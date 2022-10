La démocratie populaire intégrale donne le pouvoir au peuple

PÉKIN, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Après plus de sept décennies de pénibles recherches et expérimentations, la Chine a progressivement formé et adopté un ensemble complet de systèmes politiques démocratiques socialistes qui lui conviennent et sont efficaces.

Lors de la session d'ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) dimanche dernier, Xi Jinping a souligné que la démocratie populaire intégrale est la caractéristique essentielle de la démocratie socialiste et qu'elle est également la démocratie dans sa forme la plus large, la plus authentique et la plus efficace.

Il a déclaré que la Chine encouragerait la participation ordonnée du peuple aux affaires politiques et garantirait sa capacité à s'engager dans des élections, des consultations, des prises de décision, une gestion et un contrôle démocratiques, conformément à la loi.

« Nous améliorerons le système d'institutions par lequel le peuple dirige le pays », a ajouté le président chinois.

Le pouvoir au peuple

Selon Wang Chen, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), la démocratie populaire intégrale est une caractéristique de la démocratie socialiste qui la distingue des systèmes démocratiques capitalistes.

Contrairement à la politique électorale multipartite des pays occidentaux, dans laquelle les partis font souvent des promesses aux électeurs et accusent l'opposition pour remporter les élections, la démocratie socialiste de la Chine s'applique à tous les processus, y compris les élections, la prise de décision, la gestion et la supervision.

L'APN, le plus haut organe législatif de la Chine, joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la démocratie populaire intégrale.

En tant qu'organe suprême du pouvoir de l'État, l'actuelle 13e APN est composée de plus de 2 900 députés élus démocratiquement et issus d'un large éventail de professions et de milieux, allant des avocats et professeurs d'université aux agriculteurs et ouvriers d'usine.

Au cours de leur mandat de cinq ans, ces députés ont voté un grand nombre de décisions et de politiques aux répercussions considérables. Ils ont élu le président de la République populaire de Chine, adopté le tout premier code civil du pays et approuvé le 14e programme quinquennal, qui définit les grandes lignes du développement du pays pour la période 2021-2025.

Fin 2020, 2,62 millions de personnes siégeaient en tant que députés aux congrès du peuple à tous les niveaux dans tout le pays, selon les statistiques officielles. Parmi elles, on comptait environ 95 % de personnes originaires des comtés et des cantons. Chaque député émet un vote de même valeur, indépendamment de son sexe, de son âge, de son origine ethnique et de sa profession.

Par ailleurs, en tant qu'organes consultatifs, la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) sert de plateforme pour les partis afin de parvenir à une coopération multipartite et d'assurer une bonne gouvernance dans l'intérêt de la nation chinoise, plutôt que d'être un lieu où les partis peuvent gagner des intérêts pour leur propre compte.

Grâce à l'unité de la direction du Parti, le PCC joue le rôle important de la démocratie consultative socialiste par le biais d'une approche coordonnée, qui garantit non seulement le fonctionnement efficace des comités du Parti, des congrès populaires, des départements gouvernementaux, des tribunaux populaires et d'autres organes administratifs, mais aussi une large participation des différents partis.

Reconnu dans le monde entier

« Pour moi, cette "démocratie populaire à processus complet" est un processus démocratique interne au parti par lequel on identifie, sur la base de la méritocratie, les personnes les plus qualifiées pour le poste et qui sont les [meilleurs] agents du bien commun », a déclaré Helga Zepp-LaRouche, fondatrice et présidente de l'Institut Schiller, dans une interview accordée à CGTN.

Evandro Menezes de Carvalho, professeur de droit brésilien, pense que la démocratie chinoise repose sur deux questions principales : que veut le peuple ? Que doit faire le gouvernement ?

Selon lui, par rapport à de nombreux pays occidentaux, la démocratie chinoise permet à un plus grand nombre de personnes de participer et se rapproche des besoins et des intérêts réels de la population.

La démocratie populaire intégrale « est un modèle unique de gouvernance, a déclaré Mustafa Hyder Sayed, directeur exécutif de l'Institut Pakistan-Chine. Quand on parle de la Chine, on voit que la démocratie populaire intégrale a porté ses fruits. »

Wilson Lee Flores, analyste économico-politique et président honoraire de l'Anvil Business Club de Manille, aux Philippines, décrit le système de gouvernance progressiste de la Chine comme une « démocratie populaire aux caractéristiques chinoises », car c'est un système qui vise à soutenir les politiques économiques et politiques en plaçant le peuple au cœur des décisions.

Selon M. Flores, ce système « consulte directement et représente réellement les besoins, les voix et les attentes du peuple », et il possède « des valeurs morales confucéennes ».

