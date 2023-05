La collaboration entre China Mobile et Huawei remporte le « Prix de l'opérateur » au FutureNet World 2023

LONDRES, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- Au FutureNet World 2023, qui s'est tenu à Londres du 3 au 4 mai, la collaboration entre China Mobile et Huawei et leurs « Solutions de jumeaux numériques pour les réseaux autonomes » ont remporté le Prix de l'opérateur, un grand honneur accordé par FutureNet World aux opérateurs exemplaires.

FutureNet World, un sommet mondial de premier plan dans l'industrie des télécommunications, vise à définir l'orientation future du développement de l'industrie, avec un accent sur l'automatisation et l'intelligence réseau. Le projet de China Mobile a remporté le prix pour la première fois après un examen méticuleux et rigoureux mis en œuvre par d'éminents analystes de diverses organisations de l'industrie, comme Omdia, TM Forum, ABI Research et Appledore Research.

Au cours des dernières années, China Mobile et Huawei se sont engagés dans un partenariat collaboratif pour explorer le développement de réseaux autonomes de haut niveau basés sur le concept de jumeau numérique et ont mis en œuvre diverses pratiques pilotes, menant à de multiples réussites innovantes.

Computing Force Network (CFN)

Les solutions conventionnelles ne peuvent pas trouver des ressources informatiques adéquates et le réseau optimal simultanément. Pour relever ce défi, China Mobile et Huawei ont déployé conjointement la carte des capacités de transport de l'OTN dans de nombreuses provinces de Chine, y compris le Guangdong. Cette solution innovante est utilisée pour visualiser une topologie combinée de réseau et de calcul, permettant l'évaluation de la capacité de transport en ligne et la recommandation d'un réseau optimal avec des nœuds de calcul offrant des ressources informatiques adéquates. De plus, les interfaces nord standards sont utilisées pour permettre une prise de décisions rapide et des services agiles. Tout cela a considérablement réduit le délai d'approvisionnement, qui est passé de plusieurs jours à 30 minutes, tout en améliorant l'utilisation des ressources de calcul de 17 %.

Basculement de reprise après sinistre du réseau central cloud

Les solutions conventionnelles reposent fortement sur des opérations manuelles, ce qui prolonge les périodes d'évaluation de reprise après sinistre. De plus, ces solutions n'ont pas la capacité de représenter visuellement le processus de reprise après sinistre. Pour dépasser ces limites, China Mobile et Huawei ont déployé conjointement des technologies intelligentes d'assistance de reprise après sinistre dans de nombreuses provinces de Chine, y compris le Zhejiang et le Henan, pour mettre en œuvre une simulation et une évaluation automatiques de reprise après sinistre basées sur des réseaux de jumeaux numériques. Ces technologies ont considérablement réduit le délai d'évaluation, qui est passé d'une semaine à 10 minutes. Elles fournissent également une représentation visuelle complète de l'ensemble du processus de reprise après sinistre, facilitant ainsi son automatisation. China Mobile a employé ces technologies pour réaliser avec succès plus de 10 exercices de reprise après sinistre couvrant des millions d'utilisateurs.

China Mobile reste déterminée à renforcer sa collaboration avec Huawei, avec les objectifs communs d'introduire des pratiques de réseau autonome plus innovantes et d'explorer davantage les capacités de réseau autonome de haut niveau, y compris la simulation de service, la formation à l'IA, la simulation de sécurité, et l'optimisation du réseau, en tirant parti de la puissance des jumeaux numériques, et en propulsant l'évolution vers le réseau autonome L4 d'ici 2025, au profit d'industries très diverses et catalysant ainsi la transformation numérique de l'économie et de la société.

