Бытовой аккумулятор LiFePO4 FLB48314TG1-H от Felicitysolar получил награду Red Dot Design Award 2026

ГУАНЧЖОУ, Китай, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Felicitysolar с гордостью сообщает, что ее аккумулятор LiFePO4, FLB48314TG1-H, был удостоен престижной награды Red Dot Design Award 2026. Это признание подчеркивает инновационный, ориентированный на пользователя дизайн и расширенную функциональность.

Ранее FLB48314TG1-H также получил награду PTAK Excellence Award в категории «Хранение энергии» на Warsaw Solar Energy Expo в Польше, что еще раз подтверждает его превосходные характеристики как в дизайне, так и в производительности.

Подходит для разнообразных жилых приложений

Безопасность и гибкость аккумулятора делают его идеальным выбором для пользователей, которые находятся в поиске системы хранения солнечной энергии для различных областей применения. В сочетании с солнечным инвертором он предлагает надежные решения для хранения солнечной энергии в жилых домах, коттеджах без подключения к сети, розничных магазинах, офисах и других аналогичных сценариях.

Конструкция из прочного и эстетичного материала

Аккумулятор изготовлен из импортируемого ПК-материала с микроискровой инфузией, сочетающей в себе долговечность с изысканным эстетичным внешним видом. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению и окислению, обеспечивает долгосрочную надежность на открытом воздухе и имеет степень защиты IP65 от пыли и воды.

Структурные инновации для повышения удобства использования

FLB48314TG1-H имеет несколько прорывных элементов дизайна. Внешняя конструкция предохранителя обеспечивает легкую замену и техническое обслуживание, в то время как верхняя конструкция BMS обеспечивает превосходное рассеивание тепла и оптимизированную долговечность системы. Эти варианты дизайна способствуют как удобству пользователя, так и повышенной производительности.

Функциональный, ориентированный на пользователя дизайн для потрясающих впечатлений

Для обеспечения надежной работы в различных условиях аккумулятор имеет дополнительный тепловой модуль, обеспечивающий стабильную работу даже при низких температурах. Модуль противопожарной защиты добавляет дополнительный уровень безопасности, даря спокойствие пользователям. Кроме того, мониторинг в режиме реального времени через приложение Fsolar позволяет удаленно управлять и мгновенно обновлять статус, повышая удобство использования и оперативный контроль.

Надежность и безопасность аккумуляторной системы хранения

На системном уровне технология CCS (Cell Contact System) улучшает согласованность ячеек, снижает внутреннее сопротивление и повышает долгосрочную стабильность работы. Несколько механизмов защиты, включая автоматические выключатели, предохранители и аварийные выключатели, дополнительно защищают аккумуляторную систему, обеспечивая безопасное решение для хранения энергии для бытовых пользователей.

Воплощение устойчивой энергетики и энергетической свободы

Основываясь на безопасности и долговечности, FLB48314TG1-H позволяет пользователям легко развертывать свои собственные солнечные энергетические системы при подключении к солнечному инвертору. В то время как аккумулятор накапливает энергию, инвертор разумно управляет ее потоком, обеспечивая эффективное использование для повседневных нужд.

Эта бытовая система хранения солнечной энергии приносит ощутимые выгоды для различных задач. В автономных средах она поддерживает полную автономность генерации и потребления, предоставляя пользователям истинную энергетическую независимость. В районах с нестабильным подключением к сетям она обеспечивает надежное резервное питание при отключениях, обеспечивая бесперебойное электроснабжение. Для регионов с высокими затратами на электроэнергию система помогает снизить долгосрочные затраты за счет максимального использования солнечной энергии.

Фокус на технологическом прорыве и продуктовых инновациях

Основываясь на этом признании, Felicitysolar продолжит инвестировать в исследования и разработки, продвигая инновационные решения для хранения энергии, которые обеспечивают эффективную, безопасную и стабильную энергию по всему миру. FLB48314TG1-H является примером стремления компании сочетать передовой дизайн с практической функциональностью, удовлетворяя растущий спрос на устойчивые и интеллектуальные энергетические решения.

