KryptoGO biedt ondernemingen kant-en-klare wallet-technologie

TAIPEI, 22 november 2024 /PRNewswire/ -- KryptoGO, een toonaangevende aanbieder van Web3 -infrastructuur, biedt een innovatieve wallet-oplossing om bedrijven te helpen veilige en stabiele cryptobetalingsdiensten aan te bieden zonder de noodzaak van dure in-house ontwikkeling. Met haar Wallet as a Service (WaaS) stelt KryptoGO ondernemingen in staat om snel en efficiënt kosteneffectieve oplossingen voor cryptobetalingen te integreren, terwijl ze al hun aandacht kunnen besteden aan hun bedrijfsactiviteiten.

Waarom kiezen voor de wallet-oplossing van KryptoGO?

KryptoGO helped Ocean Wallet offer the lowest USDT transfer fees on the TRON blockchain.

Aan het volledig zelf ontwikkelen van een veilige, multi-chain cryptowallet zijn aanzienlijke uitdagingen verbonden, zoals uitgebreide beveiligingsmaatregelen, het zorgen voor constant hoge en betrouwbare transactiesnelheden en het beheersen van de ontwikkelings- en operationele kosten. In een recent wereldwijd onderzoek van PwC onder CEO's kwam aan het licht dat zorgen over beveiliging, regulatieve kwesties en operationele complexiteit de belangrijkste barrières zijn voor bedrijven om oplossingen voor digitale assets te implementeren. Verder wordt in het rapport van Coinbase gesteld dat 87% van de Fortune 500-executives een gebrek aan duidelijke regelgeving noemt als een belangrijk obstakel voor hun investeringen in digitale assets. KryptoGO's WaaS pakt deze problemen aan door een white-label wallet-dienst aan te bieden die bedrijven eenvoudig kunnen integreren, waardoor ze verzekerd zijn van sterke prestaties en compliance.

Concurrentievoordeel: snelheid en kostenbeheersing

KryptoGO heeft de transactiesnelheden geoptimaliseerd en kosten geminimaliseerd door middel van uitgebreide benchmarking en prestatie-evaluaties. Op de TRON-blockchain biedt KryptoGO transactiemeldingen binnen 1,2 seconden en worden de transactiekosten met minstens 20% verlaagd in vergelijking met andere wallets. Deze voordelen zijn een uitvloeisel van de expertise van het team op het gebied van blockchainontwikkeling en data-indexoptimalisatie, waardoor snellere, efficiëntere en meer betrouwbare transacties worden gewaarborgd.

Succesverhaal: Ocean Wallet

Een van de opmerkelijke successen van KryptoGO op het gebied van aanpasbare, white-label wallet-oplossingen is Ocean Wallet. In minder dan twee maanden was Ocean Wallet in staat om een volledig functionele, concurrerende cryptowallet-app te lanceren, zonder een ontwikkelaar te hoeven inhuren. Met de flexibele oplossing van KryptoGO was Ocean Wallet in staat om de functies van de app aan te passen aan de specifieke behoeften van de doelgroep: betalingen met stablecoins in het TRON ecosysteem. Door gebruik te maken van de expertise van KryptoGO was Ocean Wallet in staat om een naadloze wallet-ervaring te bieden met de ideale functionaliteit om haar unieke bedrijfsmodel te ondersteunen, een snelle markttoegang te realiseren en naadloze oplossingen voor cryptobetalingen te bieden tegen de laagst mogelijke kosten.

Bouwen aan de toekomst van cryptobetalingen

Voor bedrijven die snel en efficiënt Web3 willen gaan gebruiken, is een aanpasbare wallet-oplossing de sleutel. KryptoGO's Wallet as a Service stelt bedrijven in staat crypto te gaan gebruiken met minimale ontwikkelingskosten. Als u ook wilt weten hoe KryptoGO de Web3-behoeften van uw bedrijf kan ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen of een kijkje nemen op www.kryptogo.com.

Mediacontact: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564217/KryptoGO_helped_Ocean_Wallet_offer_lowest_USDT_transfer_fees_TRON.jpg