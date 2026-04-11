Lítiovo-železo-fosfátová batéria FLB48314TG1-H pre domáce použitie od spoločnosti Felicitysolar získala cenu Red Dot Design Award za rok 2026
Apr 11, 2026, 12:29 ET
KANTON, Čína, 11. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Felicitysolar s hrdosťou oznamuje, že jej lítiovo-železo-fosfátová batéria FLB48314TG1-H získala prestížne ocenenie Red Dot Design Award za rok 2026. Toto uznanie zdôrazňuje inovatívny dizajn produktu, pokročilú funkčnosť a inžinierstvo zamerané na používateľa.
Predtým získala batéria FLB48314TG1-H na výstave solárnej energie vo Varšave v Poľsku ocenenie PTAK Excellence Award v kategórii „Skladovanie energie", čím sa ďalej potvrdila jej excelentnosť v dizajne aj výkone.
Vhodná pre všestranné rezidenčné aplikácie
Vďaka svojej bezpečnosti a flexibilite je ideálnou voľbou pre používateľov, ktorí hľadajú systémy na skladovanie solárnej energie v rôznych aplikáciách. V spojení so solárnym invertorom poskytuje spoľahlivé riešenia na uskladnenie solárnej energie pre domácnosti, chatky bez pripojenia k sieti, maloobchodné predajne, kancelárie a podobné situácie.
Odolná a estetická konštrukcia a materiál
Batéria je vyrobená z dovážaného PC materiálu s mikrotrblietkami, ktorý kombinuje odolnosť s vycibreným estetickým vzhľadom. Je odolná voči UV žiareniu a oxidácii, čo zaisťuje dlhodobú spoľahlivosť v exteriéri, a má stupeň krytia IP65, ktorý poskytuje odolnú ochranu pred prachom a vodou.
Konštrukčná inovácia pre lepšiu použiteľnosť
Batéria FLB48314TG1-H sa vyznačuje niekoľkými prelomovými dizajnovými prvkami. Jej externá poistka umožňuje jednoduchú výmenu a údržbu, zatiaľ čo vrchná konštrukcia systému BMS zaisťuje vynikajúci odvod tepla a optimalizovanú životnosť systému. Tieto dizajnové riešenia prispievajú k pohodliu používateľa aj k lepšiemu výkonu.
Dizajn funkcií riadený používateľom pre mimoriadny používateľský zážitok
Pre podporu spoľahlivej prevádzky v rôznych prostrediach ponúka batéria voliteľný tepelný modul, ktorý zaisťuje stabilný výkon aj pri nízkych teplotách. Modul protipožiarnej ochrany pridáva ďalšiu vrstvu bezpečnosti a prináša používateľom pocit istoty. Okrem toho monitorovanie v reálnom čase prostredníctvom aplikácie Fsolar umožňuje vzdialenú správu a okamžité aktualizácie stavu, čím sa zlepšuje použiteľnosť a prevádzková kontrola.
Spoľahlivosť a bezpečnosť systému skladovania energie v batériách
Na systémovej úrovni technológia CCS (Cell Contact System) zlepšuje konzistenciu článkov, znižuje vnútorný odpor a zvyšuje dlhodobú prevádzkovú stabilitu. Viaceré ochranné mechanizmy – vrátane ističov, poistiek a vypínačov – ďalej chránia batériový systém a zaisťujú bezpečné riešenie pre skladovanie energie pre používateľov v domácnostiach.
Udržateľná energia a dosiahnutie energetickej slobody
Vďaka svojej bezpečnosti a odolnosti umožňuje batéria FLB48314TG1-H používateľom bezproblémové nasadenie vlastných solárnych energetických systémov po pripojení k solárnemu invertoru. Zatiaľ čo batéria ukladá energiu, menič inteligentne riadi tok energie a zabezpečuje jej efektívne využitie pre každodenné potreby.
Tento systém skladovania solárnej energie pre domácnosti prináša hmatateľné výhody pre rôzne potreby. V prostrediach bez pripojenia k sieti podporuje plnú vlastnú výrobu a vlastnú spotrebu, čím používateľom poskytuje skutočnú energetickú nezávislosť. V oblastiach s nestabilnými sieťami poskytuje spoľahlivé záložné napájanie počas výpadkov a zaisťuje tak nepretržitú dodávku elektriny. V regiónoch s vysokými nákladmi na elektrinu systém pomáha znižovať dlhodobé výdavky na energiu vďaka maximálnemu využitiu solárnej energie.
Zameranie na technologický prielom a inovácie produktov
Na základe tohto uznania bude spoločnosť Felicitysolar naďalej investovať do výskumu a vývoja a bude presadzovať inovatívne riešenia skladovania energie, ktoré poskytujú efektívnu, bezpečnú a stabilnú energiu na celom svete. Model FLB48314TG1-H je príkladom záväzku spoločnosti kombinovať špičkový dizajn s praktickou funkčnosťou a uspokojovať tak rastúci dopyt po udržateľných a inteligentných energetických riešeniach.
