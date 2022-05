LA COLOMBIANA LEONOR ESPINOSA NOMBRADA THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2022

LONDRES, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2022 da a conocer hoy a la ganadora del The World's Best Female Chef Award, patrocinado por Nude Glass, Leonor Espinosa, chef propietaria de Leo en Bogotá. Anteriormente nombrada Latin America's Best Female Chef en 2017, Espinosa se ha convertido en una de las personalidades más importantes en Colombia a través de su arduo y constante trabajo, no sólo celebrando los productos y sabores locales de Colombia, sino resaltando el valor de la biodiversidad del país y los aspectos sociales de la gastronomía.