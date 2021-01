Spoločnosť KOHLER predstaví rozšírenie kolekcie Smart Home na veľtrhu CES 2021, zdôrazňuje duševnú pohodu a bezdotykové zážitky v kuchyni a kúpeľni

„S rozširovaním našej vedúcej pozície v inováciách inteligentných domácností naše výrobky umožňujú zákazníkom ľahko využívať výhody bezdotykových a prepojených zážitkov bez toho, aby svojim priestorom dodávali neporiadok alebo zložitosť," uviedol David Kohler, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kohler Co. . „Veríme, že v domácnosti existuje krehká rovnováha, pokiaľ ide o technológie - a budeme pokračovať v priekopníckych príležitostiach pre plynulé ovládanie v kúpeľni a kuchyni s ohľadom na vľúdny život a pohodu."

Spoločnosť Kohler počas virtuálneho veľtrhu CES 2021 predstaví nové prírastky do svojho portfólia inteligentných domácností:

Tichá vaňa: Tento zážitkový kúpeľ čerpá inšpiráciu z japonského lesného kúpania alebo shinrin-yoku. Voda, svetlo, para a arómy sa spájajú a vytvárajú pohlcujúcu cestu zmyslov, ktorá má uvoľniť myseľ, upokojiť telo a obnoviť ducha. Tichá vaňa, ktorá premieňa kúpeľňu na kúpele, umožňuje pokojnú vnímavosť a ponúka útočisko pre starostlivosť o seba a pohodu. Začína sa to napúšťaním vody zo spodnej časti vane a vytekaním do drevnej časti Hinoki, čo vytvára upokojujúci zvuk. Úplné spektrum osvetlenia obklopuje vaňu, upravuje náladu a vytvára zážitok ako z návštevy chromaterapie. Para potom obklopuje povrch vane a ponorí užívateľa do hlbokej relaxácie. Nakoniec môžete do zážitkovej veže vane pridať éterické oleje, ktoré jemne vyparujú povzbudzujúce arómy, aby stimulovali zmysly a podporili sústredenie.

Prirodzene inteligentné WC: Prirodzené WC je najnovší prírastok do portfólia inteligentných produktov spoločnosti Kohler. WC poskytuje všetko pohodlie, komfort a čistotu, ktoré ľudia očakávajú od širokej ponuky inteligentných toaliet spoločnosti Kohler za prijateľnejšiu cenu. Obsahuje vyhrievané sedadlo, automatické otváranie a zatváranie, intuitívne diaľkové ovládanie a funkciu osobného bidetu. Keďže mnoho majiteľov domov hľadá ďalšie projekty pre domácich majstrov, ponúka toto WC od spoločnosti Kohler ľahkú inštaláciu pripravenú na okamžitý zámok.

Bezdotyková domáca kúpeľňová batéria: Bezdotyková kúpeľňová batéria ponúka bezdotykové spustenie pri umývaní rúk, umývaní zubov a ďalších každodenných úkonoch. Mať možnosť umyť si ruky na konci činností v kúpeľni bez toho, aby ste sa dotkli rukovätí batérie, znižuje potenciálne šírenie baktérií a choroboplodných zárodkov v priestore. Spoločnosť Kohler uvádza na trh integrovanú batériu so zabudovanými senzormi a tiež diaľkový ovládač, ktorý umožňuje doplnenie riešenia ľubovoľného kúpeľňového kohútika s jedným ovládaním od spoločnosti KOHLER.

Partnerstvo Kohler a Phyn: Spoločnosť Kohler uvedie na trh v roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou Phyn dva značkové produkty - monitor vody KOHLER Whole Home Water Powered by Phyn - DIY jednotku a verziu Pro s automatickým vypnutím. Tieto výrobky predstavujú neustály vývoj zamerania spoločnosti na bezpečnosť vody a duševnú pohodu. Oba produkty využívajú patentovanú analýzu tlakových vĺn s vysokým rozlíšením od spoločnosti Phyn, ktorá slúži na sledovanie prietoku vody a okamžité upozornenie majiteľa domu, ak sa zistí únik kdekoľvek v domácnosti, a na poskytnutie podrobných informácií o tom, ako každé zariadenie používa vodu. Verzia pre domácich majstrov (DIY) sa pripevňuje pod umývadlo a môže ju ľahko nainštalovať majiteľ domu. Varianta Pro je inštalovaná na vodovodnom potrubí, či už vo vnútri alebo mimo domu, a pomocou automatického vypínania vody dokáže zmierniť nákladné škody.

Spoločnosť Kohler sa vždy zameriavala na zdokonalenie svojich riešení v prospech zákazníka a rozšírila niekoľko technológií inteligentnej domácnosti, ktoré obsahujú nové funkcie:

Kolekcia značky KOHLER Konnect hlasových a bezdotykových kuchynských batérií teraz ponúka príkaz „umyť ruku", ktorý prevedie spotrebiteľov odporúčanými krokmi na správne umývanie rúk, aktivuje vodu na namočenie a opláchnutie, spolu so zvukovými sprievodcami pre napenenie a čistenie.

Spoločnosť Kohler Power uvádza na trh prvú hlasovú funkciu, ktorá majiteľom domov umožňuje prístup a aktiváciu funkcií svojich pohotovostných generátorov pomocou jednoduchých hlasových príkazov. Jednotlivci môžu jednoducho skontrolovať svoj generátor KOHLER prostredníctvom inteligentných zariadení, kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú. Tento ľahký prístup zaisťuje, že dom beží čo najlepšie a umožňuje vlastníkom byť pokojnými keď sú preč z domu.

Spoločnosť Kohler bude pokračovať v zdieľaní noviniek v oblasti nových produktov a leadershipu v odbore uvedením svojej vôbec prvej dvojdňovej digitálnej udalosti, [email protected], ktorá sa uskutoční 2. februára a 3. februára. Ďalšie informácie o udalosti a registráciu nájdete na adrese Kohler.com/AtHome.

Ďalšie informácie o produktoch inteligentnej domácnosti nájdete na www.kohler.com/smarthome alebo kontaktujte spoločnosť Kohler na čísle 1-800-4KOHLER.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co., ktorá bola založená v roku 1873 a má ústredie v meste Kohler, Wisconsin, je jednou z najstarších a najväčších súkromných spoločností v Amerike, ktorú tvorí takmer 35 000 spolupracovníkov. S viac ako 50 výrobnými miestami po celom svete je spoločnosť Kohler svetovým lídrom vo výrobe kuchynských a kúpeľňových výrobkov; motorov a výkonových systémov; prvotriednych skriniek, dlažby a osvetlenia; a vlastníkom /prevádzkovateľom dvoch z najlepších päťhviezdičkových svetových destinácií pohostinstiev a golfových letovísk v mestách Kohler, Wisconsin a St. Andrews, Škótsko.

Keďže sú domácnosti čoraz viac pripojené, spoločnosť Kohler sa zameriava na vylepšenie každodenných chvíľ vďaka premyslenému dizajnu a inteligentnej technológii. Spoločnosť Kohler pristupuje k dizajnu inteligentnej kúpeľne s rovnakým nasadením, presnosťou a starostlivosťou, ktorá budovala globálnu prítomnosť značky už viac ako jedno storočie.

