Spoločnosť Kohler Co. oslavuje 150 rokov odvážnych krokov, kreativity a vplyvu a súčasne formuje ďalších 150 rokov svojej ikonickej značky KOHLER

KOHLER, Wisconsin, 26. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler Co. založená v roku 1873 vytvorila dedičstvo v podobe inovácií pretvárajúcich odvetvie kuchýň a kúpeľní, energeticky úsporných produktov, zážitkov z luxusných ubytovacích a stravovacích služieb, ako aj hlavných golfových majstrovstiev. Kreativita a špičkový dizajn sú srdcom a dušou filozofie a poslania značky KOHLER, ktoré spočívajú v elegantnom bývaní.

Základom ikonickej značky KOHLER sú tímy odvážnych dizajnérov spoločnosti Kohler na celom svete, ako aj spotrebitelia a obchodné komunity, ktoré kreatívnym a umeleckým spôsobom vdychujú život výrobkom spoločnosti. Pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti Kohler, pozýva táto celosvetová organizácia všetkých spolupracovníkov, partnerov a zákazníkov, aby sa zapojili do osláv v sérii špeciálnych podujatí a uvedení po celom svete, vrátane vydania limitovanej edície výrobkov, pamätného oblečenia a rozprávania príbehov prostredníctvom digitálneho obsahu – to všetko v rámci témy výročia Come all Creators.

„Odvážne kroky a podnikateľský duch sú v našej DNA a majú v našej organizácii hlboký význam – počnúc naším zakladateľom Johnom Michaelom Kohlerom, ktorý založil našu spoločnosť vo Wisconsine spolu s prisťahovaleckou pracovnou silou vytvárajúcou nový a lepší život pre svoje rodiny," povedal David Kohler, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, predstaviteľ štvrtej generácie rodiny Kohlerovcov vo vedení spoločnosti a len deviatou osobou, ktorá stojí na jej čele. „Keďže oslavujeme 150 rokov našich úspechov, poznatkov a rastu, povzbudzujeme všetkých nadšených dizajnérov, aby sa pripojili k našej snahe o neustále zlepšovanie a poskytli budúcim generáciám elegantné bývanie vďaka lepšiemu dizajnu, inováciám, telesnej a duševnej pohode a udržateľnosti."

„Vynaliezavosť a zanietenie našich spolupracovníkov a zákazníkov sú katalyzátorom vytvárania nových nápadov, efektívnych partnerstiev a lepšieho sveta pre budúce generácie," povedala Laura Kohler, riaditeľka pre udržateľnosť, diverzitu, rovnosť a začlenenie. „Pohľad späť na mnohé priekopnícke míľniky spoločnosti Kohler nás inšpiruje k tomu, aby sme sa pozerali dopredu a vytvárali nové cesty na zlepšenie našej planéty, našich životov a komunít – jeden nápad, jeden výrobok, jedno partnerstvo, jeden dosah v rovnakom čase."

Počas celoročných osláv „Come All Creators" vzdá spoločnosť Kohler hold svojmu jedinečnému 150-ročnému dedičstvu a zároveň sa bude pozerať dopredu, na inovatívnu budúcnosť, ku ktorej sa pridajú uznávaní partneri, talentovaní umelci a objavitelia. S cieľom uviesť túto iniciatívu do života sa spoločnosť Kohler Co. spojila s americkým umelcom a inovátorom Danielom Arshamom, aby prostredníctvom loga a značiek, typografie a nápisov vytvorili koncepciu pamätnej kreatívnej identity k 150. výročiu založenia spoločnosti, ktorá v sebe spája historické dedičstvo spoločnosti s jej prístupom „byť odvážnym lídrom" do budúcnosti. Spoločnosť Kohler už predtým spolupracovala s Arshamom na exkluzívnom umývadle Rock.01 vyrobeným 3D tlačou a na celosvetovo uznávanej inštalácii „Divided Layers" (Rozdelené vrstvy), ktorá bola predstavená v roku 2022 na Milánskom týždni dizajnu.

Iniciatívy „Come All Creators" v roku 2023 zahŕňajú:

Predstavenie produktu KOHLER Heritage Colors

Spoločnosť Kohler uvedie na trh niekoľko najikonickejších a najpredávanejších dizajnov spoločnosti v dvoch charakteristických farbách Heritage Colors (Farby dedičstva), ktoré budú oznámené na jar tohto roku a budú sa dať kúpiť v lete 2023. Predstavenie energických farebných výrobkov spoločnosti Kohler v roku 1927 sa stretlo s veľkým ohlasom a dodnes zostáva inovatívnym trendom v rámci vedúceho postavenia spoločnosti v oblasti dizajnu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.kohler.com/forever-in-color.

Pop-up podujatia Heritage Colors v New Yorku

Vo štvrtok 26. januára o 14.00 hod. Daniel Arsham vystúpi na špeciálnom podujatí pred zážitkovým centrom Kohler na adrese 6 W. 22nd Street v New Yorku, ktoré sa uskutoční v zážitkovom pop-up kamióne Heritage Colors a potrvá od 10.00 do 16.00 hod. Arsham podpíše a rozdá 300 tričiek z limitovanej edície, ktoré navrhol a na ktorých bude logo 150. výročia spoločnosti Kohler a farby Heritage Colors.

