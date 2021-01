KOHLER erweitert Smart Home-Kollektion auf der CES 2021 und setzt auf Wohlbefinden und berührungslose Erlebnisse für Küche und Bad

„Während wir unsere Führungsposition im Bereich der Smart-Home-Innovationen ausbauen, ermöglichen es unsere Produkte den Verbrauchern, die Vorteile berührungsloser und vernetzter Erlebnisse auf einfache Weise zu genießen, ohne ihren Wohnbereich unübersichtlich oder kompliziert zu machen", sagte David Kohler, Präsident und CEO von Kohler Co. „Wir glauben, dass es ein empfindliches Gleichgewicht gibt, wenn es um Technologie im Haus geht - und wir werden weiterhin Pionierarbeit für nahtlose Steuerungsmöglichkeiten in Bad und Küche leisten, mit Blick auf ein angenehmes Leben und Wohlbefinden."

Kohler präsentiert auf der virtuellen CES 2021 neue Ergänzungen seines Smart-Home-Portfolios, darunter:

Stillness Bath: Dieses Erlebnisbad ist inspiriert vom japanischen Waldbaden, dem Shinrin-yoku. Wasser, Licht, Nebel und Aromen verschmelzen zu einer eindringlichen Reise der Sinne, die den Geist entspannt, den Körper beruhigt und den Geist erneuert. Das Stillness Bath verwandelt das Badezimmer in einen Spa-ähnlichen Ort der stillen Besinnlichkeit und bietet einen Hort der Selbstfürsorge und Wohlbefinden. Am Anfang füllt sich das Wasser vom Boden der Wanne aus und fließt in einen Behälter aus Hinoki-Holz über, um einen beruhigenden Klang zu erzeugen. Die Rundumbeleuchtung umgibt das Bad und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein Farbtherapie-Erlebnis. Anschließend umhüllt Nebel die Oberfläche des Stillness-Baths und lässt den Badenden in ein Gefühl tiefer Entspannung eintauchen. Schließlich können ätherische Öle in den Erlebnisturm des Bades gegeben werden, dieser verströmt dann sanft belebende Aromen, welche die Sinne stimulieren und die Konzentration fördern.

Innate Intelligent Toilet: Innate ist die neueste Ergänzung zu Kohler's Portfolio an intelligenten Produkten. Innate bietet alle Komfort-, Bequemlichkeits- und Sauberkeitsfunktionen, die man von Kohler's breitem Angebot an intelligenten Toiletten erwartet - und das zu einem günstigeren Preis. Innate bietet eine Sitzheizung, automatisches Öffnen und Schließen, eine intuitive Fernbedienung und eine persönliche Bidet-Funktion. Und da viele Hausbesitzer mehr DIY-Projekte anstreben, bietet Innate die einfache, schlüsselfertige Installation von Kohler.

Touchless Residential Bathroom Faucet: Die berührungslose Badarmatur bietet eine freihändige Betätigung zum Händewaschen, Zähneputzen und für andere tägliche Aufgaben. Die Möglichkeit, sich am Ende der Badroutine die Hände zu waschen, ohne die Griffe des Wasserhahns zu berühren, verringert die mögliche Verbreitung von Bakterien und Keimen im Raum. Kohler bringt eine integrierte Armatur mit eingebetteten Sensoren sowie einen fernbedienbaren Puck auf den Markt, der eine Nachrüstlösung für jede KOHLER-Badarmatur mit Einzelsteuerung ermöglicht.

Kohler und Phyn Partnerschaft: Kohler wird 2021 zwei Co-Branding-Produkte mit Phyn auf den Markt bringen - den KOHLER Whole Home Water Monitor Powered by Phyn - ein DIY-Gerät und eine Pro-Version mit automatischer Abschaltung. Diese Produkte repräsentieren eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fokus des Unternehmens auf Wassersicherheit und Sorgenfreiheit. Beide Produkte nutzen die patentierte, erstklassige, hochauflösende Druckwellenanalyse von Phyn zur Überwachung des Wasserflusses, um den Hausbesitzer sofort zu benachrichtigen, wenn irgendwo im Haus ein Leck entdeckt wird, und um detaillierte Einblicke in den Wasserverbrauch jeder einzelnen Armatur zu geben. Die DIY-Version wird unter einem einzelnen Waschbecken montiert und kann von einem Hausbesitzer leicht selbst installiert werden. Die Pro-Variante wird an einer Wasserhauptleitung, entweder innerhalb oder außerhalb des Hauses, installiert und kann durch eine automatische Wasserabsperrung kostspielige Schäden mindern.

Immer darauf bedacht, seine Lösungen zum Nutzen des Verbrauchers zu verbessern, hat Kohler mehrere Smart-Home-Technologien erweitert, die neue Funktionen beinhalten:

Die Kollektion der sprachgesteuerten und berührungslosen KOHLER Konnect-Küchenarmaturen der Marke bietet jetzt einen „Handwäsche"-Befehl, der die Verbraucher durch die empfohlenen Schritte für das richtige Händewaschen führt und das Wasser zum Benetzen und Spülen aktiviert, zusammen mit akustischen Anleitungen zum Einschäumen und Reinigen.

Kohler Power bringt eine Erstvermarktung einer Sprachfunktion auf den Markt, die es Hausbesitzern ermöglicht, Funktionen ihrer Standby-Generatoren durch einfache Sprachbefehle aufzurufen und zu aktivieren. Jeder kann seinen KOHLER-Generator einfach über ein Smart Device überprüfen, wann und wo immer er sich befindet. Dieser einfache Zugang stellt sicher, dass ein Haus optimal läuft und bietet Sicherheit, wenn die Hausbesitzer nicht da sind.

Kohler wird weiterhin neue Produktinnovationen und Marktführerschaft mit der Einführung seines allerersten zweitägigen digitalen Events, [email protected] , am 2. und 3. Februar vorstellen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Registrierung finden Sie unter Kohler.com/AtHome .

Weitere Informationen zu Smart-Home-Produkten finden Sie unter www.kohler.com/smarthome oder kontaktieren Sie Kohler unter 1-800-4KOHLER.

Die 1873 gegründete Kohler Co. mit Hauptsitz in Kohler, Wisconsin, ist eines der ältesten und größten Privatunternehmen Amerikas mit mehr als 35.000 Mitarbeitern. Mit mehr als 50 Produktionsstandorten weltweit ist Kohler ein globaler Marktführer in der Herstellung von Küchen- und Badprodukten, Motoren und Energiesystemen, erstklassigen Schränken, Fliesen und Beleuchtungen und Eigentümer/Betreiber von zwei der weltbesten Fünf-Sterne-Hotels und Golf-Resorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland.

Da das Zuhause zunehmend vernetzt wird, konzentriert sich Kohler darauf, die täglichen Momente durch durchdachtes Design und intelligente Technologie zu verbessern. Kohler geht an intelligentes Baddesign mit der gleichen Hingabe, Präzision und Sorgfalt heran, die die globale Präsenz der Marke seit mehr als einem Jahrhundert begründet hat.

