Společnost Kohler Co. slaví výročí 150 let naplněných odvážnými kroky, kreativitou a revolučními vlivy, a formuje podobu nadcházejících 150 let své ikonické značky KOHLER

Firma s globální působností klade důraz na základní hodnoty své značky – design, inovace, wellness a udržitelnost

KOHLER, Wisconsin, 26. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Kohler Co., založená v roce 1873, se zasloužila o vznik celé řady inovací, které přetvářejí podobu celé řady oborů, mezi něž patří oblasti vybavení kuchyní a koupelen, energeticky odolných výrobků, luxusních rekreačních zážitků a profesionálního golfu. Podstatu a poslání značky KOHLER a jejího úsilí o zajištění pohodlného života tvoří kreativita a špičkový design.

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

Základem ikonické značky KOHLER jsou spolu se spotřebiteli a odbornou veřejností týmy odvážných tvůrčích pracovníků společnosti Kohler po celém světě, kteří kreativním a uměleckým způsobem přeměňují vize výrobků této společnosti v realitu. Při příležitosti 150. výročí svého založení vyzývá společnost Kohler jakožto organizace s globálním dosahem všechny spolupracovníky, partnery a zákazníky, aby se zapojili do oslav tohoto významného milníku. Ty sestávají z celé řady speciálních akcí konaných po celém světě, včetně představení limitovaných edic výrobků, pamětního oblečení a uvedení digitálního obsahu s příběhy z historie této společnosti – to vše sjednocené heslem Come All Creators.

„Odvážné kroky a podnikatelský duch jsou nám vlastní a mají v naší organizaci hluboký význam – počínaje naším zakladatelem Johnem Michaelem Kohlerem, který ve Wisconsinu naši společnost založil a vytvořil pracovní místa pro přistěhovalce, kteří tak měli možnost zajistit svým rodinám lepší život," konstatoval předseda představenstva a generální ředitel společnosti David Kohler, představitel čtvrté generace vedoucích pracovníků z řad rodiny Kohlerů a teprve devátý člověk, který v čele této společnosti stojí. „U příležitosti oslav 150 let našich úspěchů, poznatků a růstu vyzýváme všechny nadšené tvůrce, aby se připojili k naší snaze o neustálé zlepšování a prostřednictvím kvalitnějšího designu, inovací, wellnessu a udržitelnosti zajistili budoucím generacím příjemnější život."

„Vynalézavost a vášeň našich spolupracovníků a zákazníků jsou katalyzátorem zrodu nových nápadů, efektivních partnerství a lepšího světa pro budoucí generace," prohlásila Laura Kohlerová, ředitelka pro udržitelnost a DEI. „Ohlédnutí za mnoha průkopnickými počiny společnosti Kohler nás inspiruje, abychom hleděli kupředu a vytvářeli nové způsoby zlepšování naší planety, našich životů i komunit – každý jednotlivý nápad, výrobek, partner i dokonaný skutek nás k tomuto cíli přibližuje."

Během celoročních oslav v rámci akce Come All Creators složí společnost Kohler poctu svému jedinečnému odkazu s již 150letou tradicí, ale zároveň se bude ve spolupráci s cennými partnery, talentovanými umělci a objeviteli zaměřovat také na inovativní budoucnost. Aby společnost Kohler Co. tuto iniciativu podpořila, vytvořila ve spolupráci s americkým umělcem a inovátorem Danielem Arshamem koncept kreativní identity, oslavující 150. výročí založení společnosti. Nová koncepce zahrnuje logo a značky, typografii a logotypy a klade si za cíl spojit historické dědictví společnosti s jejím přístupem k budoucnosti, který definuje heslo „odvážně vést". Společnost Kohler s Arshamem již dříve spolupracovala při výrobě exkluzivního umyvadla Rock.01, vyrobeného metodou 3D tisku, a také na celosvětově uznávané instalaci „Divided Layers", která byla představena v roce 2022 na akci Milan Design Week.

Iniciativy akce „Come All Creators" pro rok 2023 zahrnují:

Uvedení barevných motivů KOHLER Heritage Colors na trh

Společnost Kohler uvede na trh jedny z nejikoničtějších a komerčně nejúspěšnějších designů společnosti ve dvou klasických barevných provedeních, označovaných jako Heritage Colors. Představení výrobků proběhne letos na jaře a k dispozici budou v průběhu léta 2023. Pestrobarevné výrobky společnosti Kohler, se kterými v roce 1927 přišla, se setkaly s velkým ohlasem a dodnes pro ni představují inovativní designový směr.

Další informace najdete na stránkách www.kohler.com/forever-in-color .

Mobilní akce Heritage Colors v New Yorku

Ve čtvrtek 26. ledna ve 14:00 hodin Daniel Arsham vystoupí před zážitkovým centrem Kohler Experience Center na adrese 6 W. 22nd Street v New Yorku, kde bude od 10:00 do 16:00 probíhat mobilní prezentace Heritage Colors. Arsham podepíše a rozdá celkem 300 triček z limitované edice, kterou navrhl. Trička obsahují logo Kohler 150th Anniversary a jejich návrh využívá odstínů Heritage Colors.

