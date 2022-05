Negócios internacionais da SANY aceleram

Os dados mostram que a empresa está no caminho certo para se tornar uma gigante mundial. Em 2021, a empresa obteve receitas no exterior de US$ 314,5 milhões, um aumento de 54% em relação ao ano anterior e uma taxa de crescimento composta de 30,1% nos últimos três anos.

Tomemos como exemplo os equipamentos de mineração e de logística.

A receita de vendas internacionais de equipamentos de mineração alcançou US$ 133,6 milhões em 2021 (um aumento de 101,1% em relação ao ano anterior), enquanto o número de equipamentos de logística foi de US$ 180 milhões (um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior). A Europa, o Sudeste Asiático e os Estados Unidos foram os mercados de maior crescimento, com taxas de crescimento de 95,7%, 48,1% e 42,1%, respectivamente.

Produtos

Foram lançados veículos de fuselagem larga, elétricos e movidos a combustível acima de 70 T e veículos de mineração com rodas elétricas de 100-300 T de segunda geração da SANY. Quanto aos equipamentos de logística, foi formada uma gama completa de produtos para os mercados europeu e americano, que oferece uma linha completa de empilhadeiras elétricas, empilhadeiras e guindastes de cais automatizados e de grande escala com controle remoto.

Canais

Enquanto os equipamentos de mineração da SANY se concentram em seis regiões principais, incluindo Índia, Ásia Central e África, os equipamentos de logística se concentram nos mercados da Europa, América e Ásia-Pacífico. Em todo o mundo, foram estabelecidos sistemas robustos de revendedores que têm gerado volumes de vendas estáveis.

Serviço

Sabendo que o serviço pós-venda é fundamental para a experiência do cliente, a SANY está otimizando continuamente sua estratégia de serviço internacional para se adaptar ao ambiente de mercado internacional. A localização e a transformação on-line para distribuição de peças de reposição e prestação de serviços continuam sendo um trabalho contínuo.

2022: grande aceleração

O primeiro trimestre de 2022 assistiu a um crescimento anual ainda maior de 161% em termos homólogos, resultado principalmente atribuível às constantes melhorias da empresa nas áreas de gestão, digitalização, eletrificação e internacionalização. Quase todas as linhas de produtos agora estão crescendo a uma taxa de crescimento sem precedentes em vendas internacionais, com maquinários de mineração em 255% e equipamentos logísticos em 98,8%. Os novos setores em que a empresa entrou recentemente também parecem promissores, com um crescimento de 105% em relação ao ano anterior sendo registrado nas vendas de produtos robóticos, como AGV de logística inteligente, empilhadeiras de lítio de alta tensão e armazéns inteligentes tridimensionais, entre outros.

