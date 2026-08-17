Wrexham AFC vymenoval Royal Bank of Canada (RBC) za oficiálneho bankového partnera a sponzora uvedeného na zadnej časti dresu

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Royal Bank of Canada; RBC

Aug 17, 2026, 09:02 ET

TORONTO a WREXHAM, Wales, 17. august 2026 /PRNewswire/ -- Wrexham AFC a RBC, banka z globálneho rebríčka top 10 podľa trhovej kapitalizácie, dnes oznámili, že RBC sa stane novým sponzorom klubu, oficiálnym bankovým partnerom a oficiálnym partnerom pre správu majetku pre sezónu 2026/27.

Dnes sa v úvodnom zápase Wrexham AFC proti Cardiff City predstaví v premiére logo RBC na zadnej strane hráčskeho dresu, nad menom a číslom hráča, na domácich, vonkajších aj tretích dresoch mužského aj ženského tímu klubu.

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Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor
Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor

RBC, ktorá sa už 20 rokov po sebe radí medzi 100 najhodnotnejších značiek sveta a je najhodnotnejšou kanadskou značkou, dlhodobo podporuje globálny šport a zábavu. Vďaka sponzorskému portfóliu, ktoré zahŕňa živú hudbu, medzinárodné filmy a všetky úrovne športu – od základnej úrovne, amatérskeho športu až po najvyššie profesionálne úrovne – RBC každé partnerstvo premenila na platformu s významným vplyvom.

Partnerstvo s Wrexham AFC prehlbuje globálny záväzok RBC a rozširuje investície banky do komunít po celej Európe. V rámci partnerstva bude RBC prispievať Nadácii Wrexham AFC, ktorá prostredníctvom sily futbalu a klubu pozitívnu vplýva na životy detí a mladých ľudí vo Wrexhame a severnom Walese.

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti RBC Dave McKay sa k vyhláseniu vyjadril takto:
„V banke RBC veríme vo význam silných a prosperujúcich komunít, v ktorých žijeme a pracujeme. Wrexham AFC je toho dôkazom. To, čo sa pôvodne začalo ako odvážny nápad, sa rozrástlo do jedného z najpozoruhodnejších príbehov vo svete športu – tri postupy za tri sezóny, s komunitou v srdci a na očiach celému svetu. Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s klubom, ktorý zdieľa našu vieru v silu komunity, a povzbudzujeme ho pri rozvíjaní svojej ďalšej kapitoly."

Rob Mac a Ryan Reynolds, spolupredsedovia Wrexham AFC, povedali:
„Sme nadšení, že môžeme RBC privítať vo Wrexhame. Jeden z nás si otvoril svoj prvý bankový účet v Royal Bank of Canada... Môžete hádať, ktorý z nich. Takže ide o osobný vzťah. Tešíme sa, že budeme pracovať na tom, aby ľudia pochopili globálny dosah RBC, keďže Wrexham pokračuje v svojej ceste k celosvetovej futbalovej sláve."

Generálny riaditeľ klubu Wrexham AFC Michael Williamson povedal:
„S potešením vítam Royal Bank of Canada v rodine Wrexham AFC ako oficiálneho bankového partnera a oficiálneho partnera klubu pre správu majetku. Vo Wrexhame kladieme veľký dôraz na naše poslanie, aby bola naša komunita hrdá, takže partnerstvo s Royal Bank of Canada, ktorá sa vo svojej globálnej komunite zameriava na klienta, dáva dokonalý zmysel. Tešíme sa na spoluprácu s RBC a vytváranie nových zážitkov pre našich fanúšikov vo Wrexhame aj po celom svete, ako aj pre ich medzinárodných klientov."

O banke Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada je globálna finančná inštitúcia s prístupom zameraným na cieľ a zásady, ktorý vedie k dosahovaniu špičkových výsledkov. K nášmu úspechu prispieva viac ako 101 000 zamestnancov, ktorí využívajú svoju predstavivosť a poznatky na to, aby vdýchli život našej vízii, hodnotám a stratégii, a tak pomohli našim klientom aj komunitám prosperovať. Ako najväčšia banka v Kanade a jedna z najväčších na svete podľa trhovej kapitalizácie máme diverzifikovaný obchodný model so zameraním na inovácie a poskytovanie výnimočných skúseností viac ako 19 miliónom klientov v Kanade, USA a 27 ďalších krajinách. Viac informácií nájdete na stránke rbc.com.‎

Sme hrdí na to, že podporujeme širokú škálu komunitných iniciatív prostredníctvom darov, investícií do komunity a dobrovoľníckych aktivít zamestnancov. Pozrite sa viac informácií na stránke rbc.com/peopleandplanet.

O klube Wrexham AFC
Futbalový klub Wrexham Association sídli vo Wrexhame v severnom Walese a po historických rekordných troch po sebe idúcich postupoch súťaží v EFL Championship, na druhej úrovni anglickej futbalovej ligy. Bol založený v roku 1864 a ide o najstarší klub vo Walese a tretí najstarší profesionálny tím na svete. Wrexham vyhral Welsh Cup rekordných 23-krát a porazil niektoré z najväčších klubov v lige v anglickom FA Cupe a UEFA European Cup Winners Cup. Cae Ras, domovský štadión Wrexham AFC, je najstarší medzinárodný štadión na svete, na ktorom sa dodnes konajú medzinárodné zápasy.

Vlastníkmi Wrexham AFC sú Rob Mac a Ryan Reynolds. Cieľom nových vlastníkov je rozšíriť tím a etablovať Wrexham AFC ako klub Premier League so zvýšenou návštevnosťou, na vylepšenom štadióne a zároveň pozitívne ovplyvniť širšiu komunitu vo Wrexhame.

Kontakty pre médiá:
Fiona Anderson, RBC, [email protected]
Colin Henrys, Wrexham AFC, [email protected]
Sarah Pressler, Maximum Effort, [email protected]

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