La CMEF 2026 se termine à Shanghai : une scène mondiale pour les avancées médicales et les tendances futures

SHANGHAI, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 93e Foire internationale de l'équipement médical de Chine (CMEF), ainsi que ses événements industriels connexes, se sont achevés avec succès le 12 avril au Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) après quatre jours d'expositions et d'échanges. Sous le thème « Innovation Fusion, Boundless Evolution », la CMEF 2026 a réuni plus de 300 000 participants de plus de 150 pays et régions. Des entreprises de plus de 20 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et la Malaisie, ont présenté de nouveaux produits au cours de la foire.

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En tant que première plateforme internationale pour le secteur médical et des soins de santé, la CMEF 2026 a présenté les dernières avancées en matière de dispositifs médicaux et de chaînes industrielles connexes, avec des milliers d'innovations médicales inédites. Cette foire favorise une connectivité et une collaboration efficaces tout au long de la chaîne industrielle en amont et en aval, tout en accélérant l'intégration des technologies innovantes dans les applications du monde réel, facilitant ainsi la transformation des percées en recherche et développement en solutions commercialisées, ce qui a renforcé le rôle du salon dans l'avancement d'un développement de haute qualité au sein de l'industrie des soins de santé.

Le MEDCONGRES de la CMEF 2026 a organisé plus de 100 forums de haut niveau dans quatre domaines : Technologie et innovation, Clinique et application, Politique et réglementation et Industrie et commerce. Les sessions se sont concentrées sur des sujets clés tels que l'IA dans les soins de santé, les interfaces cerveau-ordinateur, l'économie des séniors et les affaires réglementaires. Des milliers de chefs d'entreprise, de directeurs d'hôpitaux, d'universitaires et de cadres se sont réunis pour encourager l'intégration de l'industrie, de l'université et de la recherche et stimuler l'innovation dans le secteur de la médecine et des soins de santé.

Le salon a accueilli 19 sessions WeTalk Stage axées sur des marchés étrangers clés tels que la Russie, le Brésil et l'ASEAN, couvrant des sujets tels que les lancements de produits mondiaux, les journées nationales, les interprétations réglementaires et les camps d'entraînement à l'exportation. Près de 10 visites guidées WeTour ont accueilli des visiteurs de consulats, d'hôpitaux et de distributeurs représentant la Suède, la Finlande, l'Italie et d'autres pays.

Parallèlement, le troisième symposium du GHWP sur les dispositifs médicaux innovants et le forum spécial de l'ASEAN ont été organisés avec succès, abordant l'accès au marché mondial et les possibilités offertes par l'Asie du Sud-Est pour soutenir les entreprises de dispositifs médicaux dans leur expansion à l'étranger et leur modernisation industrielle.

L'exposition de cette année a présenté un éventail complet de nouveaux produits, de technologies et de scénarios d'application dans toute la chaîne de l'industrie médicale et des soins de santé. La « Future Tech Arena » a rassemblé des innovateurs mondiaux et nationaux de premier plan qui ont dévoilé de nombreux produits inédits et des technologies révolutionnaires, notamment des tomodensitomètres à ultra-haute définition, des robots chirurgicaux et la première interface cerveau-ordinateur invasive au monde. Ensemble, ces avancées soulignent la forte dynamique d'intégration technologique et de développement de haute qualité qui permet au secteur des soins de santé de progresser.

Avec la conclusion réussie de l'événement de cette année, la CMEF continue de remplir son rôle de plateforme vitale pour favoriser les échanges et la collaboration dans l'industrie mondiale de la médecine et des soins de santé. Restez à l'écoute pour les événements à venir :

tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 : du 28 au 30 juillet, au centre de convention de Kuala Lumpur, en Malaisie ;

: du 28 au 30 juillet, au centre de convention de Kuala Lumpur, en Malaisie ; Conférence et exposition internationales de Hong Kong sur la biotechnologie (BIOHK) 2026 : 9-12 septembre, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, co-organisé avec la Hong Kong Biotechnology Organization ;

: 9-12 septembre, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, co-organisé avec la Hong Kong Biotechnology Organization ; La 94e CMEF et les expositions parallèles : 21-24 octobre, Capital International Exhibition & Convention Center (Pékin)

Lien pour la pré-inscription : https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=5ddeaa7e26e9472bb78671da18937b6c&channelUuid=2499c9c3f61548e0a61fca4118a8ec3a

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