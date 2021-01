KOHLER élargit sa collection Smart Home au CES 2021, en mettant l'accent sur le bien-être et les expériences sans contact pour la cuisine et la salle de bains

Alors que des millions de personnes dans le monde passent plus de temps à la maison, elles aspirent à l'équilibre et cherchent à échapper au stress et à l'anxiété de la vie quotidienne. Le potentiel de la technologie à créer davantage de moments de bien-être et à faciliter la détente, la relaxation et la paix est un élément moteur de l'investissement continu de Kohler et du développement de produits dans la technologie de la maison intelligente.

« Nous sommes de plus en plus leaders dans l'innovation en matière de maison intelligente, et nos produits permettent aux consommateurs de profiter facilement des avantages des expériences sans contact et connectées, sans ajouter d'encombrement ou de complexité à leurs espaces », a déclaré David Kohler, président et directeur général de Kohler Co. « Nous pensons qu'il existe un équilibre délicat lorsqu'il s'agit de technologie dans la maison, et nous continuerons à développer des possibilités innovantes de contrôle sans faille dans la salle de bains et la cuisine, dans l'optique d'une vie agréable et de bien-être. »

Kohler présente les nouveautés de son portefeuille de maisons intelligentes lors du CES 2021 virtuel, notamment :

Stillness Bath : Ce bain expérimental s'inspire des bains de forêt japonais, ou shinrin-yoku. L'eau, la lumière, le brouillard et les arômes convergent pour créer un voyage immersif des sens conçu pour détendre l'esprit, apaiser le corps et renouveler l'âme. Transformant la salle de bain en un environnement de type spa pour une tranquillité d'esprit, le Stillness Bath offre un sanctuaire pour les soins et le bien-être. Il faut d'abord remplir d'eau le fond du bain, qui déborde dans la rigole en bois Hinoki pour créer un son apaisant. Un éclairage à spectre complet entoure le bain, créant une ambiance et une expérience de chromothérapie. Le brouillard enveloppe alors la surface le Stillness Bath, plongeant le baigneur dans un sentiment de profonde relaxation. Enfin, des huiles essentielles peuvent être ajoutées dans le support mural d'expérience du bain qui émet doucement des arômes vivifiants pour stimuler les sens et favoriser la concentration.

Toilettes intelligentes Innate : Innate est le dernier né de la gamme de produits intelligents de Kohler. Innate comprend toutes les caractéristiques de confort, de commodité et de propreté que les gens attendent de la vaste offre de toilettes intelligentes de Kohler à un prix plus abordable. Innate comprend un siège chauffant, une ouverture et une fermeture automatique, une télécommande intuitive et une fonctionnalité de bidet personnel. De plus, comme de nombreux propriétaires recherchent des projets de bricolage, Innate se caractérise par l'installation facile et prête à l'emploi de Kohler.

Robinetterie de bain résidentielle sans contact : Le robinet de la salle de bains sans contact offre une activation mains libres pour se laver les mains, se brosser les dents et autres tâches quotidiennes. Le fait de pouvoir se laver les mains à la fin de la journée sans toucher les poignées du robinet réduit le risque de propagation des bactéries et des germes dans l'espace. Kohler lance un robinet intégré avec des capteurs intégrés ainsi qu'un bouchon de lavabo qui permet d'ajouter une solution de modernisation à tout robinet de salle de bains à commande unique KOHLER.

Partenariat Kohler et Phyn : En 2021, Kohler lancera deux produits comarqués avec Phyn, le moniteur d'eau domestique KOHLER entier produit par Phyn, une unité bricolage et une version Pro avec un arrêt automatique. Ces produits représentent une évolution continue de l'accent mis par la société sur la sécurité en matière d'eau et la tranquillité d'esprit. Les deux produits s'appuient sur l'analyse des ondes de pression haute définition, brevetée par Phyn, la meilleure de sa catégorie, pour surveiller le débit d'eau afin d'avertir immédiatement un propriétaire si une fuite est détectée quelque part dans la maison et de fournir des informations détaillées sur la façon dont chaque appareil utilise l'eau. La version bricolage se monte sous un seul évier et peut être facilement installée par un propriétaire. La variante Pro est installée sur une conduite d'eau, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, et peut atténuer les dommages coûteux grâce à un dispositif d'arrêt automatique de l'eau.

Toujours soucieux d'améliorer ses solutions au profit du consommateur, Kohler a développé plusieurs technologies de maison intelligente qui intègrent de nouvelles fonctionnalités :

· La collection de robinets de cuisine KOHLER Konnect à commande vocale et sans contact de la marque propose désormais une commande « se laver les mains » qui guide le consommateur à travers les étapes recommandées pour un bon lavage des mains, en activant l'eau pour l'humidification et le rinçage, ainsi que des guides sonores pour faire mousser et nettoyer.

· Kohler Power lance une fonction vocale, première sur le marché, qui permet aux propriétaires d'accéder aux fonctions de leurs générateurs de secours et de les activer par de simples commandes vocales. Les particuliers peuvent facilement vérifier leur générateur KOHLER grâce à des dispositifs intelligents, où qu'ils se trouvent et à tout moment. Cette facilité d'accès garantit le fonctionnement optimal d'une maison et la tranquillité d'esprit des propriétaires en déplacement.

Kohler continuera à partager ses innovations en matière de produits et son leadership industriel avec le lancement de son tout premier événement numérique de deux jours [email protected] , les 2 et 3 février. Des informations supplémentaires sur l'événement et l'inscription sont disponibles à l'adresse suivante Kohler.com/AtHome .

Pour plus de détails sur les produits de la maison intelligente, visitez www.kohler.com/smarthome ou contactez Kohler au 1-800-4KOHLER.

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873 et basée à Kohler, dans le Wisconsin, Kohler Co. est l'une des plus anciennes et des plus grandes sociétés privées d'Amérique, qui compte près de 35 000 associés. Avec plus de 50 sites de production dans le monde, Kohler est un leader mondial dans la fabrication de produits pour la cuisine et la salle de bain, de moteurs et de systèmes d'alimentation, d'armoires, de carreaux et de luminaires de premier ordre. Il est également propriétaire/exploitant de deux des meilleurs centres de villégiature cinq étoiles au monde, à Kohler, dans le Wisconsin, et à St Andrews, en Écosse.

Alors que les foyers sont de plus en plus connectés, Kohler s'efforce d'améliorer les moments de la vie quotidienne grâce à une conception réfléchie et à une technologie intelligente. Kohler aborde la conception de salles de bains intelligentes avec le même dévouement, la même précision et le même soin qui ont permis à la marque d'être présente dans le monde entier depuis plus d'un siècle.

