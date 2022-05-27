Компания SANY сообщила об ускорении роста международного бизнеса

Цифры говорят о том, что SANY готовится стать одним из лидеров мирового рынка. В 2021 году выручка компании за рубежом выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 314,5 млн долл. США. Среднегодовые темпы роста за последние три года составили 30,1%.

В качестве примера можно привести подразделения горнодобывающей и логистической техники.

В 2021 году выручка от зарубежных продаж горнодобывающей техники достигла 133,6 млн долл. США (рост на 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а логистической техники 180 млн долл. США (рост на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Самыми быстрорастущими рынками стали Европа, Юго-Восточная Азия и США, где темпы роста составили 95,7%, 48,1% и 42,1% соответственно.

Продукция

Компания SANY выпустила на рынок второе поколение ширококузовных автокранов грузоподъемностью 70 тонн с топливным двигателем и электрическим приводом, а также карьерные самосвалы с электрическим приводом грузоподъемностью 100-300 тонн. Что касается логистической техники, то для европейского и американского рынков был сформирован полный спектр продукции, включающий в себя полный ассортимент электрических ричстакеров, традиционные ричстакеры, а также автоматизированные, крупногабаритные причальные краны с дистанционным управлением.

Сеть сбыта

В то время как продажи горнодобывающей техники SANY нацелены на шесть основных регионов, включая Индию, Центральную Азию и Африку, ее логистическая техника предназначена для рынков Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По всему миру созданы надежные дилерские сети, обеспечивающие стабильный объем продаж.

Обслуживание

Осознавая, что послепродажное обслуживание является ключом к улучшению клиентского опыта, компания SANY непрерывно оптимизирует свою международную стратегию обслуживания в целях адаптации к условиям международного рынка. Продолжается работа над локализацией и переводом в режим онлайн операций дистрибуции запасных частей и предоставления услуг.

2022 год: резкий рост

В первом квартале 2022 года был зафиксирован еще более значительный рост ― 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено главным образом непрерывными улучшениями в области управления, цифровизации, электрификации и интернационализации. Международные продажи почти всего ассортимента продукции в настоящее время растут беспрецедентными темпами: рост в сегменте горнодобывающей техники составил 255%, а в сегменте логистической техники — 98,8%. Новые сектора, в которых компания недавно начала вести деятельность, также выглядят многообещающе: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж роботизированной продукции, включающей интеллектуальную логистическую технику AGV, высоковольтные литий-вилочные погрузчики и трехмерные интеллектуальные склады, вырос на 105%.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1826793/image_1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group