CMEF 2026 labuh tirai di Shanghai: pentas global untuk penemuan ulung perubatan dan trend masa depan

SHANGHAI, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Peralatan Perubatan Antarabangsa China (CMEF) ke-93, bersama-sama acara industri yang berlangsung serentak, melabuhkan tirai dengan jayanya pada 12 April di National Exhibition and Convention Center (Shanghai) selepas empat hari mengadakan pameran dan pertukaran. Dengan tema "Gabungan Inovasi, Evolusi Tanpa Batasan," CMEF 2026 menghimpunkan lebih 300,000 peserta dari lebih 150 negara dan wilayah. Syarikat-syarikat dari lebih 20 negara dan wilayah, termasuk Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Korea Selatan, Rusia dan Malaysia, melancarkan produk baharu di lokasi pameran.

Sebagai platform antarabangsa utama untuk sektor perubatan dan penjagaan kesihatan, CMEF 2026 mempamerkan kemajuan terkini dalam peranti perubatan global serta rantaian industri berkaitan, dengan ribuan inovasi perubatan perintis diperkenalkan buat julung kalinya. Ia memacu secara efektif keterhubungan dan kerjasama yang cekap merentas rantaian industri huluan dan hiliran, di samping turut mempercepat integrasi teknologi inovatif dengan aplikasi dunia sebenar, sekali gus memudahkan transformasi penemuan ulung dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) kepada penyelesaian komersial, yang memperteguh peranan pameran ini dalam memajukan pembangunan berkualiti tinggi dalam industri penjagaan kesihatan.

CMEF MEDCONGRESS bagi CMEF 2026 menampilkan lebih 100 forum premium merentas empat tonggak: Teknologi & Inovasi, Klinikal & Aplikasi, Dasar & Peraturan, serta Industri & Perdagangan. Sesi memberi tumpuan kepada topik utama termasuk AI dalam penjagaan kesihatan, antara muka otak-komputer, ekonomi perak, dan hal ehwal kawal selia. Ribuan pemimpin industri, pengarah hospital, ahli akademik dan eksekutif berhimpun untuk memacu integrasi industri, dunia akademik dan penyelidikan, sekali gus mendorong inovasi dalam sektor perubatan dan penjagaan kesihatan.

Pameran ini menganjurkan 19 sesi WeTalk Stage dengan memfokuskan kepada pasaran luar negara utama seperti Rusia, Brazil dan ASEAN, merangkumi topik termasuk pelancaran produk global, hari negara, tafsiran kawal selia dan program bootcamp eksport. Hampir 10 lawatan berpandu WeTour mengalu-alukan pelawat daripada konsulat, hospital dan pengedar yang mewakili Sweden, Finland, Itali dan juga negara-negara lain.

Secara serentak, Simposium Peranti Perubatan Inovatif GHWP ke-3 dan forum khas ASEAN diadakan dengan jayanya yang menumpukan akses pasaran global dan peluang Asia Tenggara bagi menyokong syarikat peranti perubatan dalam pengembangan luar negara serta peningkatan industrinya.

Pameran tahun ini menampilkan spektrum penuh produk baharu, teknologi dan senario aplikasi merentas rantaian industri perubatan dan penjagaan kesihatan. "Future Tech Arena" menghimpunkan penginovasi global dan domestik terkemuka untuk memperkenalkan pelbagai produk pertama seumpamanya dan teknologi terobosan, termasuk pengimbas CT badan lebar definisi ultra tinggi, robot pembedahan, serta antara muka otak-komputer invasif pertama di dunia. Kemajuan ini bersama-sama menonjolkan momentum kukuh integrasi teknologi dan pembangunan berkualiti tinggi yang memacu sektor penjagaan kesihatan ke hadapan.

Dengan berakhirnya acara tahun ini dengan jayanya, CMEF terus memainkan peranan sebagai platform penting untuk memupuk pertukaran dan kerjasama merentas industri perubatan dan penjagaan kesihatan global. Nantikan acara-acara akan datang:

tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 : 28–30 Julai, Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia;

: 28–30 Julai, Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia; Persidangan dan Pameran Bioteknologi Antarabangsa Hong Kong (BIOHK) 2026 : 9–12 September, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, anjuran bersama Hong Kong Biotechnology Organization;

: 9–12 September, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, anjuran bersama Hong Kong Biotechnology Organization; CMEF ke-94 dan pameran siri secara serentak: 21–24 Oktober, Capital International Exhibition & Convention Center (Beijing)

