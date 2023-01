- Kohler Co. celebra 150 años de audacia, creatividad e impacto al tiempo que da forma a los próximos 150 años de su icónica marca KOHLER

Una empresa internacional se organiza en torno a los pilares de su marca: diseño, innovación, bienestar y sostenibilidad

KOHLER, Wis., 26 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co., fundada en el año 1873, ha forjado un legado de creación de innovaciones que transforman la industria de los espacios de cocina y baño, productos de resistencia energética, experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. La creatividad y el diseño de vanguardia son el corazón y el alma de la ética de la marca KOHLER y su misión de vivir con elegancia.

Los equipos de audaces creadores de Kohler en todo el mundo son la base de la icónica marca KOHLER, junto con los consumidores y las comunidades comerciales que dan vida a los productos de la compañía de forma creativa y artística. Mientras Kohler se embarca en su 150 aniversario, la organización global invita a todos los asociados, socios y clientes a participar en la celebración a través de una serie de eventos especiales y activaciones en todo el mundo, incluyendo lanzamientos de productos de edición limitada, ropa conmemorativa, y la narración de historias a través de contenido digital - todos capturados bajo el lema del aniversario Come All Creators.

"Los movimientos audaces y el espíritu emprendedor están en nuestro ADN y tienen un profundo significado dentro de nuestra organización, comenzando por nuestro fundador John Michael Kohler, que formó nuestra empresa en Wisconsin junto con una mano de obra inmigrante que creaba nuevas y mejores vidas para sus familias", explicó el presidente y consejero delegado, David Kohler, la cuarta generación de liderazgo de la familia Kohler, y sólo la novena persona en dirigir la empresa. Al celebrar nuestros 150 años de logros, aprendizajes y crecimiento, animamos a todos los creadores apasionados a unirse a nuestra búsqueda de la mejora continua para proporcionar una vida agradable a las generaciones futuras a través de un mejor diseño, innovación, bienestar y sostenibilidad".

"El ingenio y la pasión de nuestros empleados y clientes son los catalizadores para la creación de nuevas ideas, asociaciones eficaces y un mundo mejor para las generaciones futuras", comentó la directora de Sostenibilidad y DEI, Laura Kohler. Recordar los numerosos hitos pioneros de Kohler nos inspira a mirar hacia delante y crear nuevas vías para mejorar nuestro planeta, nuestras vidas y comunidades: una idea, un producto, una asociación, un acto de impacto cada vez".

A lo largo del año de celebración de "Come All Creators", Kohler rendirá homenaje a su legado único de 150 años mientras mira hacia un futuro innovador al que se unirán valiosos socios, artistas de talento y exploradores. Para ayudar a dar vida a la iniciativa, Kohler Co. se asoció con el artista e innovador estadounidense Daniel Arsham , para concebir la identidad creativa conmemorativa del 150 aniversario a través de logotipos y marcas, tipografía y letras para fusionar el legado histórico de la compañía con su enfoque de "liderar audazmente" hacia el futuro. Kohler colaboró anteriormente con Arsham en Rock.01, un fregadero exclusivo impreso en 3D, y en "Divided Layers", una instalación aclamada en todo el mundo que se presentó en 2022 en la Semana del Diseño de Milán.

Las iniciativas 2023 "Come All Creators" incluyen:

Lanzamiento del producto KOHLER Heritage Colors

Kohler lanzará algunos de los diseños más icónicos y vendidos de la compañía en dos colores Heritage que se anunciarán esta primavera y estarán disponibles para su compra en el verano de 2023. La introducción de Kohler de productos vibrantes y coloridos fue recibida con gran aclamación en 1927 y sigue siendo un movimiento innovador dentro del liderazgo de diseño de la compañía en la actualidad.

Si desea más información visite la página web www.kohler.com/forever-in-color .

Eventos de tipo pop-up de Heritage Colors en la ciudad de Nueva York

El jueves 26 de enero a las 14:00 horas, Daniel Arsham hará una aparición especial en el exterior del Kohler Experience Center, situado en el número 6 de la calle W. 22nd Street de Nueva York, con motivo de una exposición de Heritage Colors que tendrá lugar de 10:00 a 16:00 horas. Arsham firmará y obsequiará con 300 camisetas de edición limitada diseñadas por él con el logotipo del 150 aniversario de Kohler y Heritage Colors.

