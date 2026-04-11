La batterie résidentielle LiFePO4 FLB48314TG1-H de Felicitysolar remporte le Red Dot Design Award 2026

GUANGZHOU, Chine, 11 avril 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar est fière d'annoncer que sa batterie LiFePO4, FLB48314TG1-H , a reçu le prestigieux Red Dot Design Award 2026. Cette reconnaissance souligne la conception innovante du produit, ses fonctionnalités avancées et son ingénierie centrée sur l'utilisateur.

Avant cela, le FLB48314TG1-H a également reçu le prix d'excellence PTAK dans la catégorie « Stockage d'énergie » lors de l'exposition sur l'énergie solaire de Varsovie en Pologne, confirmant ainsi l'excellence de sa conception et de ses performances.

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Convient aux applications résidentielles polyvalentes

Sa sécurité et sa flexibilité en font un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche de systèmes de stockage de l'énergie solaire pour diverses applications. Associé à un onduleur solaire, il offre des solutions fiables de stockage de l'énergie solaire résidentielle pour les maisons, les cabanes hors réseau, les magasins de détail, les bureaux et d'autres scénarios similaires.

Matériaux de construction durables et esthétiques

La batterie est fabriquée à partir d'un matériau PC importé avec une infusion de micro-étincelles, combinant la durabilité avec un attrait esthétique raffiné. Il est résistant aux UV et à l'oxydation, ce qui garantit une fiabilité à long terme à l'extérieur, et bénéficie d'un indice de protection IP65, ce qui lui confère une protection solide contre la poussière et l'eau.

Innovation structurelle pour une meilleure utilisabilité

Le FLB48314TG1-H présente plusieurs éléments de conception révolutionnaires. Son fusible externe facilite le remplacement et la maintenance, tandis que le BMS monté sur le dessus assure une meilleure dissipation de la chaleur et optimise la longévité du système. Ces choix de conception contribuent à la fois au confort de l'utilisateur et à l'amélioration des performances.

Une conception des fonctions orientée vers l'utilisateur pour une expérience utilisateur optimale

Pour assurer un fonctionnement fiable dans divers environnements, la batterie est équipée d'un module thermique en option, qui garantit des performances stables même dans des conditions de basse température. Le module de protection contre l'incendie ajoute une couche supplémentaire de sécurité, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit. En outre, la surveillance en temps réel via l'application Fsolar permet une gestion à distance et des mises à jour instantanées de l'état, ce qui améliore la convivialité et le contrôle opérationnel.

Fiabilité et sécurité des systèmes de stockage par batterie

Au niveau du système, la technologie CCS (Cell Contact System) améliore la cohérence des cellules, réduit la résistance interne et renforce la stabilité opérationnelle à long terme. De multiples mécanismes de protection - y compris des disjoncteurs, des fusibles et des interrupteurs de déclenchement - protègent davantage le système de batterie, garantissant une solution de stockage d'énergie sûre pour les utilisateurs résidentiels.

Énergie durable et réalisation de la liberté énergétique

S'appuyant sur sa sécurité et sa durabilité, le FLB48314TG1-H permet aux utilisateurs de déployer en toute transparence leurs propres systèmes d'énergie solaire lorsqu'il est connecté à un onduleur solaire. Pendant que la batterie stocke l'énergie, l'onduleur gère intelligemment le flux d'énergie, garantissant une utilisation efficace pour les besoins quotidiens.

Ce système de stockage d'énergie solaire résidentiel apporte des avantages tangibles pour divers besoins. Dans les environnements hors réseau, il permet une autoproduction et une autoconsommation totales, ce qui confère aux utilisateurs une véritable indépendance énergétique. Dans les régions où les réseaux sont instables, il fournit une alimentation de secours fiable pendant les pannes, garantissant ainsi un approvisionnement en électricité ininterrompu. Pour les régions où le coût de l'électricité est élevé, le système permet de réduire les dépenses énergétiques à long terme en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire.

Priorité à la percée technologique et à l'innovation en matière de produits

Forte de cette reconnaissance, Felicitysolar continuera d'investir dans la recherche et le développement, en proposant des solutions innovantes de stockage de l'énergie qui fournissent une énergie efficace, sûre et stable dans le monde entier. Le FLB48314TG1-H illustre l'engagement de l'entreprise à combiner un design de pointe avec des fonctionnalités pratiques, répondant ainsi à la demande croissante de solutions énergétiques durables et intelligentes.

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