TORONTO und WREXHAM, Wales, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Wrexham AFC und die RBC, eine der zehn weltweit größten Banken gemessen an der Marktkapitalisierung, gaben heute bekannt, dass RBC für die Saison 2026/27 neuer Rückensponsor des Vereins sowie offizieller Bankpartner und offizieller Vermögensverwaltungspartner wird.

Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor

Das RBC-Wappen feiert heute beim Eröffnungsspiel des Wrexham AFC gegen Cardiff City sein Debüt und wird auf der Rückseite der Spielertrikots – oberhalb des Namens und der Rückennummer – auf den Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots der Herren- und Damenmannschaften des Vereins zu sehen sein.

RBC zählt seit 20 Jahren zu den 100 wertvollsten Marken der Welt und gilt als Kanadas wertvollste Marke. Die Bank engagiert sich seit langem für den globalen Sport und die Unterhaltungsbranche. Mit einem Sponsoring-Portfolio, das Live-Musik, den internationalen Film und alle Ebenen des Sports – von der Basis über den Amateurbereich bis hin zu den höchsten Profiklassen – umfasst, kann die RBC auf eine lange Tradition zurückblicken, jede Partnerschaft in eine Plattform für wirkungsvolles Engagement zu verwandeln.

Die Partnerschaft mit dem Wrexham AFC untermauert die weltweite Präsenz der RBC und baut das Engagement der Bank für Gemeinden in ganz Europa weiter aus. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die RBC die Wrexham AFC Foundation unterstützen, die die Kraft des Fußballs und des Vereins nutzt, um das Leben von Kindern und Jugendlichen in Wrexham und Nordwales positiv zu verändern.

Dave McKay, Präsident und Vorstandsvorsitzender der RBC, kommentierte die Ankündigung wie folgt:

„Wir bei der RBC glauben an die Bedeutung starker, florierender Gemeinschaften an den Orten, an denen wir leben und arbeiten. Der Wrexham AFC ist ein Beweis dafür. Was als kühne Idee begann, hat sich zu einer der bemerkenswertesten Geschichten im Sport entwickelt – drei Aufstiege in drei Spielzeiten, eine Gemeinschaft, die das Herzstück bildet, und die ganze Welt schaut zu. Wir sind stolz darauf, mit einem Verein zusammenzuarbeiten, der unsere Überzeugung von der Kraft der Gemeinschaft teilt, und wir bejubeln ihn an, während er sein nächstes Kapitel schreibt."

Rob Mac und Ryan Reynolds, die beiden Vorsitzenden des Wrexham AFC, sagten:

„Wir freuen uns sehr, RBC bei Wrexham willkommen zu heißen. Einer von uns hat sein erstes Bankkonto bei der Royal Bank of Canada eröffnet... Wir lassen Sie raten, wer es ist. Das hier geht mir also persönlich nahe. Wir freuen uns darauf, den Menschen die globale Reichweite der RBC näherzubringen, während Wrexham seinen Weg zum weltweiten Fußballruhm fortsetzt."

Michael Williamson, Geschäftsführer des Wrexham AFC, sagte:

„Ich freue mich sehr, die Royal Bank of Canada als offizielle Bank und offiziellen Vermögensverwaltungspartner des Vereins in der Wrexham-AFC-Familie willkommen zu heißen. Bei Wrexham legen wir großen Wert darauf, unserer Gemeinde Stolz zu bereiten. Daher ist die Partnerschaft mit der Royal Bank of Canada, die in ihrer globalen Gemeinschaft einen kundenorientierten Ansatz verfolgt, absolut sinnvoll. Wir freuen uns darauf, mit der RBC zusammenzuarbeiten und neue Erlebnisse für unsere Fans – sowohl in Wrexham als auch weltweit – sowie für deren internationale Kunden zu schaffen."

Informationen zur Royal Bank of Canada

Die Royal Bank of Canada ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut, das sich durch einen zielorientierten und prinzipiengeleiteten Ansatz auszeichnet, um Spitzenleistungen zu erzielen. Unser Erfolg beruht auf unseren mehr als 101.000 Mitarbeitern, die ihre Kreativität und ihre Erkenntnisse einsetzen, um unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie zum Leben zu erwecken, damit wir unseren Kunden zum Erfolg und unseren Gemeinden zum Wohlstand verhelfen können. Als Kanadas größte Bank und gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten der Welt verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse für unsere mehr als 19 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter rbc.com.‎

Wir sind stolz darauf, durch Spenden, Investitionen in die Gemeinschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Mitarbeiter eine Vielzahl von Initiativen zum Wohle der Gemeinschaft zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter rbc.com/peopleandplanet und.

Informationen zum Wrexham AFC

Der Wrexham Association Football Club hat seinen Sitz in Wrexham, Nordwales, und spielt nach drei historischen und rekordverdächtigen Aufstiegen in Folge in der EFL Championship, der zweiten Spielklasse der englischen Fußballliga-Pyramide. Der 1864 gegründete Verein ist der älteste Verein in Wales und die drittälteste Profimannschaft der Welt. Wrexham hat den walisischen Pokal rekordverdächtige 23 Mal gewonnen und im englischen FA Cup sowie im UEFA-Pokal der Pokalsieger einige der größten Vereine des Fußballs besiegt. Das Cae Ras, die Heimstätte des Wrexham AFC, ist das älteste internationale Stadion der Welt, in dem nach wie vor Länderspiele ausgetragen werden.

Der Wrexham AFC gehört Rob Mac und Ryan Reynolds. Das Ziel der neuen Eigentümer ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und den Wrexham AFC vor einer größeren Zuschauerzahl und in einem modernisierten Stadion als Premier-League-Verein zu etablieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die gesamte Gemeinde in Wrexham zu leisten.

Medienkontakt:

Fiona Anderson, RBC, [email protected]

Colin Henrys, Wrexham AFC, [email protected]

Sarah Pressler, Maximum Effort, [email protected]