Wrexham AFC объявляет Royal Bank of Canada (RBC) официальным банком-партнером и спонсором, который появится на задней стороне футболки команды

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Royal Bank of Canada; RBC

Aug 17, 2026, 21:05 ET

ТОРОНТО и РЕКСЕМ, Уэльс, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Wrexham AFC и RBC, входящий в десятку крупнейших банков мира по рыночной капитализации, сегодня объявили RBC новым спонсором клуба, официальным банком-партнером и официальным партнером по управлению активами в сезоне 2026/2027.

Дебютируя сегодня на матче открытия, в игре Wrexham AFC против Cardiff City, эмблема RBC будет размещена на задней стороне футболки, над именем и номером игрока мужского и женского домашнего, выездного и третьего комплектов клуба.

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Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor
Wrexham AFC names Royal Bank of Canada (RBC) as Official Bank Partner and Back-of-Kit Sponsor

Входя в список 100 самых дорогих брендов мира 20 лет подряд, и являясь самым дорогим брендом Канады, RBC — давний спонсор мирового спорта и развлечений. Благодаря спонсорскому портфолио, куда входит живая музыка, международное кино и все виды спорта — от массовых, любительских до высших профессиональных рангов — RBC имеет способность превращать любое партнерство в платформу для оказания влияния.

Партнерство с Wrexham AFC углубляет глобальные обязательства RBC и расширяет инвестиции банка в сообщества по всей Европе. В рамках данного партнерства RBC принесет пользу фонду Wrexham AFC Foundation, который использует силу футбола и клуба, чтобы позитивно изменить жизнь детей и молодых людей в Рексеме и Северном Уэльсе.

Комментируя данное объявление, президент и главный исполнительный директор RBC Дэйв Маккей (Dave McKay) сказал:
«В RBC мы верим в важность сильных, процветающих сообществ, где мы живем и работаем. Wrexham AFC является тому подтверждением. То, что начиналось как смелая идея, превратилось в одну из самых замечательных историй в спорте — три перехода в более высокий дивизион за три сезона, сообщество в центре и мир, наблюдающий за происходящим. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с клубом, который разделяет нашу веру в силу сообщества, и мы приветствуем их, когда они пишут свою следующую главу».

Роб Мак (Rob Mac) и Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds), сопредседатели Wrexham AFC, сказали:
«Мы рады приветствовать RBC в Wrexham. Один из нас открыл свой первый банковский счет в Royal Bank of Canada... Угадайте, кто из нас это сделал. Так что это личное. Мы с нетерпением ждем, чтобы люди поняли глобальный охват RBC по мере того, как Wrexham будет продолжать свой марш к всемирной футбольной славе».

Генеральный директор Wrexham AFC Майкл Уильямсон (Michael Williamson) сказал:
«Я рад приветствовать Royal Bank of Canada в семье Wrexham AFC в качестве официального банка и партнера по управлению активами клуба. В Wrexham мы уделяем большое внимание нашей миссии, чтобы быть предметом гордости нашего сообщества, поэтому партнерство с Royal Bank of Canada, у которого есть ориентированный на клиента подход к глобальному сообществу, абсолютно оправданно. Мы с нетерпением ждем совместной работы с RBC и создания новых впечатлений для наших поклонников, как в Рексхэме, так и по всему миру, а также для международных клиентов банка».

О Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada — это глобальное финансовое учреждение с целеустремленным, основанным на принципах подходом к достижению ведущих в отрасли результатов. В основе нашего успеха стоят более 101 000 сотрудников, которые используют свое воображение и идеи, чтобы воплотить в жизнь наше видение, ценности и стратегию. Это призвано помочь процветать нашим клиентам и сообществам. Как крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков в мире по рыночной капитализации, мы имеем диверсифицированную бизнес-модель с акцентом на инновации и предоставление исключительного опыта нашим более чем 19 миллионам клиентов в Канаде, США и 27 других странах. Подробнее на сайте rbc.com.‎

Мы гордимся тем, что поддерживаем широкий спектр инициатив сообщества посредством пожертвований, инвестиций в сообщества и волонтерской деятельности сотрудников. Узнайте, как это сделать, на сайте rbc.com/peopleandplanet.

О Wrexham AFC
Футбольный клуб Wrexham Association базируется в Рексхэме, Северный Уэльс, и после трех подряд исторических и рекордных переходов в более высокий дивизион соревнуется в чемпионате EFL, втором уровне пирамиды английской футбольной лиги. Основанная в 1864 году, команда является старейшим клубом в Уэльсе и третьей старейшей профессиональной командой в мире. Wrexham выиграл Кубок Уэльса рекордные 23 раза и обыграл некоторые из крупнейших клубов в English FA Cup и UEFA European Cup Winners Cup. Cae Ras, домашний стадион Wrexham AFC, является старейшим в мире международным стадионом, который продолжает принимать международные игры.

Владельцами Wrexham AFC являются Роб Мак и Райан Рейнольдс. Цель новых владельцев состоит в том, чтобы вырастить команду и сделать Wrexham AFC клубом Премьер-лиги, а также увеличить посещаемость на улучшенном стадионе, при этом положительно повлияв на более широкое сообщество Рексема.

Контакты для СМИ:
Фиона Андерсон (Fiona Anderson), RBC, [email protected]
Колин Генрис (Colin Henrys), Wrexham AFC, [email protected]
Сара Пресслер (Sarah Pressler), Maximum Effort, [email protected]

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