Spoločnosť Kohler prináša na Salone del Mobile globálne inovácie a pohlcujúce zážitky

KOHLER, Wisconsin, 17. mája 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler, globálna značka životného štýlu a líder v oblasti kuchynských a kúpeľňových výrobkov, debutuje na veľtrhu Salone del Mobile 2022 s novými, inovatívnymi luxusnými výrobkami s dôrazom na pohodu a pohlcujúce zážitky.

Stánok spoločnosti Kohler na veľtrhu Salone Hala 22 – stánok H15 H19 predstavuje nové dizajny, farby a povrchové úpravy a kúpeľňové technológie v celom rade globálnych produktov zahŕňajúcich:

Sprchovú kolekciu Statement , ktorá prináša do sprchy celý rad jedinečných tvarov a množstvo veľkostí. Inovatívne hubice zvyšujú zážitok zo sprchovania a univerzálna kompatibilita znamená, že systém funguje kdekoľvek na svete. Kolekcia je inšpirovaná ikonickým nábytkom a dizajnom a definovaná mäkkými, prístupnými formami, ktoré v sebe nesú dôverne známe prvky a zároveň vytvárajú pôsobivú estetiku v priestore.

Ventily a ovládacie prvky Anthem, v ktorých bol každý aspekt premyslene navrhnutý tak, aby používateľom poskytol skutočne pohlcujúci zážitok zo sprchovania, prispôsobený presným špecifikáciám a upravený podľa potrieb. Tieto precízne systémy s možnosťou výberu z dvoch ventilových platforiem – digitálnej a mechanickej – a starostlivo navrhnuté tak, aby vyhovovali svetovým vodovodným normám, povyšujú rutinné sprchovanie na novú úroveň zmyslového zážitku a ďalej rozširujú špičkový prístup spoločnosti Kohler k digitálnemu sprchovaniu.

Inteligentné toalety vrátane Numi 2.0 s funkciou osobnej očisty, osvetlením a zvukom, ktoré dokážu v priestore vytvoriť prostredie podobné kúpeľom, s automatickým otváraním/zatváraním a splachovaním, ako aj so zabudovaným hlasovým asistentom a inteligentné toalety Veil, Eir a Innate, ktoré poskytujú optimálnu osobnú hygienu a výrazný, elegantný dizajn.

Stillness Bath (Tichý kúpeľ), ktorý ponúka podmanivý zážitok z kúpeľa vďaka kombinácii vody, aromaterapie, svetla a hmly, je inšpirovaný japonským lesným kúpeľom.

Celosvetovo dostupná kolekcia kúpeľňových batérií Occasion, ktorá ponúka ucelenú kolekciu záchodových a vaňových batérií spolu s vhodným príslušenstvom a výraznými povrchovými úpravami, ktoré v priestore kúpeľne vytvoria elegantný dojem.

Kúpeľňová kolekcia Brazn spája jednoduchosť minimalizmu s elegantnými a funkčnými riešeniami; je k dispozícii v pôsobivej čiernej a bielej farbe.

Spoločnosť Kohler ponúka aj virtuálny zážitok vo svojom stánku – hostia sa môžu registrovať už teraz na stránke StudioKohler, ešte pred otvorením 7. júna.

Okrem toho spoločnosť Kohler, na počesť Milánskeho týždňa dizajnu, poskytla dotáciu projektom WASH z Water Mission v Indonézii, čím pomohla poskytnúť bezpečnú vodu a hygienu až 10 000 ľuďom prostredníctvom 15 projektov v roku 2022. Prostredníctvom pôsobivých produktov a inšpiratívnych partnerstiev sa spoločnosť Kohler cez platformu Believing in Better snaží zlepšovať kvalitu života súčasných a budúcich generácií prostredníctvom dizajnu, remeselnej techniky a inovácií.

Hostia tiež môžu zažiť Kohler a svetovú premiéru inštalácie „Divided Layers" od Daniela Arshama v Palazzo del Senato (Via Senato 10), denne od 12.00 do 22.00 od utorka 7. júna do nedele 12. júna.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co., založená v roku 1873, má viac ako 50 výrobných závodov po celom svete. Spoločnosť Kohler je celosvetovým lídrom v oblasti dizajnu, inovácií a výroby kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusného nábytku, obkladov a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení čistej energie a vlastníkom/prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových pohostinských a golfových stredísk v mestách Kohler v štáte Wisconsin a St. Andrews v Škótsku. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia naliehavých problémov, ako je čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktoré nemajú dostatok týchto možností, s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

