Współpraca pomiędzy China Mobile i Huawei nagrodzona „The Operator Award" podczas targów FutureNet World 2023

LONDYN, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów FutureNet World 2023, które odbyły się w Londynie w dniach 3-4 maja br. współpraca China Mobile z Huawei i ich „Rozwiązania typu Digital Twin dla sieci autonomicznych" (ang. „Digital Twin Solutions for Autonomous Networks") została nagrodzona The Operator Award, wyjątkowym wyróżnieniem dla wzorowych operatorów wręczanym przez FutureNet World.

FutureNet World, czołowy globalny szczyt branży telekomunikacyjnej, chce wytyczyć przyszły kierunek rozwoju sektora, koncentrując się na automatyzacji i inteligencji sieci. Projekt China Mobile zdobył nagrodę po raz pierwszy po drobiazgowej i ścisłej kontroli przeprowadzonej przez wybitnych analityków z różnych organizacji branżowych, takich jak Omdia, TM Forum, ABI Research i Appledore Research.

W ciągu ostatnich kilku lat China Mobile i Huawei intensywnie współpracowały ze sobą, poszukując ścieżek rozwoju sieci autonomicznych (AN) wysokiego poziomu w oparciu o koncepcję digital twin („cyfrowego bliźniaka") i realizowały różne praktyki pilotażowe, które doprowadziły oba podmioty do wielu osiągnięć w obszarze innowacji.

Sieć Computing Force Network (CFN)

W obrębie konwencjonalnych rozwiązań nie da się jednocześnie znaleźć odpowiednich zasobów obliczeniowych i optymalnych parametrów sieci. Aby rozwiązać ten problem, China Mobile i Huawei wspólnie wdrożyły mapę przepustowości optycznej sieci transportowej OTN w wielu prowincjach Chin, w tym w Guangdong. To innowacyjne rozwiązanie stosuje się do jednoczesnej wizualizacji topologii sieciowej i obliczeniowej, co pozwala na ocenę przepustowości sieci i uzyskiwanie rekomendacji wyboru optymalnych sieci z węzłami obliczeniowymi oferującymi odpowiednie zasoby. Ponadto wykorzystuje się standardowe interfejsy północne (ang. northbound), które umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji i sprawne udostępnianie usług. Wszystkie te rozwiązania radykalnie skróciły czas udostępniania od wielu dni do 30 minut, jednocześnie optymalizując wykorzystanie zasobów obliczeniowych o 17%.

Nowe rozwiązanie do przywracania sieci bazowej w chmurze po katastrofie (DR)

Rozwiązania konwencjonalne w znacznej mierze bazują na czynnościach wykonywanych ręcznie, co wydłuża okres przywracania sieci po katastrofie. Co więcej, takie rozwiązania nie pozwalają na wizualne przedstawienie procesu przywracania sieci po katastrofie. Aby pokonać te ograniczenia, China Mobile i Huawei wspólnie wprowadziły inteligentne technologie wspomagania DR w wielu chińskich prowincjach, w tym w Zheijang i Henanie, które wykonują automatyczne symulacje i oceny DR w oparciu o sieci typu digital twin. Technologie te znacząco skróciły czas analizy z jednego tygodnia do 10 minut. Dzięki nim możliwe jest także kompleksowe wizualne przedstawienie całego procesu DR, co ułatwia jego automatyzację. China Mobile wykorzystała te technologie do pomyślnego ukończenia 10 ćwiczeń DR obejmujących miliony użytkowników.

China Mobile nadal angażuje się we wzmacnianie współpracy z Huawei, realizując wspólne cele wprowadzania większej liczby innowacyjnych praktyk dla sieci AN i dalszego poszukiwania możliwości wysokiego poziomu w tych sieciach, w tym symulacji usług, szkolenia AI, symulacji bezpieczeństwa i optymalizacji sieci, poprzez wykorzystanie siły cyfrowych bliźniaków oraz napędzanie ewolucji w kierunku AN L4 do 2025 r. Zapewni to impuls rozwojowy wielu różnorodnym przedsiębiorstwom i stanie się katalizatorem transformacji cyfrowej w aspekcie gospodarczym i społecznym.

