jest dawanie naszej społeczności powodów do dumy, dlatego partnerstwo z Royal Bank of Canada - instytucją, która w relacjach ze swoją globalną społecznością stawia klientów na pierwszym miejscu - jest dla nas naturalnym wyborem. Cieszymy się na współpracę z RBC i tworzenie nowych doświadczeń dla naszych kibiców, zarówno w Wrexham, jak i na całym świecie, a także dla międzynarodowych klientów banku".

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada jest globalną instytucją finansową, która osiąga czołowe wyniki dzięki działalności ukierunkowanej na jasno określony cel i opartej na zasadach. Swój sukces zawdzięcza ponad 101 000 pracowników, którzy wykorzystują swoją kreatywność i wiedzę, aby urzeczywistniać swoją wizję, wartości i strategię, dzięki czemu może pomagać swoim klientom w rozwoju, a społecznościom - w osiąganiu dobrobytu. Jako największy bank w Kanadzie i jeden z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej dysponuje zdywersyfikowanym modelem biznesowym, koncentrując się na innowacjach i zapewnianiu wyjątkowych doświadczeń ponad 19 milionom klientów w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i 27 innych krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie rbc.com.‎

Bank z dumą wspiera szeroki zakres inicjatyw społecznych poprzez darowizny, inwestycje na rzecz społeczności oraz wolontariat pracowniczy. Więcej informacji na stronie rbc.com/peopleandplanet.

Wrexham AFC

Wrexham Association Football Club ma siedzibę w Wrexham w północnej Walii i po historycznych, rekordowych trzech kolejnych awansach występuje w EFL Championship - na drugim szczeblu angielskiego systemu ligowego. Klub, założony w 1864 r., jest najstarszym klubem w Walii i trzecią najstarszą zawodową drużyną piłkarską na świecie. Wrexham rekordowe 23 razy zdobywał Puchar Walii, a w rozgrywkach Pucharu Anglii oraz Pucharu Zdobywców Pucharów UEFA pokonywał jedne z największych klubów piłkarskich. Cae Ras, stadion Wrexham AFC, jest najstarszym na świecie stadionem międzynarodowym, na którym nadal rozgrywane są mecze reprezentacyjne.

Właścicielami Wrexham AFC są Rob Mac i Ryan Reynolds. Celem nowych właścicieli jest rozwój drużyny i ugruntowanie pozycji Wrexham AFC jako klubu Premier League, grającego przy większej frekwencji i na zmodernizowanym stadionie, a jednocześnie wywierającego pozytywny wpływ na szerzej rozumianą społeczność Wrexham.

Kontakt:

Fiona Anderson, RBC, [email protected]

Colin Henrys, Wrexham AFC, [email protected]

Sarah Pressler, Maximum Effort, [email protected]