El viernes 27 de enero, el Heritage Colors pop-up truck estará en Union Square, en la esquina noroeste de E 17th y Broadway, de 10:00 a 16:00. El fundador de KidSuper , Colm Dillane, un visionario del mundo de la moda con un enfoque intrépido del diseño y un uso inesperado de colores vivos y atrevidos, estará en el lugar a las 10:00 para recibir a los invitados con su edición limitada KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates in Heritage Colors.

Generadores Kohler Home con opciones de color y patrón

Celebrando el largo liderazgo de Kohler en la innovación del color, Kohler amplía su oferta de generadores domésticos para incluir 10 nuevos colores exclusivos y 3 patrones de camuflaje Mossy Oak , junto con el popular color cachemira. Los colores y diseños KOHLER ayudan a los propietarios de viviendas a hacer que su generador de emergencia complemente la estética de su hogar o destaque para marcar la diferencia. Los generadores KOHLER para el hogar funcionan automáticamente, conectados a las fuentes de combustible de la casa (gas natural o propano), lo que proporciona tranquilidad durante un apagón y aumenta la sensación general de bienestar en el hogar.

KOHLER x Robert Swan

El explorador Robert Swan, la única persona que ha caminado tanto al Polo Norte como al Polo Sur, se asoció con Kohler en su exitosa expedición Undaunted a través de la Antártida . Swan alcanzó el Polo Sur Geográfico el 10 de enero de 2023, confiando únicamente en las soluciones de energía renovable de KOHLER. La travesía de Swan rinde homenaje al contraalmirante Richard E. Byrd, aviador y primer explorador polar en llegar a pie a la Antártida en 1929, que también confió exclusivamente en los generadores KOHLER para alimentar su viaje.

Campaña "Toilet in the Road"

A principios de la década de 1970, Herb Kohler, líder e innovador de la empresa desde hacía mucho tiempo, creó una fuerza con THE BOLD LOOK OF KOHLER que transformó el baño americano de un espacio utilitario a uno de diseño, estilo, sofisticación y artesanía. Sus provocadoras campañas publicitarias desafiaban las normas convencionales y se dirigían directamente a los consumidores, en contraposición a la práctica del sector de dirigirse a profesionales y distribuidores. Uno de los anuncios más icónicos de la década de 1980 llegó a ser conocido como "el inodoro en el camino" y Kohler planea repetir ese anuncio en 2023 con imágenes y vídeos innovadores que presentan su galardonado inodoro inteligente Numi.

Eventos de mercado mundial

Varias otras activaciones 150 aniversario y eventos están previstos en todo el mundo durante el próximo año en los Centros de Experiencia KOHLER, Kohler Signature Stores, y en varias ferias y eventos en 2023, incluyendo: Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Milan Design Week, Design Miami/, Kohler Wellness Retreats, y Kohler Food & Wine por nombrar algunos. La compañía también está planeando celebraciones con sus asociados - pasados y presentes - y una celebración de toda la comunidad en el pueblo de Kohler, sede mundial de la compañía.

Si desea conocer más visite:

Acerca de Kohler Co.

Fundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las empresas privadas más antiguas y grandes de Estados Unidos, con más de 40.000 empleados. Con más de 50 plantas de fabricación en todo el mundo, Kohler es líder mundial en diseño, innovación y fabricación de productos de cocina y baño; mobiliario de lujo, azulejos e iluminación; motores, generadores y soluciones de energía limpia; y propietario/operador de dos complejos hoteleros y de golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin, y St. Andrews, Escocia. El campo de golf Whistling Straits de Kohler albergó la 43ª Ryder Cup en 2021. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas acuciantes, como el agua potable y el saneamiento, para comunidades desatendidas de todo el mundo con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Para más información, visite la página web kohlercompany.com .

Creer en lo mejor: Un planeta mejor, comunidades mejores, vidas mejores

Believing in Better es la estrategia de sostenibilidad e impacto social de Kohler y se basa en la filosofía operativa de la empresa de que lo mejor siempre puede ser mejor: para el planeta, las personas, las comunidades y el negocio. Believing in Better tiene tres pilares: Mejor Planeta, Mejores Comunidades y Mejores Vidas. A través de cada uno de estos pilares, Kohler trabaja para desarrollar productos y programas que tengan un impacto significativo, no sólo para su negocio, sino también para las comunidades a las que sirve y para las vidas de las personas que utilizan sus productos.

