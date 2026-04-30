CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan

Sebagai ajang pameran internasional di sektor medis dan kesehatan, CMEF 2026 menampilkan berbagai kemajuan terkini dalam perangkat medis global dan rantai industrinya. Berbagai perusahaan memamerkan ribuan inovasi sehingga mendorong konektivitas serta kolaborasi yang lebih efisien di sepanjang rantai pasok sekaligus mempercepat penerapan teknologi inovatif. Momentum ini turut mendorong transformasi hasil riset menjadi solusi komersial, serta menegaskan peran CMEF dalam perkembangan industri kesehatan yang bermutu tinggi.

CMEF MEDCONGRESS yang menjadi bagian dari CMEF 2026 mencakup lebih dari 100 sesi diskusi yang terbagi atas empat pilar: Teknologi & Inovasi, Klinis & Aplikasi, Kebijakan & Regulasi, serta Industri & Bisnis. Beragam topik strategis juga menjadi agenda pembahasan, mulai dari pemanfaatan AI di bidang kesehatan, brain-computer interface, silver economy, hingga isu regulasi. Ribuan pemimpin industri, direktur rumah sakit, akademisi, dan eksekutif berpartisipasi dan memperkuat sinergi.

CMEF 2026 mengadakan 19 sesi WeTalk Stage yang menyoroti pasar internasional seperti Rusia, Brasil, dan ASEAN, meliputi peluncuran produk global, interpretasi regulasi, hingga pelatihan ekspor. Selain itu, hampir 10 sesi WeTour diikuti oleh delegasi dari konsulat jenderal, rumah sakit, dan distributor dari Swedia, Finlandia, Italia, serta negara lainnya.

Pada saat yang sama, 3rd GHWP Innovative Medical Device Symposium dan forum khusus ASEAN turut berlangsung. Keduanya membahas akses pasar global dan peluang di Asia Tenggara guna mendukung ekspansi internasional serta peningkatan kapasitas industri perangkat medis.

Tahun ini, CMEF menampilkan seluruh spektrum produk, teknologi, dan skenario aplikasi terbaru di sektor kesehatan. Zona "Future Tech Arena" menghadirkan inovator global dan domestik yang memperkenalkan berbagai teknologi terdepan, termasuk CT scanner ultra high-definition berdimensi lebar, robot bedah, hingga brain-computer interface untuk prosedur invasif pertama di dunia. Inovasi tersebut mencerminkan kuatnya momentum integrasi teknologi dan perkembangan bermutu tinggi di industri kesehatan.

Setelah berakhir, CMEF 2026 kembali menegaskan statusnya sebagai platform penting yang mendorong pertukaran dan kolaborasi global di industri medis dan kesehatan. Sejumlah agenda lanjutan yang akan digelar antara lain:

tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 : 28–30 Juli di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia;

Hong Kong International Biotechnology Conference and Exhibition (BIOHK) 2026 : 9–12 September di Hong Kong Convention and Exhibition Centre, bekerja sama dengan Hong Kong Biotechnology Organization;

: 9–12 September di Hong Kong Convention and Exhibition Centre, bekerja sama dengan Hong Kong Biotechnology Organization; 94th CMEF and concurrent series exhibitions: 21–24 Oktober di Capital International Exhibition & Convention Center (Beijing)

SOURCE CMEF