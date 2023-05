La colaboración entre China Mobile y Huawei gana el "Premio al Operador" en la FutureNet World 2023

LONDRES, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- En la FutureNet World 2023, que se llevó a cabo en Londres del 3 al 4 de mayo, la colaboración de China Mobile con Huawei y sus "Soluciones de Gemelo Digital para Redes Autónomas" ganó el Premio al Operador, el singular honor que FutureNet World concede a los operadores ejemplares.

image

FutureNet World, una cumbre mundial de primer nivel en la industria de las telecomunicaciones, tiene como objetivo trazar la dirección de desarrollo futuro de la industria, con un enfoque en la automatización e inteligencia de redes. El proyecto de China Mobile ganó el premio por primera vez después de una meticulosa y rigurosa revisión llevada a cabo por distinguidos analistas de varias organizaciones de la industria como Omdia, TM Forum, ABI Research y Appledore Research.

En los últimos años, China Mobile y Huawei han mantenido una asociación de colaboración para explorar el desarrollo de redes autónomas (AN) de alto nivel basadas en el concepto de gemelo digital y han implementado varias prácticas piloto, lo que ha llevado a importantes logros innovadores.

Computing Force Network (CFN)

Las soluciones convencionales no pueden encontrar los recursos informáticos adecuados y la red óptima al mismo tiempo. Para abordar este desafío, China Mobile y Huawei implementaron conjuntamente el mapa de capacidad de transporte OTN en muchas provincias de China, incluida Guangdong. Esta innovadora solución se utiliza para visualizar una topología combinada de red e informática, lo que permite evaluar en línea la capacidad de transporte y recomendar una red óptima con nodos de cómputo que ofrezcan recursos informáticos adecuados. Además, se utilizan interfaces estándar en dirección norte para facilitar la toma rápida de decisiones y la prestación ágil de servicios. Todo esto ha reducido drásticamente la duración del aprovisionamiento de días a 30 minutos, además de mejorar el uso de los recursos informáticos en un 17% .

Cambio de recuperación ante desastres (DR, por sus siglas en inglés) de la red central en la nube

Las soluciones convencionales dependen en gran medida de las operaciones manuales, lo que da como resultado prolongados períodos de evaluación de DR. Además, estas soluciones carecen de la capacidad de representar visualmente el proceso de DR. Para superar estas limitaciones, China Mobile y Huawei implementaron conjuntamente tecnologías inteligentes de asistencia de DR en muchas provincias de China, incluidas Zhejiang y Henan, para implementar la simulación y evaluación automáticas de la DR basadas en redes de gemelos digitales. Estas tecnologías han reducido considerablemente el tiempo de evaluación de una semana a diez minutos. También brindan una representación completa y visual de todo el proceso de DR, lo que facilita su automatización. China Mobile ha utilizado estas tecnologías para completar de manera correcta más de diez simulacros de DR que cubren a millones de usuarios.

China Mobile mantiene su compromiso de reforzar su colaboración con Huawei, con los objetivos compartidos de introducir prácticas de AN más innovadoras y explorar aún más las capacidades de AN de alto nivel, incluida la simulación de servicios, la capacitación en IA, la simulación de seguridad y la optimización de redes al aprovechar el poder de los gemelos digitales e impulsar la evolución hacia la AN L4 para 2025, potenciar una amplia gama de industrias y catalizar la transformación digital de la economía y la sociedad.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2074869/image.jpg

FUENTE Huawei