V piatok 27. januára bude pop-up kamión Heritage Colors na námestí Union Square na severozápadnom rohu ulice E 17th a Broadway od 10.00 do 16.00 hod. Zakladateľ značky KidSuper, Colm Dillane, vizionár vo svete módy s odvážnym prístupom k dizajnu a neočakávaným použitím výrazných a žiarivých farieb, bude na mieste o 10.00 hod. vítať hostí so svojou limitovanou edíciou čokolád KidSuper x Kohler Original Recipe vo farbách Heritage Colors.

Domáce generátory Kohler v rôznych farbách a vzoroch

Spoločnosť Kohler, ktorá oslavuje svoje dlhoročné vedúce postavenie v oblasti farebných inovácií, rozširuje svoju ponuku domácich generátorov o 10 nových exkluzívnych farieb a 3 možnosti maskovacieho vzoru Mossy Oak spolu s obľúbenou béžovou farbou kašmíru. Farby a vzory generátorov KOHLER umožňujú majiteľom domov, aby sa ich pohotovostný generátor stal estetickým doplnkom domova alebo vynikol a pôsobil ako výrazný prvok. Domáce generátory KOHLER sa spúšťajú automaticky, sú napojené na zdroje paliva v dome (zemný plyn alebo propán), čím poskytujú bezstarostný komfort počas výpadku a prispievajú k celkovému pocitu pohody v domácnosti.

KOHLER x Robert Swan

Novodobý bádateľ Robert Swan, jediný človek, ktorý pešo prešiel severný aj južný pól, spolupracoval so spoločnosťou Kohler na svojej úspešnej expedícii Undaunted Expedition (Nebojácna výprava) antarktickou pevninou. Swan dosiahol geografický južný pól 10. januára 2023, pričom sa spoliehal výlučne na riešenia spoločnosti KOHLER v oblasti obnoviteľnej energie. Swan svojím pochodom vzdal hold kontradmirálovi Richardovi E. Byrdovi, letcovi a prvému polárnikovi, ktorý sa v roku 1929 vydal pešo do Antarktídy a ktorý sa pri svojej ceste tiež spoliehal výlučne na generátory KOHLER.

Kampaň „Záchod na cestách"

Začiatkom 70. rokov minulého storočia Herb Kohler, dlhoročný riaditeľ spoločnosti a inovátor, vytvoril s kampaňou „THE BOLD LOOK OF KOHLER" (Odvážny štýl od Kohlera) silu, ktorá premenila americkú kúpeľňu z čisto úžitkového priestoru na priestor dizajnu, štýlu, sofistikovanosti a remeselného vyhotovenia. Jeho provokatívne reklamné kampane spochybňovali zaužívané normy a zameriavali sa priamo na spotrebiteľov v protiklade s praxou v odvetví, ktorá sa zameriavala na profesionálov a distribútorov. Jedna z najikonickejších reklám z 80. rokov minulého storočia sa stala známou ako „záchod na cestách" a spoločnosť Kohler plánuje túto reklamu zopakovať v roku 2023 s prelomovými zábermi a videom, v ktorom bude predstavený jej oceňovaný inteligentný záchod Numi.

Podujatia na globálnom trhu

Počas budúceho roka je naplánovaných niekoľko ďalších aktivít a podujatí pri príležitosti 150. výročia po celom svete v zážitkových centrách KOHLER, v značkových predajniach Kohler a na rôznych veľtrhoch a podujatiach v roku 2023 zahŕňajúcich: výstavy Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Dizajn Šanghaj, Milánsky týždeň dizajnu, Dizajn Miami, Kohler Wellness Retreats a Kohler Food & Wine a mnoho ďalších. Spoločnosť tiež plánuje oslavy so svojimi spolupracovníkmi – bývalými aj súčasnými – a oslavy v celej komunite v mestečku Kohler, celosvetovom sídle spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte:

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Je to jedna z najstarších a najväčších súkromných spoločností v Amerike, ktorá má viac ako 40 000 zamestnancov. S viac ako 50 výrobnými závodmi po celom svete je spoločnosť Kohler globálnym lídrom v oblasti dizajnu, inovácií a výroby kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení čistej energie a vlastníkom/prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových ubytovacích, stravovacích a golfových stredísk v mestách Kohler v štáte Wisconsin a St. Andrews v Škótsku. Golfové ihrisko Whistling Straits spoločnosti Kohler usporiadalo 43. ročník súťaže Ryder Cup v roku 2021. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia naliehavých problémov, ako je čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktoré nemajú dostatok týchto možností, s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií. Viac informácií nájdete na lokalite kohlercompany.com.

Veríme v lepšie: lepšiu planétu, lepšie komunity, lepší život

„Veríme v lepšie" je stratégia udržateľnosti a sociálneho vplyvu spoločnosti Kohler, ktorá vychádza z filozofie spoločnosti, že to najlepšie môže byť vždy lepšie – pre planétu, ľudí, komunity a podnikanie. Stratégia „Veríme v lepšie" má tri piliere: lepšia planéta, lepšie komunity a lepší život. Prostredníctvom každého z týchto pilierov sa spoločnosť Kohler snaží vyvíjať produkty a programy, ktoré budú mať významný vplyv nielen na jej podnikanie, ale aj na komunity, ktorým poskytuje služby, a na životy ľudí, ktorí používajú jej výrobky.

