Akumulator domowy Felicitysolar LiFePO4 FLB48314TG1-H zdobywa Red Dot Design Award 2026

KANTON, Chiny, 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Felicitysolar z dumą ogłasza, że jej akumulator LiFePO4 FLB48314TG1-H otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2026. Wyróżnienie jest potwierdzeniem innowacyjnego designu produktu, jego zaawansowanej funkcjonalności i inżynierii zorientowanej na użytkownika.

Przed tym osiągnięciem, FLB48314TG1-H otrzymał nagrodę PTAK Excellence Award w kategorii „Magazynowanie energii" podczas targów odnawialnych źródeł energii Solar Energy Expo w Warszawie, co dodatkowo świadczy o doskonałej jakości produktu od strony designu i wydajności.

Dostosowany do różnorodnych zastosowań domowych

Bezpieczeństwo i elastyczność akumulatora sprawiają, że jest on idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących systemów magazynowania energii słonecznej do różnych zastosowań. W połączeniu z falownikiem, zapewnia on niezawodne rozwiązania do magazynowania energii słonecznej w domach, budynkach niezależnych energetycznie, sklepach detalicznych, biurach oraz w innych podobnych zastosowaniach.

Trwałe i estetyczne materiały

Akumulator został wykonany z importowanego tworzywa poliwęglanowego z dodatkiem mikrobrokatu, łącząc trwałość z eleganckim, estetycznym wyglądem. Jest odporny na promieniowanie UV oraz utlenianie, co zapewnia długotrwałą niezawodność w warunkach zewnętrznych, a dzięki klasie ochrony IP65 gwarantuje solidną ochronę przed pyłem i wodą.

Innowacje strukturalne dla zwiększonej użyteczności

FLB48314TG1-H posiada szereg przełomowych elementów konstrukcyjnych. Zewnętrzne bezpieczniki umożliwiają łatwą wymianę i serwisowanie, natomiast umieszczony na górze system BMS zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła oraz wydłużoną żywotność całego systemu. Takie rozwiązania projektowe przekładają się zarówno na wygodę użytkowania, jak i wyższą wydajność.

Projekt funkcji oparty na potrzebach użytkownika dla maksymalnego komfortu obsługi

Aby zapewnić niezawodną pracę w różnych warunkach środowiskowych, akumulator oferuje opcjonalny moduł grzewczy, który gwarantuje stabilne działanie nawet w niskich temperaturach. Dodatkową warstwę bezpieczeństwa stanowi moduł przeciwpożarowy, który zapewnia użytkownikom spokój. Monitorowanie w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Fsolar umożliwia zdalne zarządzanie oraz natychmiastowy podgląd stanu systemu, co zwiększa wygodę obsługi i kontrolę nad pracą urządzenia.

Niezawodność i bezpieczeństwo systemu magazynowania energii

Na poziomie systemowym technologia CCS (Cell Contact System) poprawia spójność ogniw, zmniejsza opór wewnętrzny oraz zwiększa długoterminową stabilność pracy. Liczne mechanizmy zabezpieczające - w tym wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki oraz wyłączniki automatyczne - dodatkowo chronią system akumulatorowy, zapewniając bezpieczne rozwiązanie do magazynowania energii dla użytkowników domowych.

Zrównoważona energia i niezależność energetyczna

Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i trwałości model FLB48314TG1-H umożliwia użytkownikom łatwe wdrożenie własnych systemów fotowoltaicznych w połączeniu z falownikiem. Podczas gdy akumulator magazynuje energię, falownik inteligentnie zarządza jej przepływem, zapewniając efektywne wykorzystanie w codziennym użytkowaniu.

Ten domowy system magazynowania energii słonecznej przynosi wymierne korzyści w różnych zastosowaniach. W środowiskach niezależnych od sieci energetycznej umożliwia pełną autoprodukcję i autokonsumpcję, zapewniając użytkownikom prawdziwą niezależność energetyczną. W regionach o niestabilnej sieci zapewnia niezawodne zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu, gwarantując ciągłość pracy urządzeń. W miejscach o wysokich kosztach energii system pozwala obniżyć długoterminowe wydatki dzięki maksymalnemu wykorzystaniu energii słonecznej.

Nacisk na przełomy technologiczne i innowacje produktowe

Wyróżnienie pozwoli Felicitysolar kontynuować inwestycje w badania i rozwój oraz rozwijać innowacyjne rozwiązania magazynowania energii zapewniające wydajne, bezpieczne i stabilne zasilanie na całym świecie. Model FLB48314TG1-H jest przykładem zaangażowania firmy w łączenie nowoczesnego designu z praktyczną funkcjonalnością, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i inteligentne rozwiązania energetyczne.

