CMEF 2026 ปิดฉากที่เซี่ยงไฮ้: เวทีระดับโลกเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และแนวโน้มอนาคต
News provided byCMEF
30 Apr, 2026, 16:57 CST
เซี่ยงไฮ้, 30 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติจีน ครั้งที่ 93 (China International Medical Equipment Fair: CMEF) พร้อมด้วยอีเวนต์แสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่จัดควบคู่กัน ได้ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (เซี่ยงไฮ้) หลังจากจัดแสดงและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเวลาสี่วัน ภายใต้ธีม "Innovation Fusion, Boundless Evolution," ("หลอมรวมนวัตกรรม วิวัฒนาการไร้ขอบเขต") งาน CMEF 2026 (2569) มีผู้เข้าร่วมกว่า 300,000 คนจากกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค โดยบริษัทจากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และมาเลเซีย ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานนี้
ในฐานะแพลตฟอร์มนานาชาติชั้นนำในภาคส่วนการแพทย์และบริการสุขภาพ CMEF 2026 ได้จัดแสดงความก้าวหน้าล่าสุดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยหลายพันรายการ งานนี้ช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการเชื่อมต่อและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ พร้อมกับเร่งบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ากับการประยุกต์ใช้งานจริง อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นโซลูชันเชิงพาณิชย์ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของงานในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงภายในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
การประชุม CMEF MEDCONGRESS ประจำปี 2569 นำเสนอเวทีเสวนาระดับสูงกว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมสี่หลัก ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแพทย์และการประยุกต์ใช้ นโยบายและข้อบังคับ และอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ หัวข้อการประชุมมุ่งเน้นประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ในด้านบริการสุขภาพ ส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์ (brain-computer interface) เศรษฐกิจผู้สูงอายุ และกิจการด้านกฎระเบียบ ผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นักวิชาการ และผู้บริหารหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อผลักดันการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และการวิจัย เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในภาคส่วนการแพทย์และบริการสุขภาพ
งานแสดงสินค้าครั้งนี้มีการจัดเซสชั่น WeTalk Stage จำนวน 19 เซสชั่น โดยเน้นตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เช่น รัสเซีย บราซิล และอาเซียน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั่วโลก วันเยี่ยมชมประเทศ การตีความกฎระเบียบ และค่ายฝึกอบรมการส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการจัด WeTour เกือบ 10 รอบ เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมจากสถานกงสุล โรงพยาบาล และผู้จัดจำหน่ายจากสวีเดน ฟินแลนด์ อิตาลี และประเทศอื่น ๆ
ในเวลาเดียวกัน การประชุมสัมมนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ (Innovative Medical Device Symposium) GHWP ครั้งที่ 3 และเวทีพิเศษอาเซียนได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นประเด็นการเข้าถึงตลาดโลกและโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศและการยกระดับอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าในปีนี้ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และสถานการณ์การประยุกต์ใช้งานใหม่ ๆ ที่หลากหลายครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ "Future Tech Arena" ("เวทีเทคโนโลยีแห่งอนาคต") ได้รวมตัวนักนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกและในประเทศมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อนมากมาย รวมถึงเครื่องสแกน CT ทั่วร่างกายความละเอียดสูงพิเศษชนิดช่องสแกนกว้าง หุ่นยนต์ผ่าตัด และส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์แบบฝังครั้งแรกของโลก ความก้าวหน้าเหล่านี้ตอกย้ำโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของการบูรณาการเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนภาคส่วนบริการสุขภาพให้ก้าวหน้า
เมื่อจัดงานได้อย่างประสบความสำเร็จในปีนี้ CMEF ยังคงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพทั่วโลก โปรดติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต:
- tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 (2569): 28-30 กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติฮ่องกง (Hong Kong International Biotechnology Conference and Exhibition: BIOHK) 2026 (2569): 9-12 กันยายน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง จัดร่วมกับองค์การเทคโนโลยีชีวภาพฮ่องกง
- งาน CMEF ครั้งที่ 94 และงานแสดงสินค้าที่จัดควบคู่กัน: 21-24 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ปักกิ่ง)
SOURCE CMEF
Share this article