Kohler debuta "Stone Flow" y Rock.01 de Daniel Arsham en Miami/ 2021

KOHLER, Wisconsin, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Kohler, una marca líder a nivel mundial en cocina y baño, exhibe su liderazgo de larga data en innovación y diseño por medio de una instalación creada a la medida por el artista neoyorquino Daniel Arsham , titulada "Stone Flow "en Miami/ 2021. Stone Flow explora la fase experimental de la colaboración KOHLER x Arsham y utiliza rocas gigantes para emular el diseño del innovador fregadero Rock.01.

Con una serie de objetos y formas tipo piedra, Arsham da a conocer una mayor exploración de su proceso de diseño, que juega con formas orgánicas presentes en la naturaleza. Rock.01, impreso en 3D y elaborado en Kohler, Wisconsin, debuta esta semana dentro de la instalación Stone Flow y estará disponible para compra este mes en una edición de 99 piezas. El fregadero único de edición limitada reúne la innovación creativa y la artesanía experta de Kohler y Arsham.

En Design Miami/2021 Kohler presenta la Charla de diseño "Design in the Now: How technology and craft meet the cultural moment" ("Diseño en el ahora: cómo la tecnología y la artesanía se encuentran en el momento cultural") el jueves 2 de diciembre con Daniel Arsham, artista diseñador; Marc Benda, cofundador de Friedman Benda; David Kohler, presidente y director ejecutivo de Kohler; y Samuel Ross, artista diseñador, con la moderación de Wava Carpenter, directora curatorial de Design Miami.

Además, Kohler presenta otras colecciones innovadoras y orientadas al diseño con alcance mundial en sus activaciones en Miami. La colección de ducha Statement y las válvulas y controles Anthem representan una evolución de las duchas tanto en el diseño como en la experiencia, y están cuidadosamente diseñadas para ajustarse a los estándares mundiales de plomería, lo que abre la puerta a una especificación sin contratiempos y una creatividad inigualable. La colección de grifería Occasion se inspiró en el glamour sin esfuerzo y de alta costura de la era dorada de Hollywood, que ofrece tanto encanto como elegancia dentro del baño.

Para celebrar el Design Miami/ 2021, Kohler hizo una contribución a DigDeep , una organización sin fines de lucro que trabaja para proveer agua limpia a las familias de la Nación Navajo. El acceso al agua potable constituye la base del trabajo de Kohler para preservar el planeta y apoyar el bienestar de las personas y las comunidades de todo el mundo. El acceso seguro al agua no solo es crucial para la vida, sino también para las vidas enriquecidas y la búsqueda de la educación y el arte.

Acerca de Kohler Co.

Fundada en 1873, Kohler Co . es líder global en el diseño, la innovación y la fabricación de productos para cocina y baño; gabinetes, azulejos e iluminación de lujo; motores, generadores y soluciones de energía limpia; así como el propietario/operador de dos destinos de hotelería y complejos de golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin y St. Andrews, Escocia.