V pátek 27. ledna se mobilní prezentace Heritage Colors přesune na náměstí Union Square na severozápadním rohu ulic E 17th a Broadwaye, a to od 10:00 do 16:00. Colm Dillane, zakladatel módního studia KidSuper a módní vizionář s odvážným přístupem k designu, který často netradičními způsoby využívá odvážných a živých barev, zde v 10:00 hodin uvítá hosty svou limitovanou edicí čokolád KidSuper x Kohler Original Recipe, opět v barvách Heritage Colors.

Domácí generátory Kohler s možností výběru barev a vzorů

Na oslavu dlouholeté čelní pozice společnosti Kohler v oblasti barevných inovací rozšiřuje Kohler svou nabídku domácích generátorů o 10 nových exkluzivních barevných odstínů a tři varianty maskovacího vzoru Mossy Oak To vše doplní také oblíbená kašmírová barva. Barvy a vzory KOHLER pomáhají vlastníkům nemovitostí vhodně doplnit estetiku domu stylovým návrhem záložního generátoru. Stejně tak se ale nabízí možnost generátor naopak vizuálně zvýraznit a dát mu možnost vyniknout. Domácí generátory KOHLER pracují automaticky, jsou připojeny k domácím zdrojům paliva (zemní plyn nebo propan), a zaručují tak během výpadků dodávky energií bezproblémovou alternativu, která přispívá k celkovému pocitu domácí pohody.

KOHLER x Robert Swan

Novodobý objevitel Robert Swan, jediný člověk, kterému se podařilo překonat severní i jižní pól, se ve spolupráci se společností Kohler zúčastnil úspěšné expedice Undaunted Expedition napříč Antarktidou . Swan geografického jižního pólu dosáhl dne 10. ledna 2023 a spoléhal se výhradně na obnovitelná energetická řešení KOHLER. Swanova pouť je poctou kontradmirálovi Richardu E. Byrdovi, letci a prvnímu polárníkovi, který v roce 1929 dosáhl jižního pólu a který se při své cestě rovněž spoléhal výhradně na generátory KOHLER.

Kampaň „Toilet in the Road"

Na počátku 70. let minulého století Herb Kohler, dlouholetý vedoucí představitel a inovátor společnosti, vytvořil odvážný styl THE BOLD LOOK OF KOHLER, kterým proměnil americké koupelny z čistě užitkových prostor v prostory, kde se měly možnost naplno projevit design, styl, sofistikovanost a kvalitní řemeslné zpracování. Jeho provokativní reklamní kampaně zpochybňovaly zaběhlé zvyklosti a zaměřovaly se přímo na spotřebitele v oboru, který byl do této doby zvyklý cílit na profesionály a distributory. Jedna z nejikoničtějších reklam společnosti Kohler z 80. let minulého století je přezdívána „the toilet in the road" (toaleta na cestě) a společnost Kohler plánuje v roce 2023 tuto reklamu znovu uvést a doplnit ji revolučním vizuálním doprovodem a videem, ve kterém představí svou oceňovanou chytrou toaletu Numi.

Události na globálním trhu

V průběhu roku 2023 je po celém světě plánováno několik dalších akcí a událostí u příležitosti 150. výročí společnosti Kohler, které se budou konat v místních centrech KOHLER Experience Center, značkových prodejnách Kohler Signature Store a na řadě veletrhů a akcí. Mezi ty patří: Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Milan Design Week, Design Miami/, Kohler Wellness Retreat, Kohler Food & Wine, ale i řada dalších. Společnost také plánuje oslavy se svými spolupracovníky – bývalými i současnými – a oslavy ve vsi Kohler, kde se nachází celosvětové sídlo této společnosti a do kterých se zapojí celá místní komunita.

Další informace najdete na následujících odkazech:

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí v Kohleru ve Wisconsinu. Je jednou z nejstarších a největších soukromých společností v Americe a zaměstnává více než 40.000 zaměstnanců. Společnost Kohler Co. po celém světě provozuje více než 50 výrobních závodů, je celosvětovým lídrem v oblasti designu, inovací a výroby kuchyňských a koupelnových výrobků, luxusních skříní, obkladů a osvětlení, motorů, generátorů a řešení čistých energií. Kromě toho vlastní a provozuje dva pětihvězdičkové hotelové a golfové resorty ve městě Kohler ve Wisconsinu a v St. Andrews ve Skotsku. Golfové hřiště Whistling Straits společnosti Kohler hostilo v roce 2021 43. ročník poháru Ryder Cup. Vyvíjí také prostředky pro řešení naléhavých problémů, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny, pro komunity s nedostatečnou péčí po celém světě s cílem zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací. Další podrobnosti naleznete na stránkách kohlercompany.com .

Believing in Better: Better Planet, Better Communities, Better Lives

Believing in Better je strategie společnosti Kohler v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu, která vychází z její hlavní filozofie, že i to nejlepší lze vždy zlepšit – v zájmu planety, lidí, komunity i podnikání. Program Believing in Better má tři pilíře: Better Planet (lepší planeta), Better Communities (lepší komunity) a Better Lives (lepší životy). Prostřednictvím každého z těchto pilířů se společnost Kohler snaží vyvíjet produkty a programy, které budou mít významný dopad nejen na její podnikání, ale i na komunity, kterým slouží, a na životy lidí, kteří její výrobky používají.

