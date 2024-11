KryptoGO permet aux entreprises de disposer d'une technologie de portefeuille prête à être déployée

TAIPEI, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- KryptoGO, fournisseur d'infrastructure Web3 de premier plan, propose une solution de portefeuille innovante pour aider les entreprises à proposer des services de paiement en crypto-monnaie sécurisé et stable sans développement interne coûteux. Avec son Wallet as a Service (WaaS), KryptoGO permet aux entreprises d'intégrer rapidement des solutions de paiement en crypto-monnaie efficaces et rentables tout en se concentrant sur leurs activités commerciales.

Pourquoi choisir la solution de portefeuille de KryptoGO ?

KryptoGO helped Ocean Wallet offer the lowest USDT transfer fees on the TRON blockchain.

Le développement d'un portefeuille de crypto-monnaies sécurisé et multi-chaînes à partir de zéro présente des défis importants, notamment des mesures de sécurité étendues, le maintien de vitesses de transaction rapides et fiables et le contrôle des coûts de développement et d'exploitation. Une récente enquête mondiale menée par PwC auprès des chefs d'entreprise a montré que les préoccupations en matière de sécurité, les questions réglementaires et les complexités opérationnelles constituent les principaux obstacles à l'adoption de solutions de gestion des actifs numériques par les entreprises. En outre, le rapport de Coinbase indique que 87 % des cadres de Fortune 500 ont cité le manque de réglementation claire comme un obstacle important à leurs investissements en actifs numériques. Le WaaS de KryptoGO répond à ces problèmes en fournissant un service de portefeuille en marque blanche que les entreprises peuvent facilement intégrer, en garantissant une performance et une conformité élevées.

Avantage concurrentiel : Contrôle de la vitesse et des coûts

KryptoGO a optimisé les vitesses des transactions et minimisé les coûts grâce à des analyses comparatives approfondies et des évaluations de performance. Sur la chaîne de blocs TRON, KryptoGO délivre des notifications de transaction en 1,2 seconde et réduit les frais de transaction d'au moins 20 % par rapport aux autres portefeuilles. Ces avantages découlent de l'expertise de l'équipe en matière de développement de la chaîne de blocs et d'optimisation de l'index des données, garantissant des transactions plus rapides, plus efficaces et plus fiables.

Histoire d'une réussite : Portefeuille Océan

L'une des réussites les plus marquantes de KryptoGO en matière de solutions de portefeuilles personnalisables en marque blanche est Ocean Wallet. En moins de deux mois, Ocean Wallet a pu lancer une application de portefeuille de crypto-monnaie entièrement fonctionnelle et compétitive sans avoir besoin d'embaucher un développeur. Grâce à la solution flexible de KryptoGO, Ocean Wallet a pu adapter ses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques de son public cible : les paiements en crypto-monnaie stable dans l'écosystème TRON. En s'appuyant sur l'expertise de KryptoGO, Ocean Wallet a été en mesure d'offrir une expérience de portefeuille transparente avec la fonctionnalité idéale pour soutenir son modèle d'affaires unique, en réalisant une entrée rapide sur le marché et en fournissant des solutions de paiement en crypto-monnaie transparentes au coût le plus bas possible.

Construire l'avenir des paiements en crypto-monnaie

Pour les entreprises qui cherchent à entrer dans le Web3 de manière rapide et efficace, une solution de portefeuille personnalisable est un élément fondamental. Le Wallet-as-a-Service de KryptoGO permet aux entreprises d'adopter les crypto-monnaies avec un minimum de ressources de développement. Si vous souhaitez savoir comment KryptoGO peut répondre à vos besoins en matière de Web3, veuillez nous contacter ou consulter le site www.kryptogo.com.

Contact avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564217/KryptoGO_helped_Ocean_Wallet_offer_lowest_USDT_transfer_fees_TRON.jpg