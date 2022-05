Kohler apporte des innovations mondiales et des expériences immersives au Salone del Mobile

KOHLER, Wisconsin, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, une marque mondiale de style de vie, leader des produits de cuisine et de salle de bain, fait ses débuts au salon Salone del Mobile 2022 avec de nouveaux produits de luxe innovants destinés au bien-être et aux expériences immersives.

Le stand Kohler au Salone, Hall 22 – Stand H15 H19 présente de nouveaux designs, couleurs et finitions ainsi que la technologie propre à la salle de bains dans une gamme de produits mondiaux, incluant :

La collection de douche Statement, qui apporte une gamme de formes et de tailles uniques à votre douche. Des vaporisateurs innovants améliorent l'expérience de douche, et la compatibilité universelle signifie que le système fonctionne où qu'il soit installé dans le monde entier. Inspirée par des meubles et un design emblématiques, définie par des formes douces et accessibles, cette collection dégage une familiarité sous-jacente tout en créant une esthétique saisissante dans l'espace.

Les vannes et les contrôles Anthem, dont chaque aspect a été soigneusement conçu pour donner aux utilisateurs une expérience de douche véritablement immersive, adaptée à des spécifications exactes et modifiée en fonction des besoins. Avec deux plateformes de vannes au choix – numériques ou mécaniques – méticuleusement conçues pour s'adapter aux normes mondiales de plomberie, ces systèmes de précision font de la douche quotidienne un événement sensoriel de niveau supérieur, ce qui élargit encore l'approche de pointe de Kohler en matière de douche numérique.

Des toilettes intelligentes, dont la Numi 2.0 qui offre une fonctionnalité de nettoyage personnel, un éclairage et un son permettant de créer des environnements de type spa dans l'espace, une ouverture/fermeture et une chasse d'eau automatiques ainsi qu'un assistant vocal intégré, et les toilettes intelligentes Veil, Eir et Innate, qui offrent une hygiène personnelle optimale et des designs élégants et saisissants.

Le bain Stillness, qui offre une expérience de baignade envoûtante grâce à la combinaison d'eau, d'aromathérapie, de lumières et de vaporisation de brume, inspirée par la baignade en forêt japonaise.

La collection de robinets de salle de bain Occasion, disponible dans le monde entier, qui offre une collection exhaustive de robinets pour lavabos et baignoires, ainsi que des accessoires assortis et des finitions saisissantes pour apporter une touche de grâce certaine à la salle de bain.

La collection de bain Brazn, qui combine la simplicité du minimalisme avec des solutions élégantes et fonctionnelles, disponible en noir poli ainsi qu'en blanc.

Kohler offre également une expérience virtuelle de son stand – les invités peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site du Studio Kohler, avant l'ouverture qui aura lieu le 7 juin.

Par ailleurs, à l'occasion de la semaine milanaise du design, Kohler a fait une donation aux projets WASH de l'organisation Water Mission en Indonésie. Cela a aidé à apporter de l'eau potable et des installations sanitaires à près de 10 000 personnes en 2022, grâce à 15 projets. Grâce à des produits percutants et à des partenariats inspirants, la plateforme Believing in Better de Kohler vise à améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures grâce au design, à l'artisanat et à l'innovation.

Les invités peuvent aussi vivre l'expérience Kohler et la première mondiale de « Divided Layers » par Daniel Arsham au Palazzo del Senato (Via Senato 10), tous les jours de 12h 00 à 22h 00, du mardi 7 juin au dimanche 12 juin.

Les médias souhaitant profiter d'occasions exclusives à l'un de ces emplacements peuvent contacter le service des relations publiques de Kohler.

Les médias peuvent accéder au dossier de presse de Kohler pour la semaine milanaise du design ICI.

