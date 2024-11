KryptoGO mette a disposizione delle aziende la tecnologia Wallet pronta all'uso

TAIPEI, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- KryptoGO, fornitore leader di infrastrutture Web3, fornisce una soluzione di portafoglio innovativa per aiutare le aziende a offrire servizi di pagamento in criptovaluta sicuri e stabili senza la necessità di costosi sviluppi interni. Grazie al suo Wallet as a Service (WaaS), KryptoGO consente alle aziende di integrare rapidamente soluzioni di pagamento in criptovaluta efficienti e convenienti, concentrandosi al contempo sulle loro operazioni aziendali.

Perché scegliere la soluzione Wallet di KryptoGO?

KryptoGO helped Ocean Wallet offer the lowest USDT transfer fees on the TRON blockchain.

Sviluppare da zero un portafoglio crittografico multi-catena sicuro comporta notevoli sfide, tra cui misure di sicurezza estese, mantenimento di velocità di transazione elevate e affidabili e controllo dei costi di sviluppo e operativi. Un recente sondaggio globale tra i CEO di PwC ha evidenziato che i problemi di sicurezza, gli aspetti normativi e le complessità operative rappresentano barriere chiave per le aziende che adottano soluzioni di asset digitali. Inoltre, il rapporto di Coinbase afferma che l'87% dei dirigenti di Fortune 500 ha indicato la mancanza di normative chiare come un ostacolo importante per i loro investimenti in asset digitali. Il WaaS di KryptoGO affronta questi problemi fornendo un servizio di portafoglio white-label che le aziende possono integrare facilmente, garantendo prestazioni elevate e conformità.

Vantaggio competitivo: controllo della velocità e dei costi

KryptoGO ha ottimizzato la velocità delle transazioni e ridotto al minimo i costi attraverso approfonditi benchmarking e valutazioni delle prestazioni. Sulla blockchain TRON, KryptoGO invia notifiche delle transazioni entro 1,2 secondi e riduce le commissioni di transazione di almeno il 20% rispetto ad altri wallet. Questi vantaggi derivano dall'esperienza del team nello sviluppo di blockchain e nell'ottimizzazione degli indici dei dati, garantendo transazioni più rapide, efficienti e affidabili.

Storia di successo: Ocean Wallet

Uno dei successi più notevoli di KryptoGO nelle soluzioni di portafoglio personalizzabili e white-label è Ocean Wallet. In meno di due mesi, Ocean Wallet è riuscito a lanciare un'app di wallet crittografico competitiva e completamente funzionante, senza dover assumere nessuno sviluppatore. Grazie alla soluzione flessibile di KryptoGO, Ocean Wallet è stato in grado di adattare le sue funzionalità alle esigenze specifiche del suo pubblico di riferimento: i pagamenti tramite stablecoin nell'ecosistema TRON. Sfruttando l'esperienza di KryptoGO, Ocean Wallet è stato in grado di offrire un'esperienza wallet fluida con le funzionalità ideali per supportare il suo esclusivo modello di business, ottenendo un rapido ingresso sul mercato e fornendo soluzioni di pagamento in criptovaluta fluide al minor costo possibile.

Costruire il futuro dei pagamenti crittografici

Per le aziende che desiderano accedere al Web3 in modo rapido ed efficiente, la soluzione di portafoglio personalizzabile è la risposta. Il Wallet as a Service di KryptoGO consente alle aziende di adottare le criptovalute con risorse di sviluppo minime. Se ti interessa conoscere anche come KryptoGO può rispondere alle tue esigenze aziendali Web3, contattaci o visita www.kryptogo.com.

