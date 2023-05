Colaboração entre China Mobile e Huawei ganha o "Prêmio Operadora" na FutureNet World de 2023

LONDRES, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Durante a FutureNet World de 2023, que foi realizada em Londres de 3 a 4 de maio, a colaboração da China Mobile com a Huawei e suas "Soluções de Gêmeos Digitais para Redes Autônomas" (Digital Twin Solutions for Autonomous Networks) receberam o "Prêmio Operadora" - um prêmio concedido pela FutureNet World a operadoras exemplares.

A FutureNet World, uma das mais importantes cúpulas globais do setor de telecomunicações, tem como objetivo delinear os desenvolvimentos futuros do setor, com foco na automação e inteligência da rede. O projeto da China Mobile ganhou o prêmio pela primeira vez, após uma meticulosa análise realizada por analistas distintos de várias organizações do setor, como a Omdia, o TM Forum, a ABI Research e a Appledore Research.

Nos últimos anos, a China Mobile e a Huawei construíram uma parceria para explorar o desenvolvimento de Redes Autônomas (RA) de alto nível, baseadas no conceito de gêmeos digitais, e implementaram diversas práticas-piloto que resultaram em vários avanços inovadores.

Rede de Força de Computação (RFC)

As soluções convencionais não conseguem encontrar recursos de computação adequados e a rede ideal ao mesmo tempo. Para resolver esse problema, a China Mobile e a Huawei implementaram um mapa de capacidade de transporte OTN em várias províncias da China, incluindo Guangdong. Essa solução inovadora é usada para visualizar uma topologia combinada de rede e computação, permitindo a avaliação da capacidade de transporte on-line e a recomendação de uma rede ideal com nós de computação dotada de recursos adequados. Além disso, a solução usa interfaces padrão "direcionados para o norte" para assim acelerar a tomada de decisões e garantir um serviço mais ágil. Tudo isso reduziu a duração do provisionamento de vários dias para 30 minutos, além de aumentar em 17% o uso de recursos de computação.

Comutação para recuperação de desastres (RD) na rede principal da nuvem

As soluções convencionais dependem fortemente de operações manuais, resultando em períodos prolongados de avaliação de RD. Além disso, essas soluções não têm a capacidade de representar visualmente o processo de RD. Para superar essas limitações, a China Mobile e a Huawei implantaram tecnologias inteligentes de assistência à RD em várias províncias chinesas, incluindo Zhejiang e Henan, com o objetivo de implementar a simulação e avaliação automática de RD com base em redes gêmeas digitais. Essas tecnologias reduziram o tempo de avaliação de uma semana para 10 minutos. Além disso, esta solução fornece uma representação visual e abrangente de todo o processo de RD, o que facilita sua automação. A China Mobile usou essas tecnologias para realizar mais de 10 simulações de RD, abrangendo milhões de usuários.

A China Mobile está empenhada em fortalecer sua colaboração com a Huawei, com os objetivos compartilhados de introduzir práticas de RA mais inovadoras e de continuar explorando recursos de RA de alto nível (incluindo simulação de serviços, treinamento de IA, simulações de segurança e otimização de rede) por meio do poder das redes gêmeas digitais e da evolução para uma RA de nível 4 até 2025, capacitando assim uma ampla gama de setores e catalisando a transformação digital da economia e da sociedade.

FONTE Huawei